Враг атаковал ТЭС ДТЭК: пострадало оборудование

Во время сегодняшней массированной атаки Россия вновь атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабы повреждений

В результате атаки пострадало оборудование ТЭС.

"Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 210 раз.

В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли", - напомнили в ДТЭК.

Читайте также: Массированная атака РФ на энергетику: почти полностью обесточены Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая области

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе ребенок, поврежден дом.

Читайте: Войска РФ нанесли удар по Житомирщине: среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия