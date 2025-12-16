Развертывание европейских войск в Украине: позиция Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник высказал осторожную позицию относительно возможного участия европейских вооруженных сил в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания DPA.
По словам Писториуса, он в целом поддерживает идею развертывания европейских войск в Украине, но не участвовал в последних переговорах европейских лидеров по этому вопросу.
Министр подчеркнул, что многие детали будут зависеть от действий российского диктатора Владимира Путина.
Позиция Германии и нерешенные вопросы
Писториус отметил, что пока остаются открытыми вопросы об участии Бундесвера, в частности, потребует ли развертывание войск одобрения немецкого парламента, а также командование и контроль над силами: под чьим руководством они будут действовать, что будет происходить и в каких пределах.
"На этом этапе речь идет о том, что европейцы – вполне естественно – берут на себя обязательства разделить ответственность и участвовать в переговорах о дальнейшем развитии событий", – отметил Писториус.
Министр обороны добавил, что вклад Бундесвера будет понятен после того, как Россия определит свои намерения.
"Когда Путин скажет, как он хочет действовать, тогда мы увидим, что это может означать в деталях", - пояснил он.
Европейские силы и их роль в перемирии
Комментарии Писториуса прозвучали на следующий день после встречи европейских лидеров в Берлине, где было предложено сформировать европейские силы для поддержки возможного перемирия в Украине.
В совместном заявлении указано, что силы под руководством Европы, при поддержке США, будут поддерживать украинскую армию и гарантировать безопасность воздушного пространства и морских территорий.
- Ранее мы сообщали, что Великобритания готовится к будущему развертыванию войск в Украине после установления мира, а в Турции считают, что обсуждение этого вопроса возможно только после достижения прекращения огня между РФ и Украиной.
Трамп підтвердив забезпечення гарантії безпеки Україні подібно 5 статті НАТО з затвердженням в СЕНАТІ ...Але яка можлива ціна після неодноразових тьорок Умєрова й начальника внутрішньої Розвідки Ураїни в ФБР , що є безпрецедентним спілкуванням таких рівнів двох міжнародних сторін сторін між собою.
ЗМІ пишуть я про питання "амністії" за корупцію на торгах за гарантії безпеки від США ?
Більшість європейців імпотенти.
"Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону. В степи заблудился отряд"
По Сувалковскому коридору в Германию? Только берите на пол лаптя левее солнца. Или по пачке "Беломора"