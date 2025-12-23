Ворог атакував ТЕС ДТЕК: постраждало обладнання

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

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Масштаби пошкоджень

Внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС.

"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 210 разів.

Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло", - нагадали в ДТЕК.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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