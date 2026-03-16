УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8896 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки Цілі Путіна в Україні
9 246 87

Росію влаштують лише весь Донбас і зміна нинішньої влади в Україні, - Лавров

Сергій Лавров

У Кремлі заявили, що РФ прагне "усунути першопричини" повномасштабної війни, тому Москву не влаштує мир, який передбачатиме збереження нинішньої влади в Україні.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, його цитує російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Цілі РФ в Україні для "миру"

Лавров заявив, що "американці, на відміну від європейців, просувають необхідність все-таки вирішити проблему визнання реалій "на землі" та начебто підтримують окупацію Росією всього Донбасу, "для ліквідації першопричин конфлікту".

Водночас другою "причиною" Лавров назвав "наявність нацистського режиму в Києві", який "продовжуватиме ворожу антиросійську діяльність".

"На її територію збираються привезти якісь стабілізаційні сили, — це по суті будуть окупаційні війська, які становитимуть загрозу РФ. Ми з цього приводу вже багато разів говорили: врегулювання, яке збереже нацистський режим, –– це серйозна проблема. Це не просто, як зараз кажуть: "давайте по лінії зіткнення зупинимося, і все буде гаразд". Це не так", - додав російський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не готова до мирних переговорів, Росія добиватиметься цілей "СВО" "на землі", - Лавров

Зеленський про територіальні поступки

Читайте також: Я ніколи не залишу Донбас і 200 тис. українців, які там живуть, - Зеленський

Автор: 

Лавров Сергій (1703) територіальні претензії (79) територіальна цілісність (325) Донбас (21870) війна в Україні (8573)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
Гітлер теж заявляв, що його цікавлять лише Судети...
показати весь коментар
16.03.2026 17:57 Відповісти
+40
Українців влаштовує, щоб ти, коняка здохла разом з ****** в страшних муках, а московія зникла назавжли в мап світу, разом з орконаселенням!
показати весь коментар
16.03.2026 17:56 Відповісти
+38
Тут овса нєт.
показати весь коментар
16.03.2026 17:55 Відповісти

Завантаження...

 
 