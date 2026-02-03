УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11170 відвідувачів онлайн
Новини Зміна режиму в Ірані
977 12

Іран хоче перенести переговори щодо "ядерної угоди" зі Стамбула в Оман

Іран хоче змінити місце проведення переговорів з США

Іран наполягає на зміні місця та формату переговорів зі США щодо ядерної угоди, запланованих на п’ятницю у Стамбулі.

Як повідомляє Цензор Нет, про це пише видання Axios.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними джерел, Тегеран фактично відмовляється від домовленостей, досягнутих останніми днями. Причиною стало розширення кола учасників переговорів та участь сторонніх спостерігачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винищувач США збив іранський "шахед", що наближався до їхнього авіаносця в Аравійському морі

Вимоги Ірану до формату переговорів

Журналісти поспілкувалися з кількома співрозмовниками, обізнаними з цим питанням. За інформацією видання, іранська сторона пропонує перенести зустріч зі Стамбула до Оману.

Також Тегеран наполягає на двосторонньому форматі переговорів виключно зі Сполученими Штатами. Очікується, що переговорні делегації очолять Аббас Аракчі та Стів Віткофф.

У вівторок глава МЗС Ірану провів консультації з представниками Оману, Туреччини та Катару. Водночас посланець Білого дому зустрівся в Ізраїлі з прем’єром Беньяміном Нетаньягу.

Ізраїльські посадовці підтвердили, що переговори стосувалися іранського питання.

Читайте: Парламент Ірану оголосив армії ЄС "терористичними угрупованнями"

Ризики зриву та позиція США

У Вашингтоні вважають, що нові вимоги Ірану можуть зірвати дипломатичний процес. Це може підштовхнути адміністрацію США до силового сценарію.

"Якщо переговори зірвуться, дипломатичний шлях може бути закритий", – зазначають джерела Axios.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ірану Пезешкіан наказав почати переговори зі США щодо ядерної програми, - ЗМІ

Автор: 

Іран (3386) перемовини (3762) США (26516) Туреччина (3705) Оман (94)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Похер мне на Иран. Только что увидел видео из Запорожья. На земле лежат убитые восемнадцатилетние парень и девушка. Над парнем склонился отец и каким-то нечеловеческим голосом кричит" Степаааа!! Степааа!!".. я такой дикой боли человеческой за всю войну не видел.. будь проклята эта Россия, до конца её дней. До седьмого колена. Каждый русский-гори мразь в аду.. раньше думал есть хорошие русские-никого нет. Одни твари, бешенное зверьё..
показати весь коментар
04.02.2026 00:03 Відповісти
+5
І Володька в цих містах домовлявся. Совпадєніє?
показати весь коментар
04.02.2026 00:00 Відповісти
+4
Що вже було, дежавю: Оман-переговори-збитий літак-розведення військ-розмінування-окупація територій-Стамбул/капітуляція.
показати весь коментар
04.02.2026 00:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І Володька в цих містах домовлявся. Совпадєніє?
показати весь коментар
04.02.2026 00:00 Відповісти
Що вже було, дежавю: Оман-переговори-збитий літак-розведення військ-розмінування-окупація територій-Стамбул/капітуляція.
показати весь коментар
04.02.2026 00:02 Відповісти
Похер мне на Иран. Только что увидел видео из Запорожья. На земле лежат убитые восемнадцатилетние парень и девушка. Над парнем склонился отец и каким-то нечеловеческим голосом кричит" Степаааа!! Степааа!!".. я такой дикой боли человеческой за всю войну не видел.. будь проклята эта Россия, до конца её дней. До седьмого колена. Каждый русский-гори мразь в аду.. раньше думал есть хорошие русские-никого нет. Одни твари, бешенное зверьё..
показати весь коментар
04.02.2026 00:03 Відповісти
Не рускій а російський, а іран дуже важливий для росії
Треба вибивать табуретки з під ніг росії,останеця китай і корея
показати весь коментар
04.02.2026 04:41 Відповісти
Та похер - хай обидві сторони горять у пеклі разом з оманом
показати весь коментар
04.02.2026 00:06 Відповісти
Х'уйло навчив Іранський режим як водити америкосів за ніс і зі спущеними колготками
показати весь коментар
04.02.2026 00:28 Відповісти
Доречі, замітьте як Тромб кинув протестувальників яким обіцяв допомогу вже в дорозі, напризволяще. Використав а тепер домовляється з іранським режимом зовсім по іншим питанням які цікавлять сша а не те за що іранці вийшли на протести. І нехай хоть режим мільйони іранців розстріляє і повісить, головне що Тромб поставить галочку що зупинив ще 365 воєн
показати весь коментар
04.02.2026 00:32 Відповісти
А з якою швидкістью іде авіаносець
показати весь коментар
04.02.2026 04:43 Відповісти
Все дороги ведут в Оман)
показати весь коментар
04.02.2026 04:02 Відповісти
Цікаво, а звідки походить вислів " ввести в оману". " Намолене " місто, що і казати...
показати весь коментар
04.02.2026 07:28 Відповісти
А посередником там буде зеленський?
показати весь коментар
04.02.2026 09:45 Відповісти
 
 