Враг атаковал ТЭС ДТЭК: пострадало оборудование
Во время сегодняшней массированной атаки Россия вновь атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Масштабы повреждений
В результате атаки пострадало оборудование ТЭС.
"Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 210 раз.
В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли", - напомнили в ДТЭК.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе ребенок, поврежден дом.
