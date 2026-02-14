РУС
139 2

Науседа о мирных переговорах: РФ только имитирует переговорный процесс

Науседа о позиции РФ в переговорах

Сейчас все указывает на то, что российская сторона не готова к миру и лишь имитирует переговорный процесс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

РФ имитирует переговорный процесс

В частности, Науседа выразил скепсис по поводу переговорного процесса, который продолжается между Украиной, РФ и США.

"Как мне кажется, и Россия доказывает это каждый день, Россия не готова к миру, и я не думаю, что они готовы к мирным переговорам. Возможно, это произойдет в 2027-28 году, но не в 2026 – потому что все указывает на то, что они просто имитируют переговорный процесс, а тем временем пытаются сломить дух украинцев", – подчеркнул он.

Читайте также: Зеленский о смене главы делегации РФ: Думаю, россияне хотят отложить принятие решения

Поддержка Украины

Науседа рассказал, что восхищается стойкостью украинцев, которые защищаются уже четвертый год, но подчеркнул, что способность Украины держаться очень зависит от поддержки партнеров.

"Сейчас очень нужна наша постоянная поддержка, наша готовность и наше единство – с нашим трансатлантическим партнером также", – добавил он.

Читайте также: Неизвестно, действительно ли Россия хочет окончания войны, – Рубио

Что предшествовало?

14 лютого 2026, 09:08 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4345663.html Йес! Долбодятлам типа Паши Дальнобоя - искренние поздравления! За что боролся - на то и напоролся)))

Согласно информации Reuters, руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разработало внутреннее указание с целью увеличить количество дел о денатурализации - то есть, лишении приобретенного гражданства - направляемых в Министерство юстиции, примерно до 100-200 каждый месяц в 2026 году.
Поставьте, пожалуйста, всем русским трампистам Калифорнии, всему Брайтон Бич вместе взятому, всем украинцам Пенсильвании и Константину Натановичу Боровому персонально, какую-нибудь хорошую песню.
Каждый раз поражаюсь - какими же альтернативно одаренными людьми надо быть, чтобы, будучи иммигрантами, голосовать за чувака с антимигрантской даже не риторикой, а - форменной истерикой.
Ну, в обе руки вам!
Все желания...
Доброе утро.
А.Бабченко
14.02.2026 20:37 Ответить
І Україна імітує, бо по факту ніякого переговорного процесу немає, зібрались аби зібратися так 150 разів по кругу і знову
14.02.2026 20:39 Ответить
 
 