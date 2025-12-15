РУС
2 632 48

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение относительно Украины ближе, чем когда-либо

Стубб о переговорах в Германии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение о завершении войны в Украине сейчас ближе, чем когда-либо за последние четыре года, и подчеркнул решающую фазу переговорного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стубб сказал в интервью телеканалу Buitenhof, комментируя ход международных переговоров.

По словам главы финского государства, нынешний момент является критическим для достижения договоренностей, а дипломатические усилия партнеров Украины вышли на практический уровень.

Стубб: сейчас решающий момент переговоров

Александр Стубб отметил, что США, Украина и европейские страны одновременно работают над тремя ключевыми документами, которые должны заложить основу будущего мира.

"Мирное соглашение ближе, чем когда-либо за эти четыре года. Сейчас критический момент переговоров", – подчеркнул президент Финляндии.

Он уточнил, что речь идет о мирном плане из 20 пунктов, пакете гарантий безопасности для Украины, а также комплексной программе послевоенного восстановления страны.

Виткофф: в Берлине достигнут значительный прогресс

Со своей стороны спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил значительное продвижение в переговорах с украинской делегацией, которые состоялись в Берлине.

"Во время сегодняшних переговоров в Берлине удалось достичь значительного прогресса", - сообщил он на своей странице в соцсети Х.

Уиткофф также отметил, что стороны подробно обсудили мирный план из 20 пунктов и договорились продолжить переговоры уже на следующий день, что свидетельствует об интенсивности диалога.

Конкретные предложения, рассматривавшиеся на переговорах, пока не разглашаются.

  • К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи обеих делегаций покинул переговоры. В то же время модерировать процесс остался помощник канцлера Гюнтер Зауттер.

Автор: 

Топ комментарии
+15
Якісь дивні люди. З серйозним виглядом розповідають про угоду з агресором в той час як агресор плювати на неї хотів.
15.12.2025 00:12 Ответить
+8
ТУ ВСЕ ТУФТА

- воювати з РФ ніхто крім нас не буде
- РФ про це в курсі
- будь-які умови РФ наплює
15.12.2025 00:28 Ответить
+5
Чомусь думаю, що результатом буде велике "нічого" . . .
15.12.2025 00:38 Ответить
Скільке ще метрів залишилося? Бо там один, що так рахував, вже зійшов з дистанції:

