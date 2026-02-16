РУС
Новости Дело Ильи Витюка
2 755 16

Завершено следствие по делу Витюка о незаконном обогащении и недостоверном декларировании, - НАБУ

Витюк предстанет перед судом

НАБУ и САП открыли материалы дела должностного лица СБУ из числа высшего офицерского состава, уличенного в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фамилии чиновника НАБУ не называет, однако известно, что речь идет об Илье Витюке.

Оформил квартиру на члена семьи

Как отмечается, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

"Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП - с февраля 2022 года предоставлял юридические и консалтинговые услуги", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За генерала СБУ Витюка внесли более 9 млн грн залога

На ФЛП поступали средства от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця"

Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, контролируемых указанным лицом.

Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

Читайте: Подозрение генералу СБУ Витюку - это не месть, - директор НАБУ Кривонос

Дело Ильи Витюка

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия как "месть".

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.

Читайте также: Генерал СБУ Витюк: Охранника владельца Parimatch знаю уже 20 лет. О его якобы связи с игорным бизнесом – никогда не знал

Автор: 

НАБУ (788) СБУ (2776) Витюк Илья (10)
Топ комментарии
+7
А де Баканов?
16.02.2026 15:56 Ответить
+6
Якось так виходить, що "особисті збереження з молодих років" вдається робити представникам лише кількох "професій": чиновникам і правоохоронцям. Змалку найбільш бережливі, країна в надійних руках.
16.02.2026 16:33 Ответить
+4
Деркач з кучмою, після зняття Марчука, створили цілі «сімейні підряди» із заробляння грошей та майна, з посад в СБУ!!
Поки Патріоти України з СБУ, проти ************ вагнерівців борються та «ПАУТИНУ» їм роблять, сволота на посадах в СБУ, гадить Україні та краде майно в Українців, прикриваючись купленою корочкою «СБУ»!!
16.02.2026 16:00 Ответить
Там де й дейнеко.
16.02.2026 16:02 Ответить
І де Наумов.
16.02.2026 16:44 Ответить
на заслуженому отдыхе , скоріш за все у Монако
16.02.2026 16:25 Ответить
І кого нейтралізуали?
А головного фахівця кібербезпеки СБУ.
На основі чого?
А на основі того,що дружина,бізнесмен середнього класу,купила квартиру.
Невже не порахували всі кошти,її доходи, його генеральську зарплату,особисті збереження з молодих років,які відкладає для себе кожна людина.
Ні, підозру і все...
16.02.2026 16:03 Ответить
обмовили такого спеця ..... кристально чистого нігадяя .
показать весь комментарий
Ще в школі відкладала, в скарбничку, економила на сніданках.
Ви мабуть з цієї родини крадіїв, чи теж крадете де тільки можете?
16.02.2026 16:23 Ответить
Подивимось,що з того вийде.
Підозра-не вирок, рано передчасно тішити своє самолюбство.
16.02.2026 16:47 Ответить
Так ніде нема,що накрав,чи в схематозі був.
Є,що дружина купила квартиру.
Це для кого аргумент,для оленів?
16.02.2026 16:50 Ответить
В бідних чиновників часто багаті дружини.
показать весь комментарий
Там буде щось інше,напр.свідоме ослаблення кібербезпеки країни,щось подібне,як вилучали клістрони в ракетних комплексів напередодні вторгнення.
Купівлею квартири нікого не здивуєш, купують їх ,люди нижчого рівня,зе в Лондоні, Італії,Криму має квартири, вілли і мало кого це обходить.
16.02.2026 18:49 Ответить
Ловіть Вітюка в Монако, там конспіративна квартира СБУ
16.02.2026 16:22 Ответить
Так він же на "Колчаковських фронтах"...😆🤣🤣🤣
16.02.2026 18:10 Ответить
... мафія .
16.02.2026 21:07 Ответить
 
 