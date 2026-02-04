Иран хочет перенести переговоры по "ядерной сделке" из Стамбула в Оман

Иран настаивает на изменении места и формата переговоров с США по ядерной сделке, запланированных на пятницу в Стамбуле.

По данным источников, Тегеран фактически отказывается от договоренностей, достигнутых в последние дни. Причиной стало расширение круга участников переговоров и участие сторонних наблюдателей.

Требования Ирана к формату переговоров

Журналисты пообщались с несколькими собеседниками, осведомленными по этому вопросу. По информации издания, иранская сторона предлагает перенести встречу из Стамбула в Оман.

Также Тегеран настаивает на двустороннем формате переговоров исключительно с Соединенными Штатами. Ожидается, что переговорные делегации возглавят Аббас Аракчи и Стив Виткофф.

Во вторник глава МИД Ирана провел консультации с представителями Омана, Турции и Катара. В то же время посланник Белого дома встретился в Израиле с премьером Беньямином Нетаньяху.

Израильские чиновники подтвердили, что переговоры касались иранского вопроса.

Риски срыва и позиция США

В Вашингтоне считают, что новые требования Ирана могут сорвать дипломатический процесс. Это может подтолкнуть администрацию США к силовому сценарию.

"Если переговоры сорвутся, дипломатический путь может быть закрыт", – отмечают источники Axios.

28 января Дональд Трамп заявил о приближении американского флота к берегам Ирана.

Он призвал Тегеран немедленно начать переговоры, угрожая масштабным ударом.