https://www.dw.com/uk/specposlanec-trampa-z-ukraini-kellog-pide-u-vidstavku-v-sicni-reuters/a-74816213
15.12.2025 00:09 Ответить
А пуйло в курсi ?
15.12.2025 00:11 Ответить
так на вимогу ***** його і відсторонили від переговорів
15.12.2025 00:36 Ответить
Це всі роблять заяви, щоб Трамп не гнівався
15.12.2025 00:40 Ответить
Одесситы точно чувствуют ПРИБЛИЖЕНИЕ МИРА
Давно их так не метелили
Как перед этим близким миром!!!
Теперь я знаю ,что такое мир
Это когда нет света и воды
А дроны и ракеты есть - хоть отбавляй!!!
15.12.2025 00:13 Ответить
А вони і далі заохочують пупу йти їх захищати.
Ну реально, хоч трохи подумайте якого біса він настільки був впевнений, що його тут будуть із квітами зустрічати.
Нафіга вам ця мова окупантів? Ви ж прямо йому показуєте, що мовляв ми свої, руські, ми підтримаємо, тільки прийди. Він реально вважає, що погані бандервіці тримають вас у заручниках і тільки він може вас врятувати. І от рятує.
15.12.2025 00:30 Ответить
Так навіщо ви їм щось пишете? Вони не читають дописи українською. І вам погрожувати не будуть. А коли велика кількість людей пишуть та розмовляють російською - то пупа одразу бачить у цьому регіоні величезну підтримку раїсі. І не важливо чи насправді їх там підтримують, це вже взагалі нікого не хвилює. Він може показати тим, хто реально йде вбивати, що дивіться, там наші люди, ви йдете їх визволяти.
А ще коли людина пише і розмовляє російською, то я даю 95%, що ця людина і читає російською. А хто генерує контент російською? Думаю, здогадаєтесь. Російська мова взагалі не потрібна українцям. Я це відкрив для себе дуже давно. Просто не потрібна. У нас є українська для спілкування один з одним, та англійська для міжнародного спілкування. Російська мова тримає нас у колоніальному минулому, та у раїській інформаційній бульбашці. Треба позбавлятись цього.
15.12.2025 01:26 Ответить
Так Хельсінки в лютому 1940 року перед заключенням мирного договору теж бомбили "сталінські соколи ".
15.12.2025 00:51 Ответить
коли це було, щоб озброєний злочинець підписував якісь пермір'я?
15.12.2025 00:18 Ответить
Тоді, коли можна захопити дипломатією і одразу, в не жертвами і довго.
Власне це і є суть договорняку, котрий просувають Штати.
15.12.2025 03:24 Ответить
Значить навпаки - ще далі ніж була.
показать весь комментарий
15.12.2025 00:29 Ответить
Беги уже сдавайся пу и раше и не воняй тут .Будет тебе мир русский
15.12.2025 03:16 Ответить
Коли Фінляндія не була членом НАТО то Москва не звертала на неї увагу. Коли Фінляндія дуже швидко стала членом цієї коаліції, Москва як і раніше не звертала на це увагу. Хіба не дивно?
15.12.2025 00:31 Ответить
Хотілося б запитати у всіх хто там веде працює - а що ви зробите ху8лу якщо воно знов не підпише?
15.12.2025 00:31 Ответить
Думаю, там не повні ідіоти зібрались, були консультації їз раїсею, вони підпишуть, але далеко не все. Просто тому, що у раїсі багато людей, але не грошей. Вони закінчуються. Не швидко, але впевнено. І зараз у них ще є гроші воювати, але чим далі - тим їх буде меньше і це буде помітно, і ніхто вже такі умови не пропонуватиме. Тому вони роблять вигляд ніби їх це майже не стосується, що у них все добре, і так можна продати цю позицію дуже дорого.
15.12.2025 00:39 Ответить
А в України багато грошей і людей, і що буде коли в України вони закінчаться першими?
15.12.2025 00:41 Ответить
Україні гроші дають. Просто так. Європа. І будуть давати ще дуже довго, бо для них це дуже невеликі гроші. А от люди - так, це проблема. Тому договір буде підписаний на межі перетину цих двох кривих: спроможності України залучати людей та спроможності раїсі витрачати гроші.
15.12.2025 00:47 Ответить
Посол РФ у Британії Келін про план США: нам не потрібна жодна угода, нам не потрібна жодна домовленість, нам потрібна капітуляція України
15.12.2025 01:06 Ответить
Так це і є набивання ціни. А що він мав казати? Що у них скоро почне не вистачати грошей? Навпаки, чим більше вони будуть впевнені, що угоду треба підписувати, тим більше будуть тиснути і показувати, що їм це не потрібно. А воюють вони на власні кошти, і заробляють вони зараз набагато меньше, ніж до війни. А війна коштує все дорожче, тому вони знають, що підписувати доведеться. А от на яких умовах - тут вони вже можуть торгуватись.
15.12.2025 01:19 Ответить
Нiчого вони пiдписувать не будуть, окрiм капiтуляцii України, нажаль ресурсiв в них ще дуже багато
15.12.2025 01:26 Ответить
Ого, вам звітують скільки у них залишилось грошей? Хто там вам звітує, Набіуліна? Можна мене теж додати до цієї переписки?
15.12.2025 01:33 Ответить
А вам хто звiтуе що заробляють вони зараз набагато меньше, ніж до війни ? отож.
15.12.2025 01:38 Ответить
"Дають просто так" не співпадає з https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ графіком росту держборгу України.
15.12.2025 01:08 Ответить
Ну так я і не казав, що вони компенсують 100% витрат. Є багато програм, із світовим банком, **** і т.д. Там дають у борг. Але і резерв нацбанку зростає до рекордних показників. Дають стільки, скільки достатньо щоб втримувати процес, але недостатньо, щоб почали дуже багато красти.
15.12.2025 01:17 Ответить
Світовий банк, МВФ, **** і тд дають кредити як давали раніше коли борг також ріс, але величезний стрибок боргу з 2022 по 2025 майже в два рази проти 10-річного періоду 2012-2022 - це саме борг на військові витрати.
15.12.2025 01:22 Ответить
Нам надали військової допомоги десь на 150 мільярдів (а може і більше, це так, дуже приблизно). Невже борг настільки виріс?
А точно всі ті установи, що ви перелічили, не збільшили фінансуваня? Ви перевірили, цифри ті самі що і до 22?
15.12.2025 01:31 Ответить
Как то все это действо происходит с показательным игнором рахи. То ли паралельно идёт какой-то ещё один процесс которого не видно или это все спектакль для одного зрителя. При чём ближайшие соратники и родственники этого зрителя сами же участвуют в этом спектакле. )
15.12.2025 00:38 Ответить
Чомусь думаю, що результатом буде велике "нічого" . . .
15.12.2025 00:38 Ответить
>>> мирна угода щодо України ближче,

