РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10651 посетитель онлайн
Новости Скандалы в Слуге народа Дело Артема Дмитрука
2 781 29

Британский суд не разрешил экстрадировать в Украину "слугу народа"-беглеца Дмитрука

артем дмитрук

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне отклонил запрос Украины об экстрадиции народного депутата Артема Дмитрука. Судья сослался на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, отметив, что выдача депутата может непропорционально повлиять на его право на уважение частной и семейной жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на платформу Business Wire.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне на заседании в среду отклонил запрос правительства Украины об экстрадиции объявленного в розыск народного депутата группы "Восстановление Украины" Артема Дмитрука, избранного в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

"Ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, судья назвал пытки господина Дмитрука Службой безопасности Украины в марте 2022 года причиной, по которой его экстрадиция непропорционально повлияет на его право на уважение частной и семейной жизни", - сообщается на платформе.

Читайте также: YouTube-каналы подсанкционных Дмитрука и Мосийчука заблокированы

Отмечается, что преследование Дмитрука в Украине произошло "в контексте его яростной поддержки" Украинской православной церкви (Московского патриархата), иподиаконом которой он является, и что Дмитрук был единственным членом парламента, который выступил в августе 2024 года в зале законодательного органа против закона №3894, создающего правовую основу для полного запрета УПЦ. Впоследствии нардеп отправился в Молдову, а затем в Соединенное Королевство в поисках защиты.

"Господин Дмитрук не только осудил российское вторжение, но и активно взял в руки оружие в марте 2022 года, когда сформировал подразделение территориальной обороны для защиты своего города от России. Это не помешало администрации президента Зеленского стремиться к принудительному возвращению господина Дмитрука по явно сфабрикованным обвинениям", - заявил основатель и управляющий партнер Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам.

Теперь Украина имеет 14 дней, чтобы объявить, планирует ли она обжаловать приговор.

Читайте также: Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц, ведущих бизнес на оккупированной территории. В списке - беглец Дмитрук, Онищенко и продюсер Ряшин

Реакция Офиса Генпрокурора

Как сообщает Украинская правда, в пресс-службе ОГП отметили: "Важно, что суд отказал в выдаче только по одному аргументу - применению статьи 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни). При этом суд не установил никаких признаков политического или религиозного преследования и принял другие ключевые аргументы украинской стороны.

Сейчас мы совместно с британскими партнерами анализируем решение суда первой инстанции относительно его обжалования в апелляции".

Amsterdam & Partners LLP – международная юридическая фирма со штаб-квартирами в Лондоне и Вашингтоне. По данным Business Wire, она является советником Дмитрука и УПЦ (МП).

Читайте также: "Слуга народа" Дмитрук выступил в рупоре российской пропаганды Russia Today

Бегство Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении в нападениях на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглеца Дмитрука.

Автор: 

экстрадиция (63) Артем Дмитрук (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
не дивно, бо всі зелені прориги це подвійні, потрійні агенти і стукачі. Одним словом -зрадникі і поодажні істоти.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:28 Ответить
+15
Скажить, ******** та інші,розумово нелоразвинені виборці та фанати блазня-крадія Zе, ось чому так виходить, шо Zе вже сімь років гоняєтся за Порошенко називая його барігою, а з країни тікають тільки друзі та бізнес партнери та слуги Zе?
показать весь комментарий
05.03.2026 15:34 Ответить
+9
Не хоче суду державного, хай готується до Божого. Портнов підтвердить.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
агінь просто !
показать весь комментарий
05.03.2026 15:27 Ответить
не дивно, бо всі зелені прориги це подвійні, потрійні агенти і стукачі. Одним словом -зрадникі і поодажні істоти.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:28 Ответить
Все оточення голобородька, яке він сам же й привів - під "підозрами".
Савпадєніє?
показать весь комментарий
05.03.2026 15:32 Ответить
Одноразовое зарегилось здесь только ради этого высера?

