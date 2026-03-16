Росію влаштують лише весь Донбас і зміна нинішньої влади в Україні, - Лавров

У Кремлі заявили, що РФ прагне "усунути першопричини" повномасштабної війни, тому Москву не влаштує мир, який передбачатиме збереження нинішньої влади в Україні.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, його цитує російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Цілі РФ в Україні для "миру"

Лавров заявив, що "американці, на відміну від європейців, просувають необхідність все-таки вирішити проблему визнання реалій "на землі" та начебто підтримують окупацію Росією всього Донбасу, "для ліквідації першопричин конфлікту".

Водночас другою "причиною" Лавров назвав "наявність нацистського режиму в Києві", який "продовжуватиме ворожу антиросійську діяльність".

"На її територію збираються привезти якісь стабілізаційні сили, — це по суті будуть окупаційні війська, які становитимуть загрозу РФ. Ми з цього приводу вже багато разів говорили: врегулювання, яке збереже нацистський режим, –– це серйозна проблема. Це не просто, як зараз кажуть: "давайте по лінії зіткнення зупинимося, і все буде гаразд". Це не так", - додав російський міністр.

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Зеленський про територіальні поступки

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 6 березня відвідав Донецьку область, щоб поспілкуватися з бійцями. Поїхавши на найзапекліший напрямок фронту, він чітко дав зрозуміти, що Україна не планує відмовлятися від цієї території заради мирної угоди з РФ.

Згідно із соціологічними опитуваннями, 53% українців виступають проти територіальних поступок.

Зеленський заявляв, що Україна не може піти на відмову від власних територій у процесі мирних домовленостей із Росією, оскільки такий крок суперечив би нормам національного законодавства, суспільним настроям і фактичному стану справ на тимчасово окупованих землях.

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