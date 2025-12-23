Ворог атакував ТЕС ДТЕК: постраждало обладнання
Під час сьогоднішньої масованої атаки Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.
Масштаби пошкоджень
Внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС.
"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 210 разів.
Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло", - нагадали в ДТЕК.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
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