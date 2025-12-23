РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9828 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Массированный комбинированный удар
1 408 7

Враг атаковал ТЭС ДТЭК: пострадало оборудование

удар по ТЭС ДТЭК

Во время сегодняшней массированной атаки Россия вновь атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабы повреждений

В результате атаки пострадало оборудование ТЭС.

"Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 210 раз.

В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли", - напомнили в ДТЭК.

Читайте также: Массированная атака РФ на энергетику: почти полностью обесточены Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая области

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе ребенок, поврежден дом.

Читайте: Войска РФ нанесли удар по Житомирщине: среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия

Автор: 

обстрел (30985) ТЭС (294) энергетика (2937) ДТЭК (575)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
при чому тут наєм?
показать весь комментарий
23.12.2025 11:02 Ответить
а, у нас є обладнання не дтек?
показать весь комментарий
23.12.2025 11:03 Ответить
Міндіч з Зеленським та Єрмаком надіюсь не постраждали.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:04 Ответить
И опять попадания без промахов,у ахметкинского вонючего дэтэка по другому не бывает и ни у кого это подозрений не вызывает
показать весь комментарий
23.12.2025 11:12 Ответить
у дебілки свириденки, ніяких!
регулярно, в повному обсязі виділяє млрди на відновлення та захист!
показать весь комментарий
23.12.2025 11:20 Ответить
Зелене чмо вчора казало що кацапи будуть бити ,тобто давай їм вказівку "в давайте жахайте!" Сьогодні буде гундос про те куди і як попало від нього...так сказати відчитка ФСБ і прямому ефірі, коли оприлюднять Оманські договорняки тобі не про вибори треба думати а про те як тебе би не повісили перед радою.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:23 Ответить
Закрийте краще цю брудну ротяку свириденчихи, базікало своє обіссяне відкрило і патякає.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:34 Ответить
 
 