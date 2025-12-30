ВАКС выбирает меру пресечения "слуге народа" Киселю: заседание проходит в закрытом режиме

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения народному депутату "Слуги народа" Юрию Киселю.

Что известно

Кисель является заместителем председателя фракции "Слуга народа" и руководителем комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Ему и еще четырем нардепам сообщили о подозрени как участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды депутатами за "нужное" голосование.

Что говорит Кисель?

Народный депутат отвергает обвинения НАБУ и САП.

Кисель заявил, что взяток за "нужное" голосование не было. В то же время он признал наличие группы в мессенджере WhatsApp, в которой есть 22 депутата - по его словам, ни один из них не получал взяток.

Прокурор подал ходатайство о том, чтобы рассмотрение избрания меры пресечения проходило в закрытом режиме, поскольку есть "необходимость сохранения тайны досудебного расследования".

Сторона защиты также попросила об этом в связи с тем, что во время заседания будет объявляться информация о здоровье депутата. Суд решил проводить заседание в закрытом режиме.

Что предшествовало?

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