По Днiпру? По Тисi?
15.12.2025 01:08 Ответить
по збручу
15.12.2025 01:16 Ответить
Як сказав один історик - це ще не кінець ,але вже початок кінця. Оскільки почався реальний переговорний трек .
Звичайно ,що він може тривати і місяць і рік . І в останній період перед фінішним ривком - обстріли і штурми будуть максимальними - бо всі будуть підвищувати ставки.

Альтернативи перемовинам немає ,якби не билися головою об незламність тилові "патріоти " - бо захід не хоче перемагати московію , а Україна вже на межі (ріст СЗЧ) . Тому питання лише в тому наскільки похабний буде мир і скільки територій ще отримає москва.
15.12.2025 01:09 Ответить
И не мечтай, кацапе
15.12.2025 01:25 Ответить
Сидть під німецьким прапором, пише російською мовою, "и не мечтай кацапе" до людини під українським прапором, яка пише українською мовою. Про суть написаного ним і тобою я просто промовчу.

Мабуть весело живеться в твоєму світі...
15.12.2025 01:34 Ответить
Условия плюс минус обрисованы 28 пунктами рахи/сша и 20 пунктами от ЕС/Украины. Где-то в этих рамках и будет договорняк. Это логично.
15.12.2025 02:13 Ответить
Мирна угода неможлива за визначенням - тому що без гарантій безпеки така угода не буде коштувати навіть паперу. А гарантії безпеки, тобто зобов'язання силою захищати Україну від нападу, ніхто не дасть.
При цьому всі відмовляються помічати простий факт того, що хуьло вимагає віддати йому весь Донбас "потому что он записал его в конституцию РФ", але він і Херсонську та Запорізьку області записав туди ж - а їх поки повністю не вимагає. Значить війна буде просто відкладена - йому потрібна перепочинок. Але воно хоче закріпити результат перемогою вже зараз - Захід вже зараз буде змушений визнати окуповані землі російськими і зняти санкції. І навіть більше - країни , що вступили до НАТО після 1997р повинні будуть покинути НАТО.
15.12.2025 01:24 Ответить
дадуть Україні гарантії, не переживайте
15.12.2025 05:26 Ответить
Не можу розгледіти прапор країни, з якої зараз Петро закликав нас, не переживати за гарантії безпеки для України.
15.12.2025 06:09 Ответить
Фінни з Карелією розпрощались назавжди, вони добре знають за цей мир.
15.12.2025 06:20 Ответить
Переговори самих с собою
15.12.2025 06:31 Ответить
Знову морква перед носом у віслюка - ближче ніж будь коли.
Дуже отвратно навіть звучить оце - ближче ніж будь коли. Як вислів якогось шахрая - став гроші на зеро, ти вже близько до шаленого виграшу!
15.12.2025 06:47 Ответить
Ніякої мирної угоди, це просто ми опинилися за крок до капітуляції і втрати всього, що в нас залишилося.
15.12.2025 08:31 Ответить
Цей Стуб як тайно в ополонці бовтається.
15.12.2025 09:12 Ответить
Лайно
15.12.2025 09:13 Ответить
 
 