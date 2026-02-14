Науседа про мирні перемовини: РФ лише імітує переговорний процес

Науседа про позицію РФ у перемовинах

Нині все вказує на те, що російська сторона не готова до миру і лише імітує переговорний процес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції.

РФ імітує переговорний процес

Так, Науседа висловив скепсис щодо переговорного процесу, що триває між Україною, РФ і США.

"Як мені видається, і Росія доводить це щодня, Росія не готова до миру, і я не думаю, що вони готові до мирних перемовин. Можливо це станеться, у 2027-28 році, але не 2026 – тому що все вказує на те, що вони просто імітують переговорний процес, а тим часом намагаються зламати дух українців", – наголосив він.

Підтримка України

Науседа розповів, що захоплюється стійкістю українців, які бороняться вже четвертий рік, але наголосив, що спроможність України триматися дуже залежить від підтримки партнерів.

"Зараз дуже потрібна наша постійна підтримка, наша готовність і наша єдність – із нашим трансатлантичним партнером також", – додав він.

14 лютого 2026, 09:08 am

14 лютого 2026, 09:08 am

Согласно информации Reuters, руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разработало внутреннее указание с целью увеличить количество дел о денатурализации - то есть, лишении приобретенного гражданства - направляемых в Министерство юстиции, примерно до 100-200 каждый месяц в 2026 году.
Поставьте, пожалуйста, всем русским трампистам Калифорнии, всему Брайтон Бич вместе взятому, всем украинцам Пенсильвании и Константину Натановичу Боровому персонально, какую-нибудь хорошую песню.
Каждый раз поражаюсь - какими же альтернативно одаренными людьми надо быть, чтобы, будучи иммигрантами, голосовать за чувака с антимигрантской даже не риторикой, а - форменной истерикой.
Ну, в обе руки вам!
Все желания...
Доброе утро.
А.Бабченко
показати весь коментар
14.02.2026 20:37 Відповісти
І Україна імітує, бо по факту ніякого переговорного процесу немає, зібрались аби зібратися так 150 разів по кругу і знову
показати весь коментар
14.02.2026 20:39 Відповісти
А які переговори з тим, хто хоче тебе вбити, що обговорювати: швидко чи повільно?
показати весь коментар
14.02.2026 21:12 Відповісти
Ніяких переговорів з кацапстаном не повинно бути, кацапи - це ворог які повинні бути знищені і крапка!
показати весь коментар
14.02.2026 21:14 Відповісти
 
 