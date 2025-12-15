Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода щодо України ближче, ніж будь-коли
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода щодо завершення війни в Україні нині є ближчою, ніж будь-коли за останні чотири роки, та наголосив на вирішальній фазі переговорного процесу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Стубб сказав в інтерв’ю телеканалу Buitenhof, коментуючи перебіг міжнародних перемовин.
За словами глави фінської держави, нинішній момент є критичним для досягнення домовленостей, а дипломатичні зусилля партнерів України вийшли на практичний рівень.
Стубб: зараз вирішальний момент переговорів
Александр Стубб зазначив, що США, Україна та європейські країни одночасно працюють над трьома ключовими документами, які мають закласти основу майбутнього миру.
"Мирна угода ближче, ніж будь-коли за ці чотири роки. Зараз критичний момент переговорів", – наголосив президент Фінляндії.
Він уточнив, що йдеться про мирний план із 20 пунктів, пакет гарантій безпеки для України, а також комплексну програму післявоєнної відбудови країни.
Віткофф: у Берліні досягнуто значного прогресу
Зі свого боку спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив значне просування у перемовинах з українською делегацією, які відбулися в Берліні.
"Під час сьогоднішніх перемовин у Берліні вдалося досягти значного прогресу", – повідомив він на своїй сторінці у соцмережі Х.
Віткофф також зазначив, що сторони детально обговорювали мирний план з 20 пунктів і домовилися продовжити переговори вже наступного дня, що свідчить про інтенсивність діалогу.
Конкретні пропозиції, що розглядалися на перемовинах наразі не розголошуються.
- До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.
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