Розгортання європейських військ в Україні: позиція Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок висловив обережну позицію щодо можливої участі європейських збройних сил в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецького видання DPA.

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За словами Пісторіуса, він у цілому підтримує ідею розгортання європейських військ в Україні, але не брав участі в останніх переговорів європейських лідерів з цього питання.

Міністр підкреслив, що багато деталей залежатиме від дій російського диктатора Володимира Путіна.

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Позиція Німеччини та невирішені питання

Пісторіус зазначив, що наразі залишаються відкритими питання щодо участі Бундесверу, зокрема чи потребуватиме розгортання військ схвалення німецького парламенту, а також командування і контроль над силами: під чиїм керівництвом вони діятимуть, що відбуватиметься і в яких межах.

"На цьому етапі йдеться про те, що європейці – цілком природно – беруть на себе зобов’язання розділити відповідальність і брати участь у переговорах щодо подальшого розвитку подій", — зазначив Пісторіус.

Міністр оборони додав, що внесок Бундесверу буде зрозумілий після того, як Росія визначить свої наміри.

"Коли Путін скаже, як він хоче діяти, тоді ми побачимо, що це може означати в деталях", — пояснив він.

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Європейські сили та їх роль у перемир’ї

Коментарі Пісторіуса прозвучали на наступний день після зустрічі європейських лідерів у Берліні, де було запропоновано сформувати європейські сили для підтримки можливого перемир’я в Україні.

У спільній заяві зазначено, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, підтримуватимуть українську армію та гарантуватимуть безпеку повітряного простору і морських територій.

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