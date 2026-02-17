Рашисты массированно атакуют Сумы дронами: есть попадания в гражданскую инфраструктуру
В настоящее время Сумская громада подвергается массированной атаке российских беспилотников.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Есть попадания
Есть несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города.
"Предварительно - без жертв. Сохраняется угроза повторных ударов. Все последствия будут уточнены после обследования территорий, когда позволит ситуация с безопасностью. Прошу всех оставаться в укрытиях", - подчеркнул глава области.
Атака 17 февраля на Украину
- Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
- С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
- Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
- Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
- Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.
