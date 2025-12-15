Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение относительно Украины ближе, чем когда-либо

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение о завершении войны в Украине сейчас ближе, чем когда-либо за последние четыре года, и подчеркнул решающую фазу переговорного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стубб сказал в интервью телеканалу Buitenhof, комментируя ход международных переговоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы финского государства, нынешний момент является критическим для достижения договоренностей, а дипломатические усилия партнеров Украины вышли на практический уровень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры между украинской и американской делегациями длились пять часов и продолжатся 15 декабря (обновлено)

Стубб: сейчас решающий момент переговоров

Александр Стубб отметил, что США, Украина и европейские страны одновременно работают над тремя ключевыми документами, которые должны заложить основу будущего мира.

"Мирное соглашение ближе, чем когда-либо за эти четыре года. Сейчас критический момент переговоров", – подчеркнул президент Финляндии.

Он уточнил, что речь идет о мирном плане из 20 пунктов, пакете гарантий безопасности для Украины, а также комплексной программе послевоенного восстановления страны.

Читайте: В рамочном плане есть пункт о прекращении огня, - Зеленский

Виткофф: в Берлине достигнут значительный прогресс

Со своей стороны спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил значительное продвижение в переговорах с украинской делегацией, которые состоялись в Берлине.

"Во время сегодняшних переговоров в Берлине удалось достичь значительного прогресса", - сообщил он на своей странице в соцсети Х.

Уиткофф также отметил, что стороны подробно обсудили мирный план из 20 пунктов и договорились продолжить переговоры уже на следующий день, что свидетельствует об интенсивности диалога.

Читайте также: Коррективы по территориальным вопросам в мирном соглашении с Украиной будут неприемлемыми, - Ушаков

Конкретные предложения, рассматривавшиеся на переговорах, пока не разглашаются.

К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи обеих делегаций покинул переговоры. В то же время модерировать процесс остался помощник канцлера Гюнтер Зауттер.

Читайте также: Трамп отказался комментировать, как может выглядеть "свободная экономическая зона" на Донбассе