Рашисти масовано атакують Суми дронами: є влучання у цивільну інфраструктуру

Наразі Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Є влучання

Є кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста.

"Попередньо - без жертв. Зберігається загроза повторних ударів. Усі наслідки будуть уточнені після обстеження територій, коли дозволить безпекова ситуація. Прошу всіх залишатися в укриттях", - наголосив очільник області.

Атака 17 лютого на Україну

Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.

З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.

Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.

Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.

