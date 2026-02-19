Изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: Верховный Суд оставил приговор без изменений

Верховный Суд окончательно подтвердил приговор по резонансному делу Кагарлыка: двое обвиняемых получили по 11 лет лишения свободы. Более пяти лет длилась борьба за справедливость для пострадавшей женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом адвокат потерпевшей Анна Калинчук сообщила в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мы окончательно победили. Позади 5,5 лет борьбы за права женщины, обиженной кагарлыкскими полицейскими. Сегодня Верховный Суд поставил точку в этой истории, наказание в силе в полном объеме", - написала она.

Какой приговор утвердил Верховный суд

11 лет лишения свободы для двух обвиняемых: насильника и его руководителя, главы уголовной полиции отделения.

Читайте также: Подозреваемого в изнасилованиях студенток Белоуса оставили под стражей до 21 января 2026 года

"В этом деле я сожалею только об одном: руководителю Кагарлыкского отделения удалось избежать ответственности за практику пыток, похищений и выбивания показаний, которые, по моему убеждению, молчаливо толерировались или были утверждены в этом отделении", - написала адвокат.

Справедливость есть

"Была ли эта борьба длительной? Да. Была ли она изнурительной? Да. Стоила ли она времени и сил? Да. Пусть каждая знает: справедливость есть. И за нее всегда стоит бороться", - подчеркнула адвокат.

Смотрите: Развращал соседскую девочку с 11 лет, а с 13 - насиловал: в Киеве 39-летний мужчина приговорен к 15 годам, - прокуратура. ФОТО

Что предшествовало?

Напомним, 25 мая 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к происшествию сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции в Киевской области являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

Дело рассматривается в закрытом режиме. На этом настаивали адвокаты обвиняемых.

24 мая 2023 года суд признал двух бывших сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела ГУ Национальной полиции в Киевской области виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины). Суд назначил экс-начальнику криминальной полиции и оперуполномоченному наказание в виде 11 лет лишения свободы.