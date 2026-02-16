Завершено следствие по делу Витюка о незаконном обогащении и недостоверном декларировании, - НАБУ
НАБУ и САП открыли материалы дела должностного лица СБУ из числа высшего офицерского состава, уличенного в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Фамилии чиновника НАБУ не называет, однако известно, что речь идет об Илье Витюке.
Оформил квартиру на члена семьи
Как отмечается, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.
"Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП - с февраля 2022 года предоставлял юридические и консалтинговые услуги", - говорится в сообщении.
На ФЛП поступали средства от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця"
Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, контролируемых указанным лицом.
Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности.
Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.
Дело Ильи Витюка
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.
В СБУ воспринимают такие действия как "месть".
4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки Патріоти України з СБУ, проти ************ вагнерівців борються та «ПАУТИНУ» їм роблять, сволота на посадах в СБУ, гадить Україні та краде майно в Українців, прикриваючись купленою корочкою «СБУ»!!
А головного фахівця кібербезпеки СБУ.
На основі чого?
А на основі того,що дружина,бізнесмен середнього класу,купила квартиру.
Невже не порахували всі кошти,її доходи, його генеральську зарплату,особисті збереження з молодих років,які відкладає для себе кожна людина.
Ні, підозру і все...
Ви мабуть з цієї родини крадіїв, чи теж крадете де тільки можете?
Підозра-не вирок, рано передчасно тішити своє самолюбство.
Є,що дружина купила квартиру.
Це для кого аргумент,для оленів?
Купівлею квартири нікого не здивуєш, купують їх ,люди нижчого рівня,зе в Лондоні, Італії,Криму має квартири, вілли і мало кого це обходить.