РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9833 посетителя онлайн
Новости Нападение на ТЦК
636 18

Более 270 раз нападали на военных ТЦК с начала полномасштабного вторжения РФ, - ВСУ. ДОКУМЕНТ

Нападения на ТЦК: в Сухопутных войсках предоставили данные

Четверо военнослужащих ТЦК и СП погибли при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в ответе командования Сухопутных войск ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 272 нападения на военных ТЦК и СП. 

По 205 инцидентам продолжаются досудебные расследования.

Нападения на ТЦК: в Сухопутных войсках предоставили данные

По состоянию на декабрь 2025 года четверо военнослужащих ТЦК и СП погибли при исполнении служебных обязанностей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Читайте: Выстрелил в военнослужащего ТЦК в Харькове: для задержания стрелка проводили специальную полицейскую операцию. ФОТО

Что предшествовало?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве военнослужащего ТЦК Бондаренко во Львове. ВИДЕО

Автор: 

нападение (2289) ТЦК (857)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Напади на цивільних осіб особами з бусів не фіксуються. Ето другоє.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:19 Ответить
+7
Ну не потрібно нагнітати. ТЦКшники як і мусора це не військові
показать весь комментарий
05.01.2026 15:22 Ответить
+7
А скільки вбито людей в тцк і карацупами на кордоні не хочуть порахувать?
показать весь комментарий
05.01.2026 15:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То не "особи"... то бугаї
показать весь комментарий
05.01.2026 15:22 Ответить
То епідемія епілепсії!
показать весь комментарий
05.01.2026 15:25 Ответить
то є так
показать весь комментарий
05.01.2026 15:32 Ответить
" За результатами всебічного вивчення даного питання..." единий доказ " нападу "повинен бути - відео з бодікамер працівників ТЦК , з моменту звернення до громадянина з питанням про перевірку документів. Іньше белій шум.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:31 Ответить
 
 