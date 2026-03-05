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Новини Скандали в Слузі народу Справа Артема Дмитрука
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Британський суд не дозволив екстрадувати до України "слугу народу"-втікача Дмитрука

артем дмитрук

Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні відхилив запит України про екстрадицію народного депутата Артема Дмитрука. Суддя послався на статтю 8 Європейська конвенція з прав людини, зазначивши, що видача депутата може непропорційно вплинути на його право на повагу до приватного та сімейного життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на платформу Business Wire.

Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні на засіданні у середу відхилив запит уряду України про екстрадицію оголошеного у розшук народного депутата групи "Відновлення України" Артема Дмитрука, обраного до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу".

"Посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, суддя назвав катування пана Дмитрука Службою безпеки України у березні 2022 року причиною, через яку його екстрадиція непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя", - повідомляється на платформі.

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Наголошується, що переслідування Дмитрука в Україні відбулося "в контексті його запеклої підтримки" Української православної церкви (Московського патріархату), іподияконом якої він є, і що Дмитрук був єдиним членом парламенту, який виступив у серпні 2024 року в залі законодавчого органу проти закону №3894, який створює правову основу для повної заборони УПЦ. Згодом нардеп вирушив до Молдови, а далі до Сполученого Королівства в пошуках захисту.

"Пан Дмитрук не лише засудив російське вторгнення, але й активно взяв до рук зброю у березні 2022 року, коли сформував підрозділ територіальної оборони для захисту свого міста від Росії. Це не завадило адміністрації президента Зеленського прагнути примусового повернення пана Дмитрука за явно сфабрикованими звинуваченнями", - заявив засновник і керуючий партнер Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам.

Тепер Україна має 14 днів, щоб оголосити, чи планує вона оскаржити вирок.

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Реакція Офісу Генпрокурора

Як повідомляє Українська правда, в пресслужбі ОГП зазначили: "Важливо, що суд відмовив у видачі лише з одного аргументу – застосування статті 8 Європейської конвенції з прав людини (право на повагу до приватного та сімейного життя). При цьому суд не встановив жодних ознак політичного чи релігійного переслідування та прийняв інші ключові аргументи української сторони.

Наразі ми спільно з британськими партнерами аналізуємо рішення суду першої інстанції щодо його оскарження в апеляції".

Amsterdam & Partners LLP – міжнародна юридична фірма зі штаб-квартирами в Лондоні та Вашингтоні. За даними Business Wire, вона є радником Дмитрука та УПЦ (МП).

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Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

Автор: 

екстрадиція (471) Артем Дмитрук (73)
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Топ коментарі
+28
не дивно, бо всі зелені прориги це подвійні, потрійні агенти і стукачі. Одним словом -зрадникі і поодажні істоти.
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05.03.2026 15:28 Відповісти
+28
Скажить, ******** та інші,розумово нелоразвинені виборці та фанати блазня-крадія Zе, ось чому так виходить, шо Zе вже сімь років гоняєтся за Порошенко називая його барігою, а з країни тікають тільки друзі та бізнес партнери та слуги Zе?
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05.03.2026 15:34 Відповісти
+21
Все оточення голобородька, яке він сам же й привів - під "підозрами".
Савпадєніє?
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05.03.2026 15:32 Відповісти
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агінь просто !
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05.03.2026 15:27 Відповісти
не дивно, бо всі зелені прориги це подвійні, потрійні агенти і стукачі. Одним словом -зрадникі і поодажні істоти.
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05.03.2026 15:28 Відповісти
Все оточення голобородька, яке він сам же й привів - під "підозрами".
Савпадєніє?
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05.03.2026 15:32 Відповісти
Не хоче суду державного, хай готується до Божого. Портнов підтвердить.
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05.03.2026 15:29 Відповісти
Дуже схожий на гундяєва в молодості.
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05.03.2026 15:30 Відповісти
А факт катування був? Доведено суду?
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05.03.2026 15:31 Відповісти
мені теж це цікаво - як можна в 2026 довести факт "катування" яке нібито відбулось в 2022.
та і якщо чесно я взагалі слабо уявляю щоб в СБУ при здоровому глузді хтось міг підняти руку на цілого нардепа
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05.03.2026 15:37 Відповісти
Есть конкретные фамилии, кто, когда и как выпустил его. Можно судить их вместо
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05.03.2026 15:33 Відповісти
Скажить, ******** та інші,розумово нелоразвинені виборці та фанати блазня-крадія Zе, ось чому так виходить, шо Zе вже сімь років гоняєтся за Порошенко називая його барігою, а з країни тікають тільки друзі та бізнес партнери та слуги Zе?
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05.03.2026 15:34 Відповісти
Вы не панимаете ....
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05.03.2026 15:43 Відповісти
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05.03.2026 15:57 Відповісти
без "самокату" ніяк...
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05.03.2026 15:35 Відповісти
Ще вони нам будуть щось за корупцію воняти. Всі бандюки і корупціонери в Європі як в Бога за пазухою
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05.03.2026 15:36 Відповісти
Навіщо Британії цей рашистсько- пліснявий шмат лайна?
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05.03.2026 15:36 Відповісти
Хто представляв інтереси України? Татаров чи єрмак?
Закатовані зелені гниди.

6 жовтня, 2023 п'ятниця
У Києві народні депутати від "Слуги Народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця, якого звинуватили у шахрайстві, та вимагали гроші: їхні дії розслідуватимуть як кримінал
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05.03.2026 16:08 Відповісти
Зеля аж зітхнув з полегшенням,а то вже думав як повернуть,то прийдеться організовувати його втечу за кордон
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05.03.2026 15:37 Відповісти
ну а хто поверне діючого депутата ?зеленський ,знає ,шо статус не можно знімати ,бо він захищає ворогів України , зате санкції в Україні ****** конкреьно опозиції ,шоб прибрати конкурентів на виборах ...
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05.03.2026 15:42 Відповісти
английский суд препятствует выполнению священного желания дмитрука - работать. Из за решения суда у него прогулы на работе.
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05.03.2026 15:54 Відповісти
где эта слуга, мордой схожая на вагину бомжихи, заработала денег, чтобы проживать , и не плохо в англии?
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05.03.2026 15:59 Відповісти
свечной заводик
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05.03.2026 16:05 Відповісти
Диякон (з якимось епітетом) церкви запоребриковського патріархату - і в лавах ЗСУ? Це як в анекдоті - аби труси одягнути, або хрестик зняти.
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05.03.2026 16:06 Відповісти
Я ВЖЕ НІКОМУ НЕ ВІРЮ Й КОЖЕН ХТО ПРОТИ МЕНЕ ПОВИНЕН БУТИ МЕРТВИМ !)
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05.03.2026 16:08 Відповісти
наши типпо ,,союзники,, не выдают нашего ЛЮТОГО врага !!!! а я говорил и говорю война ДОГОВОРНАЯ !!!! ((( бизнес бизнес бизнес (((
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05.03.2026 16:22 Відповісти
не в Челябинске схоронился , а в Англии !!!!
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05.03.2026 16:24 Відповісти
Тепер зрозуміло як виглядає "мальчік в трусіках,хвудболкє..."
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05.03.2026 16:39 Відповісти
Ото **** православна бабла наскирдувала! Є тепер за що наймати дорогих адвокатів.
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05.03.2026 17:27 Відповісти
Наступна ціль для українського Массаду.
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05.03.2026 17:33 Відповісти
вопрос- откуда деньги у него?
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05.03.2026 21:53 Відповісти
дурне рішення суду
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06.03.2026 01:43 Відповісти
 
 