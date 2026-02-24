Зеленский об интервью Залужного: "Я не хочу сейчас играть в политику"
Президент Владимир Зеленский, комментируя заявления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в интервью СМИ, сказал, что сейчас не время для политики.
Об этом глава государства заявил в интервью Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Журналист спросил президента, началась ли уже какая-то "предвыборная кампания" на фоне заявлений Залужного. Зеленский сказал, что стоит спросить у самого Залужного.
Также он подтвердил, что слышал критику экс-главкома.
"Я считаю, что сейчас не время для политики, потому что мы в состоянии войны. Это моя позиция. Другие решили иначе. Мы свободная страна. Мы боремся за независимость и свободу", - сказал Зеленский.
Увольнение Залужного
Интервьюер спросил, не собирается ли Зеленский уволить посла в Великобритании.
"Сложилось впечатление, что я хотел его уволить?" - спросил президент.
Журналист напомнил, что Залужный рассказывал об ошибках в планировании контрнаступления.
"Все знают мой ответ на эти вопросы. Я не хочу сейчас играть в политику. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она боролась на разных этапах войны против России на протяжении всех этих лет. Больше я ничего не могу сказать. Я не хочу углубляться в эту историю. Меня это не особо интересует", - подытожил Зеленский.
Интервью Залужного для Associated Press
- Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, по поводу контрнаступления.
- Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.
- Президент Зеленский, комментируя интервью Залужного, сказал, что "очень некрасиво" обсуждать такие детали.
Здохни тварина від передозу.
В мене нема вільних 5 годин, або 10...,щоб перелічувати все, що не робить Президент України, а що робить оце обдолбане.
Так що воно не Президент України і тому, обісравшись від страху за своє майбутнє після трибуналу від слів генерала Залужного, хоче виправдатися і виглядає смішно, як і личить третьсортному клоуну)))
Піду краще пограю в авторитаризм та корупцію.
****, це за межою добра чи зла.
хоч хто з вас, може уявити голову держави, яка таке ляпне?
головного політика країни, який не грає в політику?
але, зрозуміло звідки це: гундосило без бумажкі литвина.
хто збирає цитати недосвідченішого, запишіть.
Той дегенерат з обличчям педофіла іноді таку пафосну прутню пише що я вже не розумію де його мозкові висєри, де зєлєнінські експромти, а де просто ЧатЖПТ якому згодували пару годин їх потужних спічів.
Достойный ученик не достойного учителя.
Коли запровадив санкції проти політичного опонента Порошенка, підстав яких і досі не може суд пояснити - це теж не політика?
Обмежив у ефірі, непідконтрольні тобі телеканали, зокрема(Еспресо,П'ятий, Прямий) - це зовсім не політика?
Загравати з виборцями, роздаючи "тисячи" та інші "благодійності",заради піару - а це що по твоєму?.
Твоя політика це постійна брехня, лицемірство, і маніпуляції, щоб уникнути відповідальності, і всяких незручностей.