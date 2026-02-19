Зґвалтування у Кагарлицькому відділку поліції: Верховний Суд залишив вирок без змін
Верховний Суд остаточно підтвердив вирок у резонансній справі Кагарлика: двоє обвинувачених отримали по 11 років позбавлення волі. Понад п’ять років тривала боротьба за справедливість для постраждалої жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це адвокатка потерпілої Анна Калинчук повідомила у фейсбуці.
"Ми остаточно перемогли. Позаду 5,5 років боротьби за права жінки, скривдженої кагарлицькими поліцейськими. Сьогодні Верховний Суд поставив крапку в цій історії, покарання в силі у повному обсязі", - написала вона.
Який вирок затвердив Верховний суд
- 11 років позбавлення волі для двох обвинувачених: ґвалтівника та його керівника, очільника кримінальної поліції відділку.
"У цій справі я шкодую лише про одне: керівнику Кагарлицького відділку вдалося уникнути відповідальності за практики катувань, викрадень і вибивання свідчень, які, на моє переконання, мовчазно толерувалися або були утверджені в цьому відділку", - написала адвокатка.
Справедливість є
"Чи була ця боротьба тривалою? Так. Чи була виснажливою? Так. Чи вартувала вона часу і сил? Так. Нехай кожна знає: справедливість є. І за неї завжди варто боротися", - наголосила адвокатка.
Що передувало?
Нагадаємо, 25 травня 2020 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.
Справа слухається у закритому режимі. На цьому наполягали адвокати обвинувачених.
24 травня 2023 року суд визнав двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України). Суд призначив ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.
