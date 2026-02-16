Завершено следствие по делу Витюка о незаконном обогащении и недостоверном декларировании, - НАБУ

НАБУ и САП открыли материалы дела должностного лица СБУ из числа высшего офицерского состава, уличенного в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Фамилии чиновника НАБУ не называет, однако известно, что речь идет об Илье Витюке.

Оформил квартиру на члена семьи

Как отмечается, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

"Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП - с февраля 2022 года предоставлял юридические и консалтинговые услуги", - говорится в сообщении.

На ФЛП поступали средства от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця"

Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, контролируемых указанным лицом.

Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

Дело Ильи Витюка

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия как "месть".

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.

