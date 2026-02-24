Зеленский об интервью Залужного: "Я не хочу сейчас играть в политику"

Президент Владимир Зеленский, комментируя заявления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в интервью СМИ, сказал, что сейчас не время для политики.

Об этом глава государства заявил в интервью Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Журналист спросил президента, началась ли уже какая-то "предвыборная кампания" на фоне заявлений Залужного. Зеленский сказал, что стоит спросить у самого Залужного.

Также он подтвердил, что слышал критику экс-главкома.

"Я считаю, что сейчас не время для политики, потому что мы в состоянии войны. Это моя позиция. Другие решили иначе. Мы свободная страна. Мы боремся за независимость и свободу", - сказал Зеленский.

Увольнение Залужного

Интервьюер спросил, не собирается ли Зеленский уволить посла в Великобритании.

"Сложилось впечатление, что я хотел его уволить?" - спросил президент.

Журналист напомнил, что Залужный рассказывал об ошибках в планировании контрнаступления.

"Все знают мой ответ на эти вопросы. Я не хочу сейчас играть в политику. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она боролась на разных этапах войны против России на протяжении всех этих лет. Больше я ничего не могу сказать. Я не хочу углубляться в эту историю. Меня это не особо интересует", - подытожил Зеленский.

Интервью Залужного для Associated Press

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, по поводу контрнаступления.

Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.

Президент Зеленский, комментируя интервью Залужного, сказал, что "очень некрасиво" обсуждать такие детали.

