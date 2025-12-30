РУС
Новости Прослушка у Юрия Киселя Подкуп нардепов за голосование в Раде
898 19

ВАКС выбирает меру пресечения "слуге народа" Киселю: заседание проходит в закрытом режиме

Дело Юрия Киселя: ВАКС выбирает меру пресечения

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения народному депутату "Слуги народа" Юрию Киселю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Что известно

Кисель является заместителем председателя фракции "Слуга народа" и руководителем комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Ему и еще четырем нардепам сообщили о подозрени как участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды депутатами за "нужное" голосование.

Что говорит Кисель?

Народный депутат отвергает обвинения НАБУ и САП.

Кисель заявил, что взяток за "нужное" голосование не было. В то же время он признал наличие группы в мессенджере WhatsApp, в которой есть 22 депутата - по его словам, ни один из них не получал взяток.

Прокурор подал ходатайство о том, чтобы рассмотрение избрания меры пресечения проходило в закрытом режиме, поскольку есть "необходимость сохранения тайны досудебного расследования".

Сторона защиты также попросила об этом в связи с тем, что во время заседания будет объявляться информация о здоровье депутата. Суд решил проводить заседание в закрытом режиме.

Что предшествовало?

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

Топ комментарии
+3
А чого в закритому? В чому тайна, вкрав трільон?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:26 Ответить
+2
Запобіжний захід - цілодобове перебування під картатою ковдрою?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:37 Ответить
+1
Фраза "Кіселя хочеться" в тюремній камері набуває нового змісту.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:26 Ответить
Мєждусобойчик такий
показать весь комментарий
30.12.2025 17:28 Ответить
Что бы конкуренты не узнали где спрятал, то что украл.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:32 Ответить
Наглядач підходить до камери з 10 -ти чол - шо в вас тут ***** крик цілий тиждень - новенький мамалижки хоче - нігуя собі! - а *** йому в сраку! - так і робим громадянин начальник!
показать весь комментарий
30.12.2025 17:34 Ответить
Та! - слуга вже присмерті і в нього падуча
показать весь комментарий
30.12.2025 17:28 Ответить
насрілов знає, помочна штука
показать весь комментарий
30.12.2025 17:48 Ответить
Закритий режим - щоб інші 21 із месенджера WhatsApp не розбіглися?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:28 Ответить
А чому цей кісєль варять у закритій кастрюлі?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:28 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/12224 Дана Ярова: Я вам зраду принесла!:
В оточенні президента розгортається чергова критична історія, яку намагаються «порішати» максимально тихо і швидко.
❗️Йдеться про сина Сергія Шефіра (Микиту) - людини з найближчого кола Зеленського. За наявною інформацією, він пов'язаний із фігурантами корупційних схем і працював помічником особи, яка місяцями перебувала під негласним прослуховуванням (Юрія Кісєля), домовлялася про тіньові бюджети та фігурувала в історіях із регулярними грошовими виплатами депутатам. За кулісами вже говорять, що НАБУ готується до процесуальних дій. Саме тому зараз запущено екстрений план - не розслідувати, а вивезти Микиту.
За цим планом, виїзд збираються організувати не просто через Держприкордонслужбу, а із залученням служби зовнішньої розвідки, щоб усе відбулося без зайвих очей, публічності та слідів.
Прямо зараз силові та «спеціальні» структури фактично ставлять собі запитання: чи брати участь у цій операції і брати на себе відповідальність; чи відмовитись і не стати співучасниками майбутнього кримінального провадження.
Це не про безпеку держави. Це не про національні інтереси. Це про порятунок «свого» за будь-яку ціну.
Події розгортаються в ці години. І якщо ця людина опиниться за межами України, не буде сенсу робити вигляд, що «ніхто нічого не знав».
Тоді всі прекрасно знатимуть, хто дав команду і хто її виконав.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:29 Ответить
Це та СВР, що нещодавно Дермак відвідував на чорному мерседесі?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:45 Ответить
Сторона захисту також попросила про це у зв'язку з тим, що під час засідання буде оголошуватися інформація про здоров'я депутата, в Куршавелі ратицю підвернув, чи олівьє учорашнє не зайшло?
Коли хабарі отримувати й голосувати проти законів які допоможуть к боротьбі з корупцією на стан здоров"я скарг немає, а коли відповідати за це, то відразу виявляється що в них життя ось ось обірветься від невиліковної хвороби?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:31 Ответить
насрілов ковдру клітчату перепив йому
показать весь комментарий
30.12.2025 17:53 Ответить
да за***ли уже с этими шиферами, цукерманами, зеленсканами, вальцманами, абезянами из сухуми, этингофами...
показать весь комментарий
30.12.2025 17:38 Ответить
Так а як же нам голосувати, не знаючи інформацію про здоров'я депутата? А раптом щось серйозне, крім клептоманії? Чи мало однієї Безкутної?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:44 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2025 18:02 Ответить
Анонс -це коли зегнида там буде ,а ось ці "гнилі табуретки"це ще дуже ,ну дуже- далеко .....
показать весь комментарий
30.12.2025 18:19 Ответить
Завтра в СМИ , будет инфа , сколько "депутатов " от слуги народа , сбежали с Украины. Тут лучше раньше сбежать , чем позже за тобой пришли. Такой "партии " в истории Украины ещё небыло.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:41 Ответить
 
 