Завершено слідство у справі Вітюка про незаконне збагачення та недостовірне декларування, - НАБУ

НАБУ і САП відкрили матеріали справи посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу, викритого на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Прізвища посадовця НАБУ не називає, втім відомо, що йдеться про Іллю Вітюка.

Оформив квартиру на члена сім’ї

Як зазначається, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

"Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП - від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги", - йдеться у повідомленні.

На ФОП надходили кошти від особи, підозрюваної у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця"

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Справа Іллі Вітюка

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.

