Атака БпЛА на Суми
Рашисти масовано атакують Суми дронами: є влучання у цивільну інфраструктуру

Наразі Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Є влучання

Є кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста.

"Попередньо - без жертв. Зберігається загроза повторних ударів. Усі наслідки будуть уточнені після обстеження територій, коли дозволить безпекова ситуація. Прошу всіх залишатися в укриттях", - наголосив очільник області.

Атака 17 лютого на Україну

  • Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.
  • З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
  • Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
  • Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.
  • Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.

Що нам заважає закошмарити курськ ?
17.02.2026 11:56 Відповісти
Чим, кусками асфальту бо "фламінго" в теплих краях?
17.02.2026 12:06 Відповісти
А може краще збивати не над містом а над полями поки ще залишилося трохи віддалі від міста до позицій орків. А кошмарити - туди дрон може долетить і вікно якесь винесе а тут чотири з п'яти районів області стабільно кошмарять уже рік все більше і більше і дронами, КАБами, ракетами.
17.02.2026 12:17 Відповісти
Та воно загалом так і відбувається, однак окремі "підранки" все ж падають у містах.
17.02.2026 12:57 Відповісти
В Сумах "браунінги" працюють по всьому місту і давно .
17.02.2026 13:12 Відповісти
 
 