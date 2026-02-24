РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7757 посетителей онлайн
Новости Залужный о выборах
3 888 57

Зеленский об интервью Залужного: "Я не хочу сейчас играть в политику"

Зеленский прокомментировал интервью Залужного: что известно?

Президент Владимир Зеленский, комментируя заявления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в интервью СМИ, сказал, что сейчас не время для политики.

Об этом глава государства заявил в интервью Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Журналист спросил президента, началась ли уже какая-то "предвыборная кампания" на фоне заявлений Залужного. Зеленский сказал, что стоит спросить у самого Залужного.

Также он подтвердил, что слышал критику экс-главкома.

"Я считаю, что сейчас не время для политики, потому что мы в состоянии войны. Это моя позиция. Другие решили иначе. Мы свободная страна. Мы боремся за независимость и свободу", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский о втором президентском сроке: Если будет война - буду баллотироваться, если мир - не факт

Увольнение Залужного

Интервьюер спросил, не собирается ли Зеленский уволить посла в Великобритании.

"Сложилось впечатление, что я хотел его уволить?" - спросил президент.

Журналист напомнил, что Залужный рассказывал об ошибках в планировании контрнаступления.

"Все знают мой ответ на эти вопросы. Я не хочу сейчас играть в политику. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она боролась на разных этапах войны против России на протяжении всех этих лет. Больше я ничего не могу сказать. Я не хочу углубляться в эту историю. Меня это не особо интересует", - подытожил Зеленский.

Читайте также: Залужный об участии в выборах: Сейчас нет никакой возможности даже думать об этом

