Новости Изнасилование в Кагарлыкском участке полиции
2 693 13

Изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: Верховный Суд оставил приговор без изменений

суд

Верховный Суд окончательно подтвердил приговор по резонансному делу Кагарлыка: двое обвиняемых получили по 11 лет лишения свободы. Более пяти лет длилась борьба за справедливость для пострадавшей женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом адвокат потерпевшей Анна Калинчук сообщила в Facebook.

"Мы окончательно победили. Позади 5,5 лет борьбы за права женщины, обиженной кагарлыкскими полицейскими. Сегодня Верховный Суд поставил точку в этой истории, наказание в силе в полном объеме", - написала она.

Какой приговор утвердил Верховный суд

  • 11 лет лишения свободы для двух обвиняемых: насильника и его руководителя, главы уголовной полиции отделения.

"В этом деле я сожалею только об одном: руководителю Кагарлыкского отделения удалось избежать ответственности за практику пыток, похищений и выбивания показаний, которые, по моему убеждению, молчаливо толерировались или были утверждены в этом отделении", - написала адвокат.

Справедливость есть

"Была ли эта борьба длительной? Да. Была ли она изнурительной? Да. Стоила ли она времени и сил? Да. Пусть каждая знает: справедливость есть. И за нее всегда стоит бороться", - подчеркнула адвокат.

Что предшествовало?

Напомним, 25 мая 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к происшествию сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции в Киевской области являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

Дело рассматривается в закрытом режиме. На этом настаивали адвокаты обвиняемых.

24 мая 2023 года суд признал двух бывших сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела ГУ Национальной полиции в Киевской области виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины). Суд назначил экс-начальнику криминальной полиции и оперуполномоченному наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Верховный Суд (112) изнасилование (94) Киевская область (1121) пытки (198) Обуховский район (38) Кагарлык (2)
+12
Вдумаймося, пять років, тягнули справу мусорських, оті портновські!!
А що казати про убивцю військового з Нацгвардії, який був на блок-посту, під час дії Комендантської години, а п'яне бидло влетіло в блок-пост, убивши батька трьох дітей???
19.02.2026 18:58 Ответить
+2
А може - на бігборд?? Вниз ногами?? І чистопопацанськиекстремально за геніталії.???(((((((((.
І перед офісом нацполюції???
19.02.2026 19:13 Ответить
+2
П'ять **** років - полюціянти, ЕКСперди, проКУРВОрви, судЬЬЬляді, конвойники - ТВОРИЛИ правосуддя.
А в країні війна((.
А на п'ятому році війни - всранському не вистачає штурмовиків((.
А тут ТАКІ потужні рабатяги((
Як і ВСЯ гнила мафіозна система.
Мальчікі бєз трусікаф пайдут в ТсЦК служіть, ухілянтов бусіфіціровать???((((
19.02.2026 19:20 Ответить
якщо весь цей час (5,5 років) вони сиділи в СІЗО - то завтра вийдуть по закону Савченко
19.02.2026 19:27 Ответить
Ага, якщо мають машину часу і повернуться в 2017. І лізе ж воно, не може стриматись щоб виказати свою супер важливу думку в коментарі
19.02.2026 19:57 Ответить
Судді і мусора в нас непідсудні, як і люди з грошима. Друга Сєні Мартинюка судять 8 рік.
19.02.2026 19:56 Ответить
Будь яке покарання правоохоронця має бути вдвічі більшим за покарання чиновника, а покарання чиновника має бути вдвічі більшим за покарання пересічного громадянина. Корупція має бути прирівнена до державної зради і всі члени родини розстріляного корупціонера мають позбавлятися права працювати в державному секторі (навіть на посадах прибиральників).
19.02.2026 19:59 Ответить
А ще всі державні чиновники та їхні родини повинні жити в тій країні, де вони займають посади і отримують зарплату. І рахунки та майно також мають знаходитися тут. Не подобається - чемодан/вокзал. Знайдуться українці, яких такий принцип цілком влаштує.
19.02.2026 20:08 Ответить
Начальник Укрпошти - громадянин США з зарплатою в півтора рази вищою за зарплату президента США та Умеров з вами не згодні. Я вже не кажу про всіляких міндічєй і зєлєнскіх з єрмакамі, які просто "одержимі" криптою...
19.02.2026 20:13 Ответить
Чудові у нас поліцаї... І не дивно, що їх на фронт не пускають, вони прямо тут поводяться як ті самі "буряти". Не дивно й те що цілими відділеннями переходять на службу ворогу, як наприклад кримські та маріупольські. Поліцай - це діагноз.
19.02.2026 20:04 Ответить
 
 