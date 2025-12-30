ВАКС обирає запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю: засідання проходить у закритому режимі
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народному депутату "Слуги народу" Юрію Кісєлю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Що відомо?
Кісєль є заступником голови фракції "Слуга народу" і керівником комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.
Йому та іншим чотирьом нардепам повідомили про підозру як учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за "потрібне" голосування.
Що каже Кісєль?
Народний депутат відкидає звинувачення НАБУ та САП.
Кісєль заявив, що хабарів за "потрібне" голосування не було. Водночас він визнав наявність групи у месенджері WhatsApp, в якій є 22 депутати - за його словами, жоден з них не отримував хабарів.
Прокурор подав клопотання про те, щоб розгляд обрання запобіжного заходу відбувався у закритому режимі, оскільки є "потреба збереження таємниці досудового розслідування".
Сторона захисту також попросила про це у зв’язку з тим, що під час засідання буде оголошуватися інформація про здоров’я депутата. Суд вирішив проводити засідання у закритому режимі.
Що передувало?
- 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
- За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
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