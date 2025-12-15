Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение относительно Украины ближе, чем когда-либо
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение о завершении войны в Украине сейчас ближе, чем когда-либо за последние четыре года, и подчеркнул решающую фазу переговорного процесса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стубб сказал в интервью телеканалу Buitenhof, комментируя ход международных переговоров.
По словам главы финского государства, нынешний момент является критическим для достижения договоренностей, а дипломатические усилия партнеров Украины вышли на практический уровень.
Стубб: сейчас решающий момент переговоров
Александр Стубб отметил, что США, Украина и европейские страны одновременно работают над тремя ключевыми документами, которые должны заложить основу будущего мира.
"Мирное соглашение ближе, чем когда-либо за эти четыре года. Сейчас критический момент переговоров", – подчеркнул президент Финляндии.
Он уточнил, что речь идет о мирном плане из 20 пунктов, пакете гарантий безопасности для Украины, а также комплексной программе послевоенного восстановления страны.
Виткофф: в Берлине достигнут значительный прогресс
Со своей стороны спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил значительное продвижение в переговорах с украинской делегацией, которые состоялись в Берлине.
"Во время сегодняшних переговоров в Берлине удалось достичь значительного прогресса", - сообщил он на своей странице в соцсети Х.
Уиткофф также отметил, что стороны подробно обсудили мирный план из 20 пунктов и договорились продолжить переговоры уже на следующий день, что свидетельствует об интенсивности диалога.
Конкретные предложения, рассматривавшиеся на переговорах, пока не разглашаются.
- К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи обеих делегаций покинул переговоры. В то же время модерировать процесс остался помощник канцлера Гюнтер Зауттер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.dw.com/uk/specposlanec-trampa-z-ukraini-kellog-pide-u-vidstavku-v-sicni-reuters/a-74816213
Давно их так не метелили
Как перед этим близким миром!!!
Теперь я знаю ,что такое мир
Это когда нет света и воды
А дроны и ракеты есть - хоть отбавляй!!!
Ну реально, хоч трохи подумайте якого біса він настільки був впевнений, що його тут будуть із квітами зустрічати.
Нафіга вам ця мова окупантів? Ви ж прямо йому показуєте, що мовляв ми свої, руські, ми підтримаємо, тільки прийди. Він реально вважає, що погані бандервіці тримають вас у заручниках і тільки він може вас врятувати. І от рятує.
А ще коли людина пише і розмовляє російською, то я даю 95%, що ця людина і читає російською. А хто генерує контент російською? Думаю, здогадаєтесь. Російська мова взагалі не потрібна українцям. Я це відкрив для себе дуже давно. Просто не потрібна. У нас є українська для спілкування один з одним, та англійська для міжнародного спілкування. Російська мова тримає нас у колоніальному минулому, та у раїській інформаційній бульбашці. Треба позбавлятись цього.
Власне це і є суть договорняку, котрий просувають Штати.
- воювати з РФ ніхто крім нас не буде
- РФ про це в курсі
- будь-які умови РФ наплює
Бо інтерес Стубба в протилежному.
А точно всі ті установи, що ви перелічили, не збільшили фінансуваня? Ви перевірили, цифри ті самі що і до 22?
По Днiпру? По Тисi?
Звичайно ,що він може тривати і місяць і рік . І в останній період перед фінішним ривком - обстріли і штурми будуть максимальними - бо всі будуть підвищувати ставки.
Альтернативи перемовинам немає ,якби не билися головою об незламність тилові "патріоти " - бо захід не хоче перемагати московію , а Україна вже на межі (ріст СЗЧ) . Тому питання лише в тому наскільки похабний буде мир і скільки територій ще отримає москва.
Мабуть весело живеться в твоєму світі...
При цьому всі відмовляються помічати простий факт того, що хуьло вимагає віддати йому весь Донбас "потому что он записал его в конституцию РФ", але він і Херсонську та Запорізьку області записав туди ж - а їх поки повністю не вимагає. Значить війна буде просто відкладена - йому потрібна перепочинок. Але воно хоче закріпити результат перемогою вже зараз - Захід вже зараз буде змушений визнати окуповані землі російськими і зняти санкції. І навіть більше - країни , що вступили до НАТО після 1997р повинні будуть покинути НАТО.
Дуже отвратно навіть звучить оце - ближче ніж будь коли. Як вислів якогось шахрая - став гроші на зеро, ти вже близько до шаленого виграшу!