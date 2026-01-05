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Новини Напад на ТЦК
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Понад 270 разів нападали на військових ТЦК від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ЗСУ. ДОКУМЕНТ

Напади на ТЦК: у Сухопутних військах надали дані

Четверо військовослужбовців ТЦК та СП загинули під час виконання службових обовʼязків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у відповіді командування Сухопутних військ ЗСУ.

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Подробиці

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано 272 напади на військових ТЦК та СП. 

Щодо 205 інцидентів тривають досудові розслідування.

Напади на ТЦК: у Сухопутних військах надали дані

Станом на грудень 2025 року четверо військовослужбовців ТЦК та СП загинули під час виконання службових обовʼязків. За всіма фактами відкриті кримінальні справи.

Читайте: Вистрілив у військовослужбовця ТЦК у Харкові: для затримання стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію. ФОТО

Що передувало?

Читайте: Три військових ТЦК, один із яких був напідпитку, побили поліцейського в Одесі

Автор: 

напад (1257) ТЦК та СП (1291)
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Топ коментарі
+20
" За результатами всебічного вивчення даного питання..." единий доказ " нападу "повинен бути - відео з бодікамер працівників ТЦК , з моменту звернення до громадянина з питанням про перевірку документів. Іньше белій шум.
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05.01.2026 15:31 Відповісти
+20
Сама влада поховала добровольчий рух, та ввела беззаконня з ТЦК.
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05.01.2026 15:48 Відповісти
+12
Ну якщо таким чином "оповіщувати" незаконно і протиправно то таких випадків буде більше по єкспоненті, це аксіома, робіть нормальний рекрутинг з зарплатами оснащенням посадами, а не оцю дроч незрозумілу і нападів ні на кого не буде, а краще мотивуйте грошима (як кацапів).
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05.01.2026 16:33 Відповісти

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