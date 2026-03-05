Британский суд не разрешил экстрадировать в Украину "слугу народа"-беглеца Дмитрука

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне отклонил запрос Украины об экстрадиции народного депутата Артема Дмитрука. Судья сослался на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, отметив, что выдача депутата может непропорционально повлиять на его право на уважение частной и семейной жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на платформу Business Wire.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне на заседании в среду отклонил запрос правительства Украины об экстрадиции объявленного в розыск народного депутата группы "Восстановление Украины" Артема Дмитрука, избранного в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

"Ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, судья назвал пытки господина Дмитрука Службой безопасности Украины в марте 2022 года причиной, по которой его экстрадиция непропорционально повлияет на его право на уважение частной и семейной жизни", - сообщается на платформе.

Отмечается, что преследование Дмитрука в Украине произошло "в контексте его яростной поддержки" Украинской православной церкви (Московского патриархата), иподиаконом которой он является, и что Дмитрук был единственным членом парламента, который выступил в августе 2024 года в зале законодательного органа против закона №3894, создающего правовую основу для полного запрета УПЦ. Впоследствии нардеп отправился в Молдову, а затем в Соединенное Королевство в поисках защиты.

"Господин Дмитрук не только осудил российское вторжение, но и активно взял в руки оружие в марте 2022 года, когда сформировал подразделение территориальной обороны для защиты своего города от России. Это не помешало администрации президента Зеленского стремиться к принудительному возвращению господина Дмитрука по явно сфабрикованным обвинениям", - заявил основатель и управляющий партнер Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам.

Теперь Украина имеет 14 дней, чтобы объявить, планирует ли она обжаловать приговор.

Реакция Офиса Генпрокурора

Как сообщает Украинская правда, в пресс-службе ОГП отметили: "Важно, что суд отказал в выдаче только по одному аргументу - применению статьи 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни). При этом суд не установил никаких признаков политического или религиозного преследования и принял другие ключевые аргументы украинской стороны.

Сейчас мы совместно с британскими партнерами анализируем решение суда первой инстанции относительно его обжалования в апелляции".

Amsterdam & Partners LLP – международная юридическая фирма со штаб-квартирами в Лондоне и Вашингтоне. По данным Business Wire, она является советником Дмитрука и УПЦ (МП).

Бегство Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении в нападениях на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглеца Дмитрука.