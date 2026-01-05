Понад 270 разів нападали на військових ТЦК від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ЗСУ. ДОКУМЕНТ

Четверо військовослужбовців ТЦК та СП загинули під час виконання службових обовʼязків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у відповіді командування Сухопутних військ ЗСУ.

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Подробиці

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано 272 напади на військових ТЦК та СП.

Щодо 205 інцидентів тривають досудові розслідування.

Станом на грудень 2025 року четверо військовослужбовців ТЦК та СП загинули під час виконання службових обовʼязків. За всіма фактами відкриті кримінальні справи.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що увечері 3 грудня 2025 року у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

24 грудня у Рівненській області під час виконання службових обов’язків група оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП зазнала нападу з боку громадян України мобілізаційного віку.

25 грудня у Дніпрі під час проведення заходів оповіщення чоловік завдав ударів ножем двом військовим ТЦК.

Також повідомлялося, що у Рівненській області під час сутички один із чоловіків у формі розпилив газовий балончик у бік жінки, яка тримала на руках дитину.

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