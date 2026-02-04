Иран хочет перенести переговоры по "ядерной сделке" из Стамбула в Оман

Иран хочет изменить место проведения переговоров с США

Иран настаивает на изменении места и формата переговоров с США по ядерной сделке, запланированных на пятницу в Стамбуле.

Как сообщает Цензор Нет, об этом пишет издание Axios.

По данным источников, Тегеран фактически отказывается от договоренностей, достигнутых в последние дни. Причиной стало расширение круга участников переговоров и участие сторонних наблюдателей.

Требования Ирана к формату переговоров

Журналисты пообщались с несколькими собеседниками, осведомленными по этому вопросу. По информации издания, иранская сторона предлагает перенести встречу из Стамбула в Оман.

Также Тегеран настаивает на двустороннем формате переговоров исключительно с Соединенными Штатами. Ожидается, что переговорные делегации возглавят Аббас Аракчи и Стив Виткофф.

Во вторник глава МИД Ирана провел консультации с представителями Омана, Турции и Катара. В то же время посланник Белого дома встретился в Израиле с премьером Беньямином Нетаньяху.

Израильские чиновники подтвердили, что переговоры касались иранского вопроса.

Риски срыва и позиция США

В Вашингтоне считают, что новые требования Ирана могут сорвать дипломатический процесс. Это может подтолкнуть администрацию США к силовому сценарию.

"Если переговоры сорвутся, дипломатический путь может быть закрыт", – отмечают источники Axios.

Топ комментарии
+12
Похер мне на Иран. Только что увидел видео из Запорожья. На земле лежат убитые восемнадцатилетние парень и девушка. Над парнем склонился отец и каким-то нечеловеческим голосом кричит" Степаааа!! Степааа!!".. я такой дикой боли человеческой за всю войну не видел.. будь проклята эта Россия, до конца её дней. До седьмого колена. Каждый русский-гори мразь в аду.. раньше думал есть хорошие русские-никого нет. Одни твари, бешенное зверьё..
04.02.2026 00:03 Ответить
+5
І Володька в цих містах домовлявся. Совпадєніє?
04.02.2026 00:00 Ответить
+4
Що вже було, дежавю: Оман-переговори-збитий літак-розведення військ-розмінування-окупація територій-Стамбул/капітуляція.
04.02.2026 00:02 Ответить
Не рускій а російський, а іран дуже важливий для росії
Треба вибивать табуретки з під ніг росії,останеця китай і корея
04.02.2026 04:41 Ответить
Та похер - хай обидві сторони горять у пеклі разом з оманом
04.02.2026 00:06 Ответить
Х'уйло навчив Іранський режим як водити америкосів за ніс і зі спущеними колготками
04.02.2026 00:28 Ответить
Доречі, замітьте як Тромб кинув протестувальників яким обіцяв допомогу вже в дорозі, напризволяще. Використав а тепер домовляється з іранським режимом зовсім по іншим питанням які цікавлять сша а не те за що іранці вийшли на протести. І нехай хоть режим мільйони іранців розстріляє і повісить, головне що Тромб поставить галочку що зупинив ще 365 воєн
04.02.2026 00:32 Ответить
А з якою швидкістью іде авіаносець
04.02.2026 04:43 Ответить
Все дороги ведут в Оман)
04.02.2026 04:02 Ответить
Цікаво, а звідки походить вислів " ввести в оману". " Намолене " місто, що і казати...
04.02.2026 07:28 Ответить
А посередником там буде зеленський?
04.02.2026 09:45 Ответить
 
 