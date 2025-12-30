ВАКС выбирает меру пресечения "слуге народа" Киселю: заседание проходит в закрытом режиме
Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения народному депутату "Слуги народа" Юрию Киселю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Что известно
Кисель является заместителем председателя фракции "Слуга народа" и руководителем комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Ему и еще четырем нардепам сообщили о подозрени как участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды депутатами за "нужное" голосование.
Что говорит Кисель?
Народный депутат отвергает обвинения НАБУ и САП.
Кисель заявил, что взяток за "нужное" голосование не было. В то же время он признал наличие группы в мессенджере WhatsApp, в которой есть 22 депутата - по его словам, ни один из них не получал взяток.
Прокурор подал ходатайство о том, чтобы рассмотрение избрания меры пресечения проходило в закрытом режиме, поскольку есть "необходимость сохранения тайны досудебного расследования".
Сторона защиты также попросила об этом в связи с тем, что во время заседания будет объявляться информация о здоровье депутата. Суд решил проводить заседание в закрытом режиме.
Что предшествовало?
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
В оточенні президента розгортається чергова критична історія, яку намагаються «порішати» максимально тихо і швидко.
❗️Йдеться про сина Сергія Шефіра (Микиту) - людини з найближчого кола Зеленського. За наявною інформацією, він пов'язаний із фігурантами корупційних схем і працював помічником особи, яка місяцями перебувала під негласним прослуховуванням (Юрія Кісєля), домовлялася про тіньові бюджети та фігурувала в історіях із регулярними грошовими виплатами депутатам. За кулісами вже говорять, що НАБУ готується до процесуальних дій. Саме тому зараз запущено екстрений план - не розслідувати, а вивезти Микиту.
За цим планом, виїзд збираються організувати не просто через Держприкордонслужбу, а із залученням служби зовнішньої розвідки, щоб усе відбулося без зайвих очей, публічності та слідів.
Прямо зараз силові та «спеціальні» структури фактично ставлять собі запитання: чи брати участь у цій операції і брати на себе відповідальність; чи відмовитись і не стати співучасниками майбутнього кримінального провадження.
Це не про безпеку держави. Це не про національні інтереси. Це про порятунок «свого» за будь-яку ціну.
Події розгортаються в ці години. І якщо ця людина опиниться за межами України, не буде сенсу робити вигляд, що «ніхто нічого не знав».
Тоді всі прекрасно знатимуть, хто дав команду і хто її виконав.
Коли хабарі отримувати й голосувати проти законів які допоможуть к боротьбі з корупцією на стан здоров"я скарг немає, а коли відповідати за це, то відразу виявляється що в них життя ось ось обірветься від невиліковної хвороби?