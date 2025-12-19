Чехія планує продовжити ініціативу щодо боєприпасів для України, - міністр оборони Зуна

Новий міністр оборони Чехії Яромир Зуна вважає необхідною підтримку України та продовження ініціативи щодо боєприпасів.

Про це міністр сказав під час першій пресконференції в Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Боєприпаси для України

"Ми однозначно заявили, що наша підтримка України буде продовжена. Ми стоїмо на боці України. Україна обороняється, агресором є Росія", – зазначив Зуна.

Він не ставить під сумнів ініціативу щодо боєприпасів, але критичний щодо того, як вона проводилась.

"Для прем’єр-міністра буде підготовлено зустріч за участі експертів, на якій обговорять, як продовжувати цю ініціативу. У принципі, ніхто не ставить під сумнів ініціативу щодо боєприпасів, і я не ставлю, але йдеться про процес її управління та про те, як продовжувати", – сказав Зуна.

Візит в Україну

Він також повідомив про плани своїх перших закордонних візитів, сусідню Словаччину він хоче відвідати невдовзі після візиту туди орієнтовно 8 січня прем'єра Андрея Бабіша, "а потім заплануємо і візит в Україну".

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Врахування досвіду війни в Україні

Пріоритетами для Чехії є посилення ролі чеської оборонної промисловості, зокрема з огляду на її експортні можливості, посилення власної ППО та виконання зобов'язань перед НАТО. Заради досягнення результатів нове керівництво готове "переосмислити пріоритети як оборони, так і армії", адже нинішня концепція будівництва армії Чехії базуються на стратегії 2019 року, яка вже дещо відстала від сучасних реалій. Нову концепцію планується оновити у першій половині 2026 року.

Зуна зауважив, що в ній буде врахований досвід війни в Україні. Зокрема, планується збільшити кількість особового складу, "принаймні до 30 тисяч". Наразі армія ЧР налічує приблизно 24 тисячі військових. Водночас склад Міністерства оборони планується скоротити на 5% та оптимізувати його структуру.

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