Чехия планирует продолжить инициативу по боеприпасам для Украины, - министр обороны Зуна

Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна считает необходимым поддерживать Украину и продолжать инициативу по боеприпасам.

Об этом министр сказал во время первой пресс-конференции в Министерстве обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Боеприпасы для Украины

"Мы однозначно заявили, что наша поддержка Украины будет продолжена. Мы стоим на стороне Украины. Украина защищается, агрессором является Россия", – отметил Зуна.

Он не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам, но критичен в отношении того, как она проводилась.

"Для премьер-министра будет подготовлена встреча с участием экспертов, на которой обсудят, как продолжать эту инициативу. В принципе, никто не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам, и я не ставлю, но речь идет о процессе ее управления и о том, как продолжать", – сказал Зуна.

Визит в Украину

Он также сообщил о планах своих первых зарубежных визитов, соседнюю Словакию он хочет посетить вскоре после визита туда ориентировочно 8 января премьера Андрея Бабиша, "а затем запланируем и визит в Украину".

Учет опыта войны в Украине

Приоритетами для Чехии являются усиление роли чешской оборонной промышленности, в частности с учетом ее экспортных возможностей, усиление собственной ПВО и выполнение обязательств перед НАТО. Для достижения результатов новое руководство готово "переосмыслить приоритеты как обороны, так и армии", ведь нынешняя концепция строительства армии Чехии основана на стратегии 2019 года, которая уже несколько отстала от современных реалий. Новую концепцию планируется обновить в первой половине 2026 года.

Зуна отметил, что в ней будет учтен опыт войны в Украине. В частности, планируется увеличить количество личного состава, "по крайней мере до 30 тысяч". Сейчас армия ЧР насчитывает примерно 24 тысячи военных. В то же время состав Министерства обороны планируется сократить на 5% и оптимизировать его структуру.

