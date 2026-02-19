Новини Зґвалтування у Кагарлицькому відділку поліції
5 997 23

Зґвалтування у Кагарлицькому відділку поліції: Верховний Суд залишив вирок без змін

суд

Верховний Суд остаточно підтвердив вирок у резонансній справі Кагарлика: двоє обвинувачених отримали по 11 років позбавлення волі. Понад п’ять років тривала боротьба за справедливість для постраждалої жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це адвокатка потерпілої Анна Калинчук повідомила у фейсбуці.

"Ми остаточно перемогли.  Позаду 5,5 років боротьби за права жінки, скривдженої кагарлицькими поліцейськими. Сьогодні Верховний Суд поставив крапку в цій історії, покарання в силі у повному обсязі", - написала вона.

Який вирок затвердив Верховний суд

  • 11 років позбавлення волі для двох обвинувачених: ґвалтівника та його керівника, очільника кримінальної поліції відділку.

"У цій справі я шкодую лише про одне: керівнику Кагарлицького відділку вдалося уникнути відповідальності за практики катувань, викрадень і вибивання свідчень, які, на моє переконання, мовчазно толерувалися або були утверджені в цьому відділку", - написала адвокатка.

Справедливість є

"Чи була ця боротьба тривалою? Так. Чи була виснажливою? Так. Чи вартувала вона часу і сил? Так. Нехай кожна знає: справедливість є. І за неї завжди варто боротися", - наголосила адвокатка.

Що передувало?

Нагадаємо, 25 травня 2020 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

Справа слухається у закритому режимі. На цьому наполягали адвокати обвинувачених.

24 травня 2023 року суд визнав двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України). Суд призначив ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Верховний Суд (1196) зґвалтування (425) Київська область (4607) катування (695) Обухівський район (55) Кагарлик (2)
Топ коментарі
+22
Вдумаймося, пять років, тягнули справу мусорських, оті портновські!!
А що казати про убивцю військового з Нацгвардії, який був на блок-посту, під час дії Комендантської години, а п'яне бидло влетіло в блок-пост, убивши батька трьох дітей???
19.02.2026 18:58 Відповісти
+6
якщо весь цей час (5,5 років) вони сиділи в СІЗО - то завтра вийдуть по закону Савченко
19.02.2026 19:27 Відповісти
+5
П'ять **** років - полюціянти, ЕКСперди, проКУРВОрви, судЬЬЬляді, конвойники - ТВОРИЛИ правосуддя.
А в країні війна((.
А на п'ятому році війни - всранському не вистачає штурмовиків((.
А тут ТАКІ потужні рабатяги((
Як і ВСЯ гнила мафіозна система.
Мальчікі бєз трусікаф пайдут в ТсЦК служіть, ухілянтов бусіфіціровать???((((
19.02.2026 19:20 Відповісти
19.02.2026 18:58 Відповісти
бувже Майдан . провели люстрацію судів та судову рехформу. все добре
19.02.2026 22:34 Відповісти
Правоохоронців на фронт, нема чого їх тримати в тилу.
19.02.2026 23:00 Відповісти
Реформи тільки почали проводити, але ж ****** пішов війною проти України, так усе з портновськими телепнями і залишилося….
20.02.2026 09:29 Відповісти
А може - на бігборд?? Вниз ногами?? І чистопопацанськиекстремально за геніталії.???(((((((((.
І перед офісом нацполюції???
19.02.2026 19:13 Відповісти
19.02.2026 19:20 Відповісти
19.02.2026 19:27 Відповісти
Ага, якщо мають машину часу і повернуться в 2017. І лізе ж воно, не може стриматись щоб виказати свою супер важливу думку в коментарі
19.02.2026 19:57 Відповісти
Ще в 17 році відмінили цей закон...
21.02.2026 21:23 Відповісти
Судді і мусора в нас непідсудні, як і люди з грошима. Друга Сєні Мартинюка судять 8 рік.
19.02.2026 19:56 Відповісти
А всього і требало Мартинюку, що 3 метра вірьовки і повісити його, перед Будинком Уряду!!! Щоб аваків з яценюком і шоблою незрозумілих держсекретарів у Секретаріаті КМУ бачили наслідки за своє розкрадання України, використовуючи посади!!!
20.02.2026 09:34 Відповісти
Будь яке покарання правоохоронця має бути вдвічі більшим за покарання чиновника, а покарання чиновника має бути вдвічі більшим за покарання пересічного громадянина. Корупція має бути прирівнена до державної зради і всі члени родини розстріляного корупціонера мають позбавлятися права працювати в державному секторі (навіть на посадах прибиральників).
19.02.2026 19:59 Відповісти
А ще всі державні чиновники та їхні родини повинні жити в тій країні, де вони займають посади і отримують зарплату. І рахунки та майно також мають знаходитися тут. Не подобається - чемодан/вокзал. Знайдуться українці, яких такий принцип цілком влаштує.
19.02.2026 20:08 Відповісти
Начальник Укрпошти - громадянин США з зарплатою в півтора рази вищою за зарплату президента США та Умеров з вами не згодні. Я вже не кажу про всіляких міндічєй і зєлєнскіх з єрмакамі, які просто "одержимі" криптою...
19.02.2026 20:13 Відповісти
Чудові у нас поліцаї... І не дивно, що їх на фронт не пускають, вони прямо тут поводяться як ті самі "буряти". Не дивно й те що цілими відділеннями переходять на службу ворогу, як наприклад кримські та маріупольські. Поліцай - це діагноз.
19.02.2026 20:04 Відповісти
Де ворог України??? В судах та прокуратурах... один сімейний злчинний клан..
19.02.2026 20:33 Відповісти
Через пів року подадуть на УДЗ і шукай вітра в полі.
19.02.2026 23:28 Відповісти
Думаю,пів-року буде досить,щоб вийшли в кукарікали.
20.02.2026 00:55 Відповісти
Півнями вони стануть у перший же тиждень.
20.02.2026 01:26 Відповісти
Червона зона,не стануть.
21.02.2026 21:24 Відповісти
 
 