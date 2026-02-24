Зеленський про інтерв’ю Залужного: "Я не хочу зараз грати в політику"

Президент Володимир Зеленський, коментуючи заяви ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю ЗМІ, сказав, що зараз не час для політики.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав президента, чи почалась вже якась "передвиборча кампанія" на тлі заяв Залужного. Зеленський сказав, що варто запитати у самого Залужного.

Також він підтвердив, що чув критику ексголовкома.

"Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу", - сказав Зеленський.

Звільнення Залужного

Інтерв'юер запитав, чи не збирається Зеленський звільнити посла у Великій Британії.

"Склалося враження, що я хотів його звільнити?" - запитав президент.

Журналіст нагадав, що Залужний розповідав про помилки у плануванні контрнаступу.

"Всі знають мою відповідь на ці питання. Я не хочу зараз грати в політику. Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона боролася на різних етапах війни проти Росії протягом усіх цих років. Більше я нічого не можу сказати. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Мене це не особливо цікавить", - підсумував Зеленський.

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.

Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

Президент Зеленський, коментуючи інтерв'ю Залужного, сказав, що "дуже негарно" обговорювати такі деталі.

