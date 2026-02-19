Изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: Верховный Суд оставил приговор без изменений
Верховный Суд окончательно подтвердил приговор по резонансному делу Кагарлыка: двое обвиняемых получили по 11 лет лишения свободы. Более пяти лет длилась борьба за справедливость для пострадавшей женщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом адвокат потерпевшей Анна Калинчук сообщила в Facebook.
"Мы окончательно победили. Позади 5,5 лет борьбы за права женщины, обиженной кагарлыкскими полицейскими. Сегодня Верховный Суд поставил точку в этой истории, наказание в силе в полном объеме", - написала она.
Какой приговор утвердил Верховный суд
- 11 лет лишения свободы для двух обвиняемых: насильника и его руководителя, главы уголовной полиции отделения.
"В этом деле я сожалею только об одном: руководителю Кагарлыкского отделения удалось избежать ответственности за практику пыток, похищений и выбивания показаний, которые, по моему убеждению, молчаливо толерировались или были утверждены в этом отделении", - написала адвокат.
Справедливость есть
"Была ли эта борьба длительной? Да. Была ли она изнурительной? Да. Стоила ли она времени и сил? Да. Пусть каждая знает: справедливость есть. И за нее всегда стоит бороться", - подчеркнула адвокат.
Что предшествовало?
Напомним, 25 мая 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к происшествию сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции в Киевской области являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщило полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.
Дело рассматривается в закрытом режиме. На этом настаивали адвокаты обвиняемых.
24 мая 2023 года суд признал двух бывших сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела ГУ Национальной полиции в Киевской области виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины). Суд назначил экс-начальнику криминальной полиции и оперуполномоченному наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що казати про убивцю військового з Нацгвардії, який був на блок-посту, під час дії Комендантської години, а п'яне бидло влетіло в блок-пост, убивши батька трьох дітей???
І перед офісом нацполюції???
А в країні війна((.
А на п'ятому році війни - всранському не вистачає штурмовиків((.
А тут ТАКІ потужні рабатяги((
Як і ВСЯ гнила мафіозна система.
Мальчікі бєз трусікаф пайдут в ТсЦК служіть, ухілянтов бусіфіціровать???((((