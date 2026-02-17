Рашисты массированно атакуют Сумы дронами: есть попадания в гражданскую инфраструктуру

В настоящее время Сумская громада подвергается массированной атаке российских беспилотников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Есть попадания

Есть несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города.

"Предварительно - без жертв. Сохраняется угроза повторных ударов. Все последствия будут уточнены после обследования территорий, когда позволит ситуация с безопасностью. Прошу всех оставаться в укрытиях", - подчеркнул глава области.

Атака 17 февраля на Украину

Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.

С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.

Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.

Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.

Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