dmсa icecream #619058
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 05.03.2026
показать весь комментарий
05.03.2026 15:42 Ответить
Резвись, резвись пока админы не видят.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:45 Ответить
Не хоче суду державного, хай готується до Божого. Портнов підтвердить.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:29 Ответить
Дуже схожий на гундяєва в молодості.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:30 Ответить
А факт катування був? Доведено суду?
показать весь комментарий
05.03.2026 15:31 Ответить
мені теж це цікаво - як можна в 2026 довести факт "катування" яке нібито відбулось в 2022.
та і якщо чесно я взагалі слабо уявляю щоб в СБУ при здоровому глузді хтось міг підняти руку на цілого нардепа
показать весь комментарий
05.03.2026 15:37 Ответить
Есть конкретные фамилии, кто, когда и как выпустил его. Можно судить их вместо
показать весь комментарий
05.03.2026 15:33 Ответить
Скажить, ******** та інші,розумово нелоразвинені виборці та фанати блазня-крадія Zе, ось чому так виходить, шо Zе вже сімь років гоняєтся за Порошенко називая його барігою, а з країни тікають тільки друзі та бізнес партнери та слуги Zе?
показать весь комментарий
05.03.2026 15:34 Ответить
Вы не панимаете ....
показать весь комментарий
05.03.2026 15:43 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 15:57 Ответить
без "самокату" ніяк...
показать весь комментарий
05.03.2026 15:35 Ответить
Ще вони нам будуть щось за корупцію воняти. Всі бандюки і корупціонери в Європі як в Бога за пазухою
показать весь комментарий
05.03.2026 15:36 Ответить
Навіщо Британії цей рашистсько- пліснявий шмат лайна?
показать весь комментарий
05.03.2026 15:36 Ответить
Хто представляв інтереси України? Татаров чи єрмак?
Закатовані зелені гниди.

6 жовтня, 2023 п'ятниця
У Києві народні депутати від "Слуги Народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця, якого звинуватили у шахрайстві, та вимагали гроші: їхні дії розслідуватимуть як кримінал
показать весь комментарий
05.03.2026 16:08 Ответить
Зеля аж зітхнув з полегшенням,а то вже думав як повернуть,то прийдеться організовувати його втечу за кордон
показать весь комментарий
05.03.2026 15:37 Ответить
ну а хто поверне діючого депутата ?зеленський ,знає ,шо статус не можно знімати ,бо він захищає ворогів України , зате санкції в Україні ****** конкреьно опозиції ,шоб прибрати конкурентів на виборах ...
показать весь комментарий
05.03.2026 15:42 Ответить
английский суд препятствует выполнению священного желания дмитрука - работать. Из за решения суда у него прогулы на работе.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:54 Ответить
где эта слуга, мордой схожая на вагину бомжихи, заработала денег, чтобы проживать , и не плохо в англии?
показать весь комментарий
05.03.2026 15:59 Ответить
свечной заводик
показать весь комментарий
05.03.2026 16:05 Ответить
Диякон (з якимось епітетом) церкви запоребриковського патріархату - і в лавах ЗСУ? Це як в анекдоті - аби труси одягнути, або хрестик зняти.
показать весь комментарий
05.03.2026 16:06 Ответить
Я ВЖЕ НІКОМУ НЕ ВІРЮ Й КОЖЕН ХТО ПРОТИ МЕНЕ ПОВИНЕН БУТИ МЕРТВИМ !)
показать весь комментарий
05.03.2026 16:08 Ответить
наши типпо ,,союзники,, не выдают нашего ЛЮТОГО врага !!!! а я говорил и говорю война ДОГОВОРНАЯ !!!! ((( бизнес бизнес бизнес (((
показать весь комментарий
05.03.2026 16:22 Ответить
не в Челябинске схоронился , а в Англии !!!!
показать весь комментарий
05.03.2026 16:24 Ответить
Тепер зрозуміло як виглядає "мальчік в трусіках,хвудболкє..."
показать весь комментарий
05.03.2026 16:39 Ответить
 
 