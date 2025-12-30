УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9648 відвідувачів онлайн
Новини Прослушка у Юрія Кісєля Підкуп нардепів за голосування у Раді
1 498 20

ВАКС обирає запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю: засідання проходить у закритому режимі

Справа Юрія Кісєля: ВАКС обирає запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народному депутату "Слуги народу" Юрію Кісєлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Кісєль є заступником голови фракції "Слуга народу" і керівником комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

Йому та іншим чотирьом нардепам повідомили про підозру як учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за "потрібне" голосування.

Читайте також: ВАКС продовжив строк дії обов’язків ексвіцепрем’єру Чернишову

Що каже Кісєль?

Народний депутат відкидає звинувачення НАБУ та САП.

Кісєль заявив, що хабарів за "потрібне" голосування не було. Водночас він визнав наявність групи у месенджері WhatsApp, в якій є 22 депутати - за його словами, жоден з них не отримував хабарів.

Прокурор подав клопотання про те, щоб розгляд обрання запобіжного заходу відбувався у закритому режимі, оскільки є "потреба збереження таємниці досудового розслідування".

Сторона захисту також попросила про це у зв’язку з тим, що під час засідання буде оголошуватися інформація про здоров’я депутата. Суд вирішив проводити засідання у закритому режимі.

Також читайте: Радіна - "слугам народу", які отримали підозру від НАБУ: Скільки коштувало голосування за закон 12414?

Що передувало?

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

Також читайте: Екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов’язків до 24 лютого

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2237) Кісєль Юрій (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А чого в закритому? В чому тайна, вкрав трільон?
показати весь коментар
30.12.2025 17:26 Відповісти
+2
Запобіжний захід - цілодобове перебування під картатою ковдрою?
показати весь коментар
30.12.2025 17:37 Відповісти
+1
Фраза "Кіселя хочеться" в тюремній камері набуває нового змісту.
показати весь коментар
30.12.2025 17:26 Відповісти

Завантаження...

 
 