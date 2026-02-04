Иран хочет перенести переговоры по "ядерной сделке" из Стамбула в Оман
Иран настаивает на изменении места и формата переговоров с США по ядерной сделке, запланированных на пятницу в Стамбуле.
Как сообщает Цензор Нет, об этом пишет издание Axios.
По данным источников, Тегеран фактически отказывается от договоренностей, достигнутых в последние дни. Причиной стало расширение круга участников переговоров и участие сторонних наблюдателей.
Требования Ирана к формату переговоров
Журналисты пообщались с несколькими собеседниками, осведомленными по этому вопросу. По информации издания, иранская сторона предлагает перенести встречу из Стамбула в Оман.
Также Тегеран настаивает на двустороннем формате переговоров исключительно с Соединенными Штатами. Ожидается, что переговорные делегации возглавят Аббас Аракчи и Стив Виткофф.
Во вторник глава МИД Ирана провел консультации с представителями Омана, Турции и Катара. В то же время посланник Белого дома встретился в Израиле с премьером Беньямином Нетаньяху.
Израильские чиновники подтвердили, что переговоры касались иранского вопроса.
Риски срыва и позиция США
В Вашингтоне считают, что новые требования Ирана могут сорвать дипломатический процесс. Это может подтолкнуть администрацию США к силовому сценарию.
"Если переговоры сорвутся, дипломатический путь может быть закрыт", – отмечают источники Axios.
- 28 января Дональд Трамп заявил о приближении американского флота к берегам Ирана.
- Он призвал Тегеран немедленно начать переговоры, угрожая масштабным ударом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба вибивать табуретки з під ніг росії,останеця китай і корея