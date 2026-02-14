Науседа про мирні перемовини: РФ лише імітує переговорний процес

Нині все вказує на те, що російська сторона не готова до миру і лише імітує переговорний процес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції.

РФ імітує переговорний процес

Так, Науседа висловив скепсис щодо переговорного процесу, що триває між Україною, РФ і США.

"Як мені видається, і Росія доводить це щодня, Росія не готова до миру, і я не думаю, що вони готові до мирних перемовин. Можливо це станеться, у 2027-28 році, але не 2026 – тому що все вказує на те, що вони просто імітують переговорний процес, а тим часом намагаються зламати дух українців", – наголосив він.

Підтримка України

Науседа розповів, що захоплюється стійкістю українців, які бороняться вже четвертий рік, але наголосив, що спроможність України триматися дуже залежить від підтримки партнерів.

"Зараз дуже потрібна наша постійна підтримка, наша готовність і наша єдність – із нашим трансатлантичним партнером також", – додав він.