Интервью Залужного для Associated Press

  • Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, по поводу контрнаступления.
  • Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.
  • Президент Зеленский, комментируя интервью Залужного, сказал, что "очень некрасиво" обсуждать такие детали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина пакета ракет для ПВО прибыла в Украину два дня назад, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10583) Залужный Валерий (437)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
Іди грай на роялі в кварталі.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:29 Ответить
+32
Су..ара , а в 22 році можна було грати в великого полководця? Його заяви за останні дні вже дістали своїм цинізмом.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:32 Ответить
+26
ааахх ти ж ******... він не хоче грати в політику коли правда очі коле, а сценарист звалив в Ізраїль і хз шо тепер казати....
показать весь комментарий
24.02.2026 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іди грай на роялі в кварталі.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:29 Ответить
Краще б грав на роялі, ніж командувати армією.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:34 Ответить
Так ото ж! Політика - це для нього гра, тоді війна, як частина політики - теж гра. От лише солдатики не олов'яні, а справжні, які гинуть, а не просто падають. І не лише солдати.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:50 Ответить
У тюремному гуртку художньої самодіяльності.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:28 Ответить
Цікаво - а ЧИМ він до цього займався? Одне незаконне накладення санкцій на Порошенка, та гальмування його роботи, як депутата Верховної Ради - це не "політика"?!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 17:25 Ответить
нахіба було звільняти Залужного?!
показать весь комментарий
24.02.2026 14:29 Ответить
100%. Після звільнення Залужного ми лиш втрачаємо та втрачаємо. Трохи було завойовано в курській обл., але не вдалося втримати. Це ФАКТ.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:32 Ответить
Тоді хотів грати в політику
показать весь комментарий
24.02.2026 14:34 Ответить
Це не політика...-це ЗЛОЧИН!
показать весь комментарий
24.02.2026 14:50 Ответить
!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 15:10 Ответить
Ти грати тільки одним "інструментом" вмієш
показать весь комментарий
24.02.2026 14:29 Ответить
ааахх ти ж ******... він не хоче грати в політику коли правда очі коле, а сценарист звалив в Ізраїль і хз шо тепер казати....
показать весь комментарий
24.02.2026 14:31 Ответить
Очікує "текст" від радників ОПи, так як свої думки просто немає...
показать весь комментарий
24.02.2026 14:31 Ответить
сцарь краще знає как шутіТь..
показать весь комментарий
24.02.2026 14:31 Ответить
Су..ара , а в 22 році можна було грати в великого полководця? Його заяви за останні дні вже дістали своїм цинізмом.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:32 Ответить
Зараз час для брехівництва і крадівництва, феноменальнопотужного, вперше в історії України.
Здохни тварина від передозу.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:33 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 14:33 Ответить
чекає покі всі свідки загинуть, щоб потім сказати, що то все брехня?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:34 Ответить
Все вірно - Президенту України таке коментувати взагалі не варто
показать весь комментарий
24.02.2026 14:35 Ответить
Де ви побачили ПРЕЗИДЕНТА,те що зараз " керує" Україною є ЛАЙНО,БРЕХЛО,МОРОДЕР,ЗРАДНИК,а не президент.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:43 Ответить
Не переймайся, він на роботі.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:52 Ответить
А в Канаді зараз ніч . Не спиться , чи робота кличе ?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:54 Ответить
Зелохи працюють цілодобово. ******* ділиться своїм допінгом.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:57 Ответить
Президент України не зраджує Україну в Омані. Не розміновує, а заміновує Чонгар і акваторію Маріуполя. Не відводить навчені бригади з Гостомелю, а заводить навчені бригади в Гостомель. Не відводить війська від Харкова, а посилює Харків військами. Президент України не проводить обшуки в командному пункті головнокомандувача і не наводить російські ракети дзвінками головнокомандувачу на місце його перебування. І не розкрадає Україну разом з бандою своїх ублюдків, яких потім ховає за кордоном!
В мене нема вільних 5 годин, або 10...,щоб перелічувати все, що не робить Президент України, а що робить оце обдолбане.
Так що воно не Президент України і тому, обісравшись від страху за своє майбутнє після трибуналу від слів генерала Залужного, хоче виправдатися і виглядає смішно, як і личить третьсортному клоуну)))
показать весь комментарий
24.02.2026 14:51 Ответить
А що може коментувати прострочений і забруднений в мародерство Голобородько, який у важкій війні обкрадає цей народ, та ще його бізнес- партнери відправляли кожного місяця ''двушку'' на Москву, а це більше 80 мільйонів гривень чужій армії.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:59 Ответить
про зельонкіна не пиши ці слова великими літерами. це зрадник України, тому, шо був оман, вагнергейт, корупція неймовірного розміру, чонгар і ще багато негатива. а головне-шашлики, якими українці досі давляться.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:37 Ответить
Не хочу грати в політику з тим, хто мене переграє.
Піду краще пограю в авторитаризм та корупцію.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:36 Ответить
Я знаю чому Зеленський так поводиться. На всіх інтерв'ю здається що західні журналісти готові прямо зараз йому відсмоктати, зняти йому штани і відсмоктати прямо на камеру. Він реально вважає себе Великим.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:38 Ответить
А ******* і ******* значить стан війни не заважає?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:39 Ответить
Про "не час грати у політику" каже той хто вже задовбав своїми щоденними зверненнями у стилі блогера, Нічим окрім політики з боку ЗЕзидента не можливо пояснити фейкові звинувачення його політичних опонентів у "злочинах" котрі вони ніколи не коїли, переслідування силами СБУ, поліції, прокуратури, судів патріотів України котрі зробили великий вклад у супротив України рашистському агресору та рашистській пропаганді!!! Нічим окрім політики не можна пояснити існування "Єдиних новин" за мільярди гривень котрі потрібні ЗСУ замість самостійного, за власний кошт існування окремих комерційних каналів котрі дуже непогано справлялись з інформуванням населення про події у країні та світі весь час до появи цих "Єдиних новин" без будь якої шкоди для України та без витрачання бюджетних коштів і їх розкрадання посадовцями!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 14:43 Ответить
"Я не хочу зараз грати в політику"

****, це за межою добра чи зла.
хоч хто з вас, може уявити голову держави, яка таке ляпне?
головного політика країни, який не грає в політику?
але, зрозуміло звідки це: гундосило без бумажкі литвина.

хто збирає цитати недосвідченішого, запишіть.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:43 Ответить
Про без бумажки Литвина я вже не впевнений.
Той дегенерат з обличчям педофіла іноді таку пафосну прутню пише що я вже не розумію де його мозкові висєри, де зєлєнінські експромти, а де просто ЧатЖПТ якому згодували пару годин їх потужних спічів.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:15 Ответить
А нах ти мразота тоді в президенти України йшло,нікчемо,щоби просто грабувати країну зі своїми друзями,паскудо ?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:45 Ответить
І грабувати і здати *****.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:55 Ответить
Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу", - сказав "зелений брехливий пройдисвіт"..А ЦЕ ЩО БУЛО???-Зеленський про другий президентський термін: Якщо буде війна - балотуватимусь, якщо мир - не факт Джерело: https://censor.net/ua/n3602167
показать весь комментарий
24.02.2026 14:52 Ответить
Су..
показать весь комментарий
24.02.2026 14:55 Ответить
..ка
показать весь комментарий
24.02.2026 14:58 Ответить
Не хоче грати, хай йде з політики
показать весь комментарий
24.02.2026 15:02 Ответить
А у війну ти хочеш грати? <Війна - це продовження політики іншими засобами>.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:03 Ответить
Вас ніхто не питає громадянин Зеленський відповідати будете в Суді.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:06 Ответить
Брехливе чмо. Звільнити Залужного, бо "Я не хочу, щоб він у мене вкрав перемогу", і все просрати, це точно вже не політика. Це зрада!
показать весь комментарий
24.02.2026 15:08 Ответить
Генерал Залужний: це гордість України; і ти без нього завжди будеш "клоуном" і ухилянтом, і те що Україну цінують- це заслуга ЗСУ і Українського Народа!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 15:17 Ответить
Нажаль він не тільки клоун і ухилянт а і ватажок банди мясників і марадерів одним словом ворогів народу.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:15 Ответить
Так а в що той обдовбаний чмошник грається? Чи займати місце президента - то не політика?
показать весь комментарий
24.02.2026 15:24 Ответить
Політик каже що я не хочу грати в політику
показать весь комментарий
24.02.2026 15:26 Ответить
Вже зіграв. Так, що гірше не буває.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:28 Ответить
В політику на хочу грати, а по губах 73% с задоволенням.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:46 Ответить
Я даже уже не знаю, кто больше врет своему народу.
Достойный ученик не достойного учителя.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:56 Ответить
Дивовижне розуміння політики. Коли звільнив успішного у війні Головкома через те, що його рейтинг випереджав твій - це не політика?
Коли запровадив санкції проти політичного опонента Порошенка, підстав яких і досі не може суд пояснити - це теж не політика?
Обмежив у ефірі, непідконтрольні тобі телеканали, зокрема(Еспресо,П'ятий, Прямий) - це зовсім не політика?
Загравати з виборцями, роздаючи "тисячи" та інші "благодійності",заради піару - а це що по твоєму?.
Твоя політика це постійна брехня, лицемірство, і маніпуляції, щоб уникнути відповідальності, і всяких незручностей.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:06 Ответить
А коли він міняв Залужного та командирів бригад по пятому колу на мясників і корупціонерів, як в особистій приватній фірмі порушуючі закони ,не радячись з простими солдатами які безпорядковано захищають країну в окопах, з народом, поставляв через своїх ставленеків браковане озброєння на фронт , що привело до веричезних не вимушених втрат для країни , як в людях так і в теріторіях це що? - це дійсно не політика це вороже ставлення до ЗСУ і народу та щей на стороні агресора.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:07 Ответить
"зараз не час для політики, бо ми у стані війни" - так цей чорт сам прийшов під час війни погратись. вже награвся чи що?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:17 Ответить
Ти ніколи політиком і не був, членограєм був,не актором,а акторишком був,тому з тебе і президент - ні Богу свічка,ні чорту кочерга.Був би гарним політиком такого вторгнення не допустив би,тим паче що був попередженним за півроку,Прощення ніколи не отримаєш.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:17 Ответить
Вова, покайся за шашлики...як мінімум!
показать весь комментарий
24.02.2026 17:27 Ответить
Ти ще вмієш на піаніно без рук грати.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:46 Ответить
Ішака взули по повній програмі. Сцить чмо Федоровича!
показать весь комментарий
24.02.2026 19:43 Ответить
 
 