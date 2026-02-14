Науседа о мирных переговорах: РФ только имитирует переговорный процесс
Сейчас все указывает на то, что российская сторона не готова к миру и лишь имитирует переговорный процесс.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
РФ имитирует переговорный процесс
В частности, Науседа выразил скепсис по поводу переговорного процесса, который продолжается между Украиной, РФ и США.
"Как мне кажется, и Россия доказывает это каждый день, Россия не готова к миру, и я не думаю, что они готовы к мирным переговорам. Возможно, это произойдет в 2027-28 году, но не в 2026 – потому что все указывает на то, что они просто имитируют переговорный процесс, а тем временем пытаются сломить дух украинцев", – подчеркнул он.
Поддержка Украины
Науседа рассказал, что восхищается стойкостью украинцев, которые защищаются уже четвертый год, но подчеркнул, что способность Украины держаться очень зависит от поддержки партнеров.
"Сейчас очень нужна наша постоянная поддержка, наша готовность и наше единство – с нашим трансатлантическим партнером также", – добавил он.
Что предшествовало?
- Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США.
- В РФ заявили, что российскую делегацию на следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией 17-18 февраля в швейцарской Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
