Науседа про мирні перемовини: РФ лише імітує переговорний процес
Нині все вказує на те, що російська сторона не готова до миру і лише імітує переговорний процес.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції.
Так, Науседа висловив скепсис щодо переговорного процесу, що триває між Україною, РФ і США.
"Як мені видається, і Росія доводить це щодня, Росія не готова до миру, і я не думаю, що вони готові до мирних перемовин. Можливо це станеться, у 2027-28 році, але не 2026 – тому що все вказує на те, що вони просто імітують переговорний процес, а тим часом намагаються зламати дух українців", – наголосив він.
Науседа розповів, що захоплюється стійкістю українців, які бороняться вже четвертий рік, але наголосив, що спроможність України триматися дуже залежить від підтримки партнерів.
"Зараз дуже потрібна наша постійна підтримка, наша готовність і наша єдність – із нашим трансатлантичним партнером також", – додав він.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США.
- У РФ заявили, що російську делегацію на наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією 17-18 лютого в швейцарській Женеві очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.
