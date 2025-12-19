Чехия планирует продолжить инициативу по боеприпасам для Украины, - министр обороны Зуна
Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна считает необходимым поддерживать Украину и продолжать инициативу по боеприпасам.
Об этом министр сказал во время первой пресс-конференции в Министерстве обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Боеприпасы для Украины
"Мы однозначно заявили, что наша поддержка Украины будет продолжена. Мы стоим на стороне Украины. Украина защищается, агрессором является Россия", – отметил Зуна.
Он не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам, но критичен в отношении того, как она проводилась.
"Для премьер-министра будет подготовлена встреча с участием экспертов, на которой обсудят, как продолжать эту инициативу. В принципе, никто не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам, и я не ставлю, но речь идет о процессе ее управления и о том, как продолжать", – сказал Зуна.
Визит в Украину
Он также сообщил о планах своих первых зарубежных визитов, соседнюю Словакию он хочет посетить вскоре после визита туда ориентировочно 8 января премьера Андрея Бабиша, "а затем запланируем и визит в Украину".
Учет опыта войны в Украине
Приоритетами для Чехии являются усиление роли чешской оборонной промышленности, в частности с учетом ее экспортных возможностей, усиление собственной ПВО и выполнение обязательств перед НАТО. Для достижения результатов новое руководство готово "переосмыслить приоритеты как обороны, так и армии", ведь нынешняя концепция строительства армии Чехии основана на стратегии 2019 года, которая уже несколько отстала от современных реалий. Новую концепцию планируется обновить в первой половине 2026 года.
Зуна отметил, что в ней будет учтен опыт войны в Украине. В частности, планируется увеличить количество личного состава, "по крайней мере до 30 тысяч". Сейчас армия ЧР насчитывает примерно 24 тысячи военных. В то же время состав Министерства обороны планируется сократить на 5% и оптимизировать его структуру.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн – в рамках "Чешской инициативы".
- Бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
- Чешский лидер Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в 2025 году Украина получит 1,8 миллиона артиллерийских снарядов в рамках "Чешской инициативы".
