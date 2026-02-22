Войска РФ атаковали Кировоградщину и Полтавщину: пострадавших нет

В ночь на воскресенье, 22 февраля 2026 года, войска РФ атаковали территорию Кировоградской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Атака на Кировоградскую область

"Очередная вражеская атака на Кировоградскую область. Все соответствующие службы работают. Специалисты проводят обследование территории. Еще раз подчеркиваю - не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных", - пишет он.

Никаких подробностей на данный момент не известно.

Атака на Полтавскую область

Также подверглась атаке Полтавская область.

По данным главы ОГА Виталия Дякивнича, сегодня ночью во время очередной вражеской атаки на Полтавщине работала ПВО. В Полтавском районе в результате падения обломков БПЛА повреждены заборы частных домовладений. К счастью, обошлось без пострадавших.



Информации о попадании или падении обломков в других районах области не поступало.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву

Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.

Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

