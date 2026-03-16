Россию устроит только весь Донбасс и смена нынешней власти в Украине, — Лавров

В Кремле заявили, что РФ стремится "устранить первопричины" полномасштабной войны, поэтому Москву не устроит мир, предполагающий сохранение нынешней власти в Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Цели РФ в Украине для "мира"

Лавров заявил, что "американцы, в отличие от европейцев, продвигают необходимость все-таки решить проблему признания реалий "на земле" и якобы поддерживают оккупацию Россией всего Донбасса, "для ликвидации первопричин конфликта".

В то же время второй "причиной" Лавров назвал "наличие нацистского режима в Киеве", который "будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность".

"На ее территорию собираются привезти какие-то стабилизационные силы — это по сути будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу для РФ. Мы по этому поводу уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим, — это серьезная проблема. Это не просто, как сейчас говорят: "давайте по линии соприкосновения остановимся, и все будет хорошо". Это не так", — добавил российский министр.

Зеленский о территориальных уступках

Напомним, президент Владимир Зеленский 6 марта посетил Донецкую область, чтобы пообщаться с бойцами. Отправившись на самое ожесточенное направление фронта, он четко дал понять, что Украина не планирует отказываться от этой территории ради мирного соглашения с РФ.

Согласно социологическим опросам, 53% украинцев выступают против территориальных уступок.

Зеленский заявлял, что Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных переговоров с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.

