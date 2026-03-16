Россию устроит только весь Донбасс и смена нынешней власти в Украине, — Лавров

Сергей Лавров

В Кремле заявили, что РФ стремится "устранить первопричины" полномасштабной войны, поэтому Москву не устроит мир, предполагающий сохранение нынешней власти в Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Цели РФ в Украине для "мира"

Лавров заявил, что "американцы, в отличие от европейцев, продвигают необходимость все-таки решить проблему признания реалий "на земле" и якобы поддерживают оккупацию Россией всего Донбасса"для ликвидации первопричин конфликта".

В то же время второй "причиной" Лавров назвал "наличие нацистского режима в Киеве", который "будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность".

"На ее территорию собираются привезти какие-то стабилизационные силы — это по сути будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу для РФ. Мы по этому поводу уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим, — это серьезная проблема. Это не просто, как сейчас говорят: "давайте по линии соприкосновения остановимся, и все будет хорошо". Это не так", — добавил российский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не готова к мирным переговорам, Россия будет добиваться целей "СВО" "на земле", — Лавров

Зеленский о территориальных уступках

Читайте также: Я никогда не оставлю Донбасс и 200 тыс. украинцев, которые там живут, – Зеленский

Топ комментарии
Гітлер теж заявляв, що його цікавлять лише Судети...
Тут овса нєт.
Українців влаштовує, щоб ти, коняка здохла разом з ****** в страшних муках, а московія зникла назавжли в мап світу, разом з орконаселенням!
Тут овса нєт.
Та він на кокаїні.
Нема овса -- нехай іси "пиріжки з геркулєсу" ... Ржунємагюююю !
Українців влаштовує, щоб ти, коняка здохла разом з ****** в страшних муках, а московія зникла назавжли в мап світу, разом з орконаселенням!
...В книге графа Алексея Уварова (Меряне и их быт по курганным раскопкам: Исслед. гр. А. С. Уварова. - Москва: Синод. тип., 1872. - 217 с.) исследуется огромный массив мерянских памятников, которые свидетельствуют о масштабном применении каменных и костяных орудий труда среди мери - прямых предков современных русских - еще в ХІ веке...
-------------------
Металургія у Києві XI століття була високорозвиненим ремеслом, що базувалося на місцевій болотяній руді. Київські майстри володіли складними технологіями виробництва сталі, виготовляючи зброю, мечі, котрі гнулися, а не ламалися. Шоломи, лати, кольчуги, інструменти та ювелірні вироби і т.д. Металургійні горни та майстерні були поширені, а залізоробне ремесло було провідним у місті, забезпечуючи потреби ремісників та дружини. Вироби з металу ішли на експорт.
Гітлер теж заявляв, що його цікавлять лише Судети...
Нас теж. Тільки не в Україні - хоч теж пора, - а в рашці. В ще Крим покласти на міcце
Українців також влаштовує лише весь Донбас, Крим, та зміна нинішньої влади в Україні.

Пішов ти нах.й коняча голова!!!
Зміна теперішньої влади на адекватних нас би теж влаштовувала...
не хочуть вони в москві зміни своєї, теперішньої влади..
ой не хочуть..
Коняка у стайні випадково сіла на забуту пляшку, різко прокинулася і протяжно заіржала.
Повийобуйся ще, коняка, повийобуйся. Трампині ваш не вічний і відлік вже пішов.
коняка знову заспівала
А Україна каже кцапам йти на йух, тут водкі немає і вже ніколи не буде для кцапа. Українці мають пам'ятати, що з нами зробили ці терористи, вони бажали нас закатувати, знищити страшною смертю, але не можуть, кишка тонка. Українці мають вивчити свою історію про три голодомори, в процесі яких було заморено голодом до 17 мільйонів, про ''червоний'' терор та інші злочини сусіда. Ніколи більше не мати з ними справ і не пробачити ці наші страждання, страждання батьків, дідів, прадідів.
"Українці мають вивчити свою історію" - така була мета, але в 19-му лохторат вирішив "поржать", а не вчити історію і не роботи висновки.
друга частина заголовка влаштує і мене
хочете замінити зе на ведмедчука? бо саме про це коняка ірже.
Ще Бойко є. Крєпкій хозяйствєннік. Розвивав нафтовидобувну промисловість України...
Я точно ні, мене задовольнила б ЄС і Порошенко (ну не знаю перевірених альтернатив), але ви праві, вибір українців дедалі все страшніший і страшніший
це прекрасно, але стара кляча цього якраз і не пропонує.
На відміну від фашистського режиму РФ, в Україні немає жодних проблем зі зміною влади, окрім війни, яку розв'язала РФ. Бо тільки війна заважає Українцям обрати нову владу. І ні, РФ не має права обирати владу в Україні, чи впливати якимось чином на це.
Зміна через вибори.Ідеальний варіант,коли виберуть Турчинова і Лаврову має сподобатись,все-таки зміна.
"Лише весь Донбас"-то під питанням і вирішувати мали би державні і воєнні органи,а не населення,на яке хочуть перекласти відповідальність через референдум.
Брєдятина від московського циркового коня, що намагається імперські забаганки обгорнути в якісь усунення "першопричин конфлікту" .
Та і взагалі, слухати базікання цього "конь в пальто", як і того рудого нарцисса - собі гірше. Вони там про щось домовляються з ще одним додіком про якісь реалії "на землі", а нам своє робити. Як там в анекдоті: "Скільки там вас? - Двоє - Ну то і поговоріть між собою"
Коняка,а як же ж новоотсосія?
він її зглотнув..
так само сталося і «народом» лнр та лнр..
де в них та незалежність в складі рф..?
Як казав Кучма - це вже було...
У 1920-х роках радянська влада проводила політику створення національних адміністративних одиниць для різних етнічних груп. Для єврейського населення планувалося сформувати сільськогосподарські поселення і автономні райони на півдні України - переважно в степових районах.
Основні території:
південь Україна
південь Крим
райони ******** Херсонська область і Запорізька область
За підтримки радянських органів та міжнародних єврейських організацій створювалися єврейські колгоспи. У 1927-1930 роках виникли єврейські національні райони, наприклад:
Калініндорфський район
Новозлатопільський район
Сталіндорфський район
Це були адміністративні райони з єврейською мовою (їдиш) у школах і місцевому управлінні. Повноцінної автономної республіки не створили.
Нинішня влада зеленого покидька цілком влаштовує москалоту, такі заяви з кремля лише дають привід пропагандонам з банкової верещати про те, що найвеличніший лідОр не влаштовує мацкву. Кремлівська наволоч вирішила підняти падаючий рейтинг свого клоуна, за якого вони агітували навесні 2019 по всіх своїх каналах https://www.facebook.com/reel/942320351804469
І якої нації той міфічний нацизм у київського "режиму"? В керівництві України (у тому числі військовому) російських прізвищ більше, ніж у самій кацапії! Обобливо справжніх прізвищ, наприклад у цього старого коня - калантарян...
Цікаво побачити відвислі щелепи російського населення:

- останніх корів ріжуть
- в москві відключення інтернету - вже буденність
- прильот по нпз чи впк щодня - закономірність
- вже скільки часу повільно просуваються
- мільйон трупів і поранених росіян

аж тут на сцену вибігає чекіст з конячою мордою, і заявляє, що це план такий, все за планом, без Донбасу ні шагу назад!
Весь Донбас - влаштує, а просто обісцяти тебе - не влаштує? Лавров, спробуй. Може попустить.
Україна не хоче слухати маячню, що кажуть росіянці, це не має значення, вони терористи та вбивці, і їм потрібно забратися з нашої країни. точка.
А нас влаштує тільки Гаага для вас покидьків!
Ото сказанув! Хоча... це той рідкісний момент, коли я з ним згоден (про нинішню владу).

Їбо-бо це іго-го.В Україні багатьох не задовільняє влада на Банковій,тільки не вонюча паРаша буде вирішувати хто у нас буде при владі Нас теж не задовільняє ботексне ***** на московії яке вже 25 років за кремлівською стіною,тільки якщо ви звикли вилизувати анус бункерному то "продолжайтє",нам якось по барабану.Про нацистський режим в Україні ви придумали для свого дурнуватого народишка, бо в нашій Конституції заборонений як нацистська так і комуністична ідеологія.А ось у вас як раз і є нова форма нацизма-рашизм,пропитаний імперським шовінізмом.Ну і про Донбас.Ти ху-хо не хо-хо? Ви з тим що маєте, до розуму доведіть,в гівні живете,а всіх навчаєте як треба жити. І останнє- іди на йух .
Шось кацапня за потужного чотириразового ухилянта взялась; начебто буратінка оманським домовленостям не зраджував... Чи гебню влаштовують лише шарії, афєрістовічі, мураєви та мертвечуки?
удачи брать бамбасс еще лет 5. Такими темпами до Киева лет. через 70 доползете. Надеюсь оно того стоит, идиоты
Енто мы всё уже слушали, енто бред сумасшедшего мерина непонятно для кого этот бред озвучивается, похоже на самовнушение...
Мало того що божевільного конячки, так ще і обкурена
А Україну влаштує тільки звільнення усіх своїх територій та знищення кількох мільйонів кацапів, це той мінімум на який згодна Україна!
а ще недавно,
цей конь пєдальний з хлом кричали:
вибирайте кого хочете ,
тільки не Порошенка..!

оце так абарот зовнішньої загарбницької політики рабсії..
Цікаво, чим рашисти, відрізняються від фашистів. Фашизм осудили всі цівілізовани країни світу та боролися з ним об'єднано, а тут теж саме, але зараз тільки осудили. Хоча і посібники рашизму ті ж самі
