Війська РФ атакували Кіровоградщину та Полтавщину: постраждалих немає

У ніч проти неділі, 22 лютого 2026 року, війська РФ атакували територію Кіровоградщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака на Кіровоградщину

"Чергова ворожа атака на Кіровоградщину. Усі відповідні служби працюють. Фахівці проводять обстеження території. Вкотре наголошую - не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх рідних", - пише він.

Жодних подробиць на цю мить не відомо.

Атака на Полтавщину

Також перебувала під атакою Полтавщина.

За даними голови ОВА Віталія Дяківнича, сьогодні вночі під час чергової ворожої атаки на Полтавщині працювала ППО. У Полтавському районі, унаслідок падіння уламків БПлА, пошкоджено паркани приватних домоволодінь. На щастя, обійшлося без постраждалих.



Інформації про влучання чи падіння уламків в інших районах області не надходило.

Читайте: Перші п’ять областей та Київ уже представили плани стійкості, - Кулеба

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.

Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву.

Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.

Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

Також читайте: Троє працівників Слов’янської ТЕС загинули через атаку РФ. Є нові знеструмлення у 5 областях, - Міненерго