РУС
Новости Атака БПЛА на Сумы
Рашисты массированно атакуют Сумы дронами: есть попадания в гражданскую инфраструктуру

шахед над Сумами

В настоящее время Сумская громада подвергается массированной атаке российских беспилотников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Есть попадания

Есть несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города.

"Предварительно - без жертв. Сохраняется угроза повторных ударов. Все последствия будут уточнены после обследования территорий, когда позволит ситуация с безопасностью. Прошу всех оставаться в укрытиях", - подчеркнул глава области.

Атака 17 февраля на Украину

  • Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
  • С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
  • Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
  • Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
  • Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

обстрел (6115) Сумская область (2073) Сумы (471) дроны (4727) Сумский район (516)
Що нам заважає закошмарити курськ ?
17.02.2026 11:56 Ответить
Чим, кусками асфальту бо "фламінго" в теплих краях?
17.02.2026 12:06 Ответить
А може краще збивати не над містом а над полями поки ще залишилося трохи віддалі від міста до позицій орків. А кошмарити - туди дрон може долетить і вікно якесь винесе а тут чотири з п'яти районів області стабільно кошмарять уже рік все більше і більше і дронами, КАБами, ракетами.
17.02.2026 12:17 Ответить
Та воно загалом так і відбувається, однак окремі "підранки" все ж падають у містах.
17.02.2026 12:57 Ответить
В Сумах "браунінги" працюють по всьому місту і давно .
17.02.2026 13:12 Ответить
 
 