Іран хоче перенести переговори щодо "ядерної угоди" зі Стамбула в Оман

Іран наполягає на зміні місця та формату переговорів зі США щодо ядерної угоди, запланованих на п’ятницю у Стамбулі.

За даними джерел, Тегеран фактично відмовляється від домовленостей, досягнутих останніми днями. Причиною стало розширення кола учасників переговорів та участь сторонніх спостерігачів.

Вимоги Ірану до формату переговорів

Журналісти поспілкувалися з кількома співрозмовниками, обізнаними з цим питанням. За інформацією видання, іранська сторона пропонує перенести зустріч зі Стамбула до Оману.

Також Тегеран наполягає на двосторонньому форматі переговорів виключно зі Сполученими Штатами. Очікується, що переговорні делегації очолять Аббас Аракчі та Стів Віткофф.

У вівторок глава МЗС Ірану провів консультації з представниками Оману, Туреччини та Катару. Водночас посланець Білого дому зустрівся в Ізраїлі з прем’єром Беньяміном Нетаньягу.

Ізраїльські посадовці підтвердили, що переговори стосувалися іранського питання.

Ризики зриву та позиція США

У Вашингтоні вважають, що нові вимоги Ірану можуть зірвати дипломатичний процес. Це може підштовхнути адміністрацію США до силового сценарію.

"Якщо переговори зірвуться, дипломатичний шлях може бути закритий", – зазначають джерела Axios.

28 січня Дональд Трамп заявив про наближення американського флоту до берегів Ірану.

Він закликав Тегеран негайно почати переговори, погрожуючи масштабним ударом.

