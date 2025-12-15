УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3851 відвідувач онлайн
Новини Мирний план США Переговори про припинення вогню
3 376 51

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода щодо України ближче, ніж будь-коли

Стубб про переговори в Німеччині

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода щодо завершення війни в Україні нині є ближчою, ніж будь-коли за останні чотири роки, та наголосив на вирішальній фазі переговорного процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Стубб сказав в інтерв’ю телеканалу Buitenhof, коментуючи перебіг міжнародних перемовин.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами глави фінської держави, нинішній момент є критичним для досягнення домовленостей, а дипломатичні зусилля партнерів України вийшли на практичний рівень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини між українською та американською делегаціями тривали п’ять годин і продовжаться 15 грудня (оновлено)

Стубб: зараз вирішальний момент переговорів

Александр Стубб зазначив, що США, Україна та європейські країни одночасно працюють над трьома ключовими документами, які мають закласти основу майбутнього миру.

"Мирна угода ближче, ніж будь-коли за ці чотири роки. Зараз критичний момент переговорів", – наголосив президент Фінляндії.

Він уточнив, що йдеться про мирний план із 20 пунктів, пакет гарантій безпеки для України, а також комплексну програму післявоєнної відбудови країни.

Читайте: У рамковому плані є пункт про припинення вогню, - Зеленський

Віткофф: у Берліні досягнуто значного прогресу

Зі свого боку спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив значне просування у перемовинах з українською делегацією, які відбулися в Берліні.

"Під час сьогоднішніх перемовин у Берліні вдалося досягти значного прогресу", – повідомив він на своїй сторінці у соцмережі Х.

Віткофф також зазначив, що сторони детально обговорювали мирний план з 20 пунктів і домовилися продовжити переговори вже наступного дня, що свідчить про інтенсивність діалогу.

Читайте також: Корективи щодо територіальних питань у мирній угоді з Україною будуть неприйнятними, - Ушаков

Конкретні пропозиції, що розглядалися на перемовинах наразі не розголошуються.

  • До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Також читайте: Трамп відмовився коментувати, який вигляд може мати "вільна економічна зона" на Донбасі

Автор: 

Німеччина (8104) перемовини (3840) Стубб Александр (214) війна в Україні (8622)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Якісь дивні люди. З серйозним виглядом розповідають про угоду з агресором в той час як агресор плювати на неї хотів.
показати весь коментар
15.12.2025 00:12 Відповісти
+10
ТУ ВСЕ ТУФТА

- воювати з РФ ніхто крім нас не буде
- РФ про це в курсі
- будь-які умови РФ наплює
показати весь коментар
15.12.2025 00:28 Відповісти
+5
коли це було, щоб озброєний злочинець підписував якісь пермір'я?
показати весь коментар
15.12.2025 00:18 Відповісти

Завантаження...

 
 