Британський суд не дозволив екстрадувати до України "слугу народу"-втікача Дмитрука

Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні відхилив запит України про екстрадицію народного депутата Артема Дмитрука. Суддя послався на статтю 8 Європейська конвенція з прав людини, зазначивши, що видача депутата може непропорційно вплинути на його право на повагу до приватного та сімейного життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на платформу Business Wire.

Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні на засіданні у середу відхилив запит уряду України про екстрадицію оголошеного у розшук народного депутата групи "Відновлення України" Артема Дмитрука, обраного до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу".

"Посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, суддя назвав катування пана Дмитрука Службою безпеки України у березні 2022 року причиною, через яку його екстрадиція непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя", - повідомляється на платформі.

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Наголошується, що переслідування Дмитрука в Україні відбулося "в контексті його запеклої підтримки" Української православної церкви (Московського патріархату), іподияконом якої він є, і що Дмитрук був єдиним членом парламенту, який виступив у серпні 2024 року в залі законодавчого органу проти закону №3894, який створює правову основу для повної заборони УПЦ. Згодом нардеп вирушив до Молдови, а далі до Сполученого Королівства в пошуках захисту.

"Пан Дмитрук не лише засудив російське вторгнення, але й активно взяв до рук зброю у березні 2022 року, коли сформував підрозділ територіальної оборони для захисту свого міста від Росії. Це не завадило адміністрації президента Зеленського прагнути примусового повернення пана Дмитрука за явно сфабрикованими звинуваченнями", - заявив засновник і керуючий партнер Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам.

Тепер Україна має 14 днів, щоб оголосити, чи планує вона оскаржити вирок.

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Реакція Офісу Генпрокурора

Як повідомляє Українська правда, в пресслужбі ОГП зазначили: "Важливо, що суд відмовив у видачі лише з одного аргументу – застосування статті 8 Європейської конвенції з прав людини (право на повагу до приватного та сімейного життя). При цьому суд не встановив жодних ознак політичного чи релігійного переслідування та прийняв інші ключові аргументи української сторони.

Наразі ми спільно з британськими партнерами аналізуємо рішення суду першої інстанції щодо його оскарження в апеляції".

Amsterdam & Partners LLP – міжнародна юридична фірма зі штаб-квартирами в Лондоні та Вашингтоні. За даними Business Wire, вона є радником Дмитрука та УПЦ (МП).

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.