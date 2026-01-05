Более 270 раз нападали на военных ТЦК с начала полномасштабного вторжения РФ, - ВСУ. ДОКУМЕНТ

Четверо военнослужащих ТЦК и СП погибли при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в ответе командования Сухопутных войск ВСУ.

Подробности

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 272 нападения на военных ТЦК и СП.

По 205 инцидентам продолжаются досудебные расследования.

По состоянию на декабрь 2025 года четверо военнослужащих ТЦК и СП погибли при исполнении служебных обязанностей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 3 декабря 2025 года во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

24 декабря в Ривненской области во время выполнения служебных обязанностей группа оповещения Сарненского районного ТЦК и СП подверглась нападению со стороны граждан Украины мобилизационного возраста.

25 декабря в Днепре во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес удары ножом двум военным ТЦК.

Также сообщалось, что в Ривненской области во время столкновения один из мужчин в форме распылил газовый баллончик в сторону женщины, которая держала на руках ребенка.

