УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини Справа Іллі Вітюка
3 310 16

Завершено слідство у справі Вітюка про незаконне збагачення та недостовірне декларування, - НАБУ

вітюк піде під суд

НАБУ і САП відкрили матеріали справи посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу, викритого на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прізвища посадовця НАБУ не називає, втім відомо, що йдеться про Іллю Вітюка.

Оформив квартиру на члена сім’ї

Як зазначається, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

"Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП - від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 млн грн застави

На ФОП надходили кошти від особи, підозрюваної у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця"

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Читайте: Підозра генералу СБУ Вітюку - це не помста, - директор НАБУ Кривонос

Справа Іллі Вітюка

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.

Читайте також: Генерал СБУ Вітюк: Охоронця власника Parimatch знаю вже 20 років. Про його нібито стосунок до грального бізнесу – ніколи не знав

Автор: 

НАБУ (5729) СБУ (13891) Вітюк Ілля (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А де Баканов?
показати весь коментар
16.02.2026 15:56 Відповісти
+7
Якось так виходить, що "особисті збереження з молодих років" вдається робити представникам лише кількох "професій": чиновникам і правоохоронцям. Змалку найбільш бережливі, країна в надійних руках.
показати весь коментар
16.02.2026 16:33 Відповісти
+4
Деркач з кучмою, після зняття Марчука, створили цілі «сімейні підряди» із заробляння грошей та майна, з посад в СБУ!!
Поки Патріоти України з СБУ, проти ************ вагнерівців борються та «ПАУТИНУ» їм роблять, сволота на посадах в СБУ, гадить Україні та краде майно в Українців, прикриваючись купленою корочкою «СБУ»!!
показати весь коментар
16.02.2026 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де Баканов?
показати весь коментар
16.02.2026 15:56 Відповісти
Там де й дейнеко.
показати весь коментар
16.02.2026 16:02 Відповісти
І де Наумов.
показати весь коментар
16.02.2026 16:44 Відповісти
на заслуженому отдыхе , скоріш за все у Монако
показати весь коментар
16.02.2026 16:25 Відповісти
Деркач з кучмою, після зняття Марчука, створили цілі «сімейні підряди» із заробляння грошей та майна, з посад в СБУ!!
Поки Патріоти України з СБУ, проти ************ вагнерівців борються та «ПАУТИНУ» їм роблять, сволота на посадах в СБУ, гадить Україні та краде майно в Українців, прикриваючись купленою корочкою «СБУ»!!
показати весь коментар
16.02.2026 16:00 Відповісти
І кого нейтралізуали?
А головного фахівця кібербезпеки СБУ.
На основі чого?
А на основі того,що дружина,бізнесмен середнього класу,купила квартиру.
Невже не порахували всі кошти,її доходи, його генеральську зарплату,особисті збереження з молодих років,які відкладає для себе кожна людина.
Ні, підозру і все...
показати весь коментар
16.02.2026 16:03 Відповісти
обмовили такого спеця ..... кристально чистого нігадяя .
показати весь коментар
16.02.2026 16:19 Відповісти
Ще в школі відкладала, в скарбничку, економила на сніданках.
Ви мабуть з цієї родини крадіїв, чи теж крадете де тільки можете?
показати весь коментар
16.02.2026 16:23 Відповісти
Подивимось,що з того вийде.
Підозра-не вирок, рано передчасно тішити своє самолюбство.
показати весь коментар
16.02.2026 16:47 Відповісти
Якось так виходить, що "особисті збереження з молодих років" вдається робити представникам лише кількох "професій": чиновникам і правоохоронцям. Змалку найбільш бережливі, країна в надійних руках.
показати весь коментар
16.02.2026 16:33 Відповісти
Так ніде нема,що накрав,чи в схематозі був.
Є,що дружина купила квартиру.
Це для кого аргумент,для оленів?
показати весь коментар
16.02.2026 16:50 Відповісти
В бідних чиновників часто багаті дружини.
показати весь коментар
16.02.2026 18:35 Відповісти
Там буде щось інше,напр.свідоме ослаблення кібербезпеки країни,щось подібне,як вилучали клістрони в ракетних комплексів напередодні вторгнення.
Купівлею квартири нікого не здивуєш, купують їх ,люди нижчого рівня,зе в Лондоні, Італії,Криму має квартири, вілли і мало кого це обходить.
показати весь коментар
16.02.2026 18:49 Відповісти
Ловіть Вітюка в Монако, там конспіративна квартира СБУ
показати весь коментар
16.02.2026 16:22 Відповісти
Так він же на "Колчаковських фронтах"...😆🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.02.2026 18:10 Відповісти
... мафія .
показати весь коментар
16.02.2026 21:07 Відповісти
 
 