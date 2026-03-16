Россию устроит только весь Донбасс и смена нынешней власти в Украине, — Лавров
В Кремле заявили, что РФ стремится "устранить первопричины" полномасштабной войны, поэтому Москву не устроит мир, предполагающий сохранение нынешней власти в Украине.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Цели РФ в Украине для "мира"
Лавров заявил, что "американцы, в отличие от европейцев, продвигают необходимость все-таки решить проблему признания реалий "на земле" и якобы поддерживают оккупацию Россией всего Донбасса, "для ликвидации первопричин конфликта".
В то же время второй "причиной" Лавров назвал "наличие нацистского режима в Киеве", который "будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность".
"На ее территорию собираются привезти какие-то стабилизационные силы — это по сути будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу для РФ. Мы по этому поводу уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим, — это серьезная проблема. Это не просто, как сейчас говорят: "давайте по линии соприкосновения остановимся, и все будет хорошо". Это не так", — добавил российский министр.
Зеленский о территориальных уступках
- Напомним, президент Владимир Зеленский 6 марта посетил Донецкую область, чтобы пообщаться с бойцами. Отправившись на самое ожесточенное направление фронта, он четко дал понять, что Украина не планирует отказываться от этой территории ради мирного соглашения с РФ.
- Согласно социологическим опросам, 53% украинцев выступают против территориальных уступок.
- Зеленский заявлял, что Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных переговоров с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.
"Лише весь Донбас"-то під питанням і вирішувати мали би державні і воєнні органи,а не населення,на яке хочуть перекласти відповідