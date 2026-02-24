Зеленський про інтерв’ю Залужного: "Я не хочу зараз грати в політику"

Зеленський прокоментував інтерв'ю Залужного: що відомо?

Президент Володимир Зеленський, коментуючи заяви ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю  ЗМІ, сказав, що зараз не час для політики.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Журналіст запитав президента, чи почалась вже якась "передвиборча кампанія" на тлі заяв Залужного. Зеленський сказав, що варто запитати у самого Залужного.

Також він підтвердив, що чув критику ексголовкома.

"Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу", - сказав Зеленський.

Звільнення Залужного

Інтерв'юер запитав, чи не збирається Зеленський звільнити посла у Великій Британії.

"Склалося враження, що я хотів його звільнити?" - запитав президент.

Журналіст нагадав, що Залужний розповідав про помилки у плануванні контрнаступу.

"Всі знають мою відповідь на ці питання. Я не хочу зараз грати в політику. Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона боролася на різних етапах війни проти Росії протягом усіх цих років. Більше я нічого не можу сказати. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Мене це не особливо цікавить", - підсумував Зеленський.

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

  • Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
  • Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.
  • Президент Зеленський, коментуючи інтерв'ю Залужного, сказав, що "дуже негарно" обговорювати такі деталі.

Іди грай на роялі в кварталі.
24.02.2026 14:29 Відповісти
Су..ара , а в 22 році можна було грати в великого полководця? Його заяви за останні дні вже дістали своїм цинізмом.
24.02.2026 14:32 Відповісти
ааахх ти ж ******... він не хоче грати в політику коли правда очі коле, а сценарист звалив в Ізраїль і хз шо тепер казати....
Краще б грав на роялі, ніж командувати армією.
Так ото ж! Політика - це для нього гра, тоді війна, як частина політики - теж гра. От лише солдатики не олов'яні, а справжні, які гинуть, а не просто падають. І не лише солдати.
У тюремному гуртку художньої самодіяльності.
Цікаво - а ЧИМ він до цього займався? Одне незаконне накладення санкцій на Порошенка, та гальмування його роботи, як депутата Верховної Ради - це не "політика"?!!!
нахіба було звільняти Залужного?!
100%. Після звільнення Залужного ми лиш втрачаємо та втрачаємо. Трохи було завойовано в курській обл., але не вдалося втримати. Це ФАКТ.
Тоді хотів грати в політику
Це не політика...-це ЗЛОЧИН!
Ти грати тільки одним "інструментом" вмієш
Очікує "текст" від радників ОПи, так як свої думки просто немає...
сцарь краще знає как шутіТь..
Зараз час для брехівництва і крадівництва, феноменальнопотужного, вперше в історії України.
чекає покі всі свідки загинуть, щоб потім сказати, що то все брехня?
Все вірно - Президенту України таке коментувати взагалі не варто
Де ви побачили ПРЕЗИДЕНТА,те що зараз " керує" Україною є ЛАЙНО,БРЕХЛО,МОРОДЕР,ЗРАДНИК,а не президент.
Не переймайся, він на роботі.
А в Канаді зараз ніч . Не спиться , чи робота кличе ?
Зелохи працюють цілодобово. ******* ділиться своїм допінгом.
Президент України не зраджує Україну в Омані. Не розміновує, а заміновує Чонгар і акваторію Маріуполя. Не відводить навчені бригади з Гостомелю, а заводить навчені бригади в Гостомель. Не відводить війська від Харкова, а посилює Харків військами. Президент України не проводить обшуки в командному пункті головнокомандувача і не наводить російські ракети дзвінками головнокомандувачу на місце його перебування. І не розкрадає Україну разом з бандою своїх ублюдків, яких потім ховає за кордоном!
В мене нема вільних 5 годин, або 10...,щоб перелічувати все, що не робить Президент України, а що робить оце обдолбане.
Так що воно не Президент України і тому, обісравшись від страху за своє майбутнє після трибуналу від слів генерала Залужного, хоче виправдатися і виглядає смішно, як і личить третьсортному клоуну)))
А що може коментувати прострочений і забруднений в мародерство Голобородько, який у важкій війні обкрадає цей народ, та ще його бізнес- партнери відправляли кожного місяця ''двушку'' на Москву, а це більше 80 мільйонів гривень чужій армії.
про зельонкіна не пиши ці слова великими літерами. це зрадник України, тому, шо був оман, вагнергейт, корупція неймовірного розміру, чонгар і ще багато негатива. а головне-шашлики, якими українці досі давляться.
Не хочу грати в політику з тим, хто мене переграє.
Піду краще пограю в авторитаризм та корупцію.
Я знаю чому Зеленський так поводиться. На всіх інтерв'ю здається що західні журналісти готові прямо зараз йому відсмоктати, зняти йому штани і відсмоктати прямо на камеру. Він реально вважає себе Великим.
А ******* і ******* значить стан війни не заважає?
Про "не час грати у політику" каже той хто вже задовбав своїми щоденними зверненнями у стилі блогера, Нічим окрім політики з боку ЗЕзидента не можливо пояснити фейкові звинувачення його політичних опонентів у "злочинах" котрі вони ніколи не коїли, переслідування силами СБУ, поліції, прокуратури, судів патріотів України котрі зробили великий вклад у супротив України рашистському агресору та рашистській пропаганді!!! Нічим окрім політики не можна пояснити існування "Єдиних новин" за мільярди гривень котрі потрібні ЗСУ замість самостійного, за власний кошт існування окремих комерційних каналів котрі дуже непогано справлялись з інформуванням населення про події у країні та світі весь час до появи цих "Єдиних новин" без будь якої шкоди для України та без витрачання бюджетних коштів і їх розкрадання посадовцями!!!
"Я не хочу зараз грати в політику"

****, це за межою добра чи зла.
хоч хто з вас, може уявити голову держави, яка таке ляпне?
головного політика країни, який не грає в політику?
але, зрозуміло звідки це: гундосило без бумажкі литвина.

хто збирає цитати недосвідченішого, запишіть.
Про без бумажки Литвина я вже не впевнений.
Той дегенерат з обличчям педофіла іноді таку пафосну прутню пише що я вже не розумію де його мозкові висєри, де зєлєнінські експромти, а де просто ЧатЖПТ якому згодували пару годин їх потужних спічів.
А нах ти мразота тоді в президенти України йшло,нікчемо,щоби просто грабувати країну зі своїми друзями,паскудо ?
І грабувати і здати *****.
Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу", - сказав "зелений брехливий пройдисвіт"..А ЦЕ ЩО БУЛО???-Зеленський про другий президентський термін: Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт Джерело: https://censor.net/ua/n3602167
Не хоче грати, хай йде з політики
А у війну ти хочеш грати? <Війна - це продовження політики іншими засобами>.
Вас ніхто не питає громадянин Зеленський відповідати будете в Суді.
Брехливе чмо. Звільнити Залужного, бо "Я не хочу, щоб він у мене вкрав перемогу", і все просрати, це точно вже не політика. Це зрада!
Генерал Залужний: це гордість України; і ти без нього завжди будеш "клоуном" і ухилянтом, і те що Україну цінують- це заслуга ЗСУ і Українського Народа!!!
Нажаль він не тільки клоун і ухилянт а і ватажок банди мясників і марадерів одним словом ворогів народу.
Так а в що той обдовбаний чмошник грається? Чи займати місце президента - то не політика?
Політик каже що я не хочу грати в політику
Вже зіграв. Так, що гірше не буває.
В політику на хочу грати, а по губах 73% с задоволенням.
Я даже уже не знаю, кто больше врет своему народу.
Достойный ученик не достойного учителя.
Дивовижне розуміння політики. Коли звільнив успішного у війні Головкома через те, що його рейтинг випереджав твій - це не політика?
Коли запровадив санкції проти політичного опонента Порошенка, підстав яких і досі не може суд пояснити - це теж не політика?
Обмежив у ефірі, непідконтрольні тобі телеканали, зокрема(Еспресо,П'ятий, Прямий) - це зовсім не політика?
Загравати з виборцями, роздаючи "тисячи" та інші "благодійності",заради піару - а це що по твоєму?.
Твоя політика це постійна брехня, лицемірство, і маніпуляції, щоб уникнути відповідальності, і всяких незручностей.
А коли він міняв Залужного та командирів бригад по пятому колу на мясників і корупціонерів, як в особистій приватній фірмі порушуючі закони ,не радячись з простими солдатами які безпорядковано захищають країну в окопах, з народом, поставляв через своїх ставленеків браковане озброєння на фронт , що привело до веричезних не вимушених втрат для країни , як в людях так і в теріторіях це що? - це дійсно не політика це вороже ставлення до ЗСУ і народу та щей на стороні агресора.
"зараз не час для політики, бо ми у стані війни" - так цей чорт сам прийшов під час війни погратись. вже награвся чи що?
Ти ніколи політиком і не був, членограєм був,не актором,а акторишком був,тому з тебе і президент - ні Богу свічка,ні чорту кочерга.Був би гарним політиком такого вторгнення не допустив би,тим паче що був попередженним за півроку,Прощення ніколи не отримаєш.
Вова, покайся за шашлики...як мінімум!
Ти ще вмієш на піаніно без рук грати.
Ішака взули по повній програмі. Сцить чмо Федоровича!
