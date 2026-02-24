Зеленський про інтерв’ю Залужного: "Я не хочу зараз грати в політику"
Президент Володимир Зеленський, коментуючи заяви ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю ЗМІ, сказав, що зараз не час для політики.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Журналіст запитав президента, чи почалась вже якась "передвиборча кампанія" на тлі заяв Залужного. Зеленський сказав, що варто запитати у самого Залужного.
Також він підтвердив, що чув критику ексголовкома.
"Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу", - сказав Зеленський.
Звільнення Залужного
Інтерв'юер запитав, чи не збирається Зеленський звільнити посла у Великій Британії.
"Склалося враження, що я хотів його звільнити?" - запитав президент.
Журналіст нагадав, що Залужний розповідав про помилки у плануванні контрнаступу.
"Всі знають мою відповідь на ці питання. Я не хочу зараз грати в політику. Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона боролася на різних етапах війни проти Росії протягом усіх цих років. Більше я нічого не можу сказати. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Мене це не особливо цікавить", - підсумував Зеленський.
Інтерв’ю Залужного для Associated Press
- Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
- Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.
- Президент Зеленський, коментуючи інтерв'ю Залужного, сказав, що "дуже негарно" обговорювати такі деталі.
хоч хто з вас, може уявити голову держави, яка таке ляпне?
головного політика країни, який не грає в політику?
але, зрозуміло звідки це: гундосило без бумажкі литвина.
хто збирає цитати недосвідченішого, запишіть.
Той дегенерат з обличчям педофіла іноді таку пафосну прутню пише що я вже не розумію де його мозкові висєри, де зєлєнінські експромти, а де просто ЧатЖПТ якому згодували пару годин їх потужних спічів.
Достойный ученик не достойного учителя.
Коли запровадив санкції проти політичного опонента Порошенка, підстав яких і досі не може суд пояснити - це теж не політика?
Обмежив у ефірі, непідконтрольні тобі телеканали, зокрема(Еспресо,П'ятий, Прямий) - це зовсім не політика?
Загравати з виборцями, роздаючи "тисячи" та інші "благодійності",заради піару - а це що по твоєму?.
Твоя політика це постійна брехня, лицемірство, і маніпуляції, щоб уникнути відповідальності, і всяких незручностей.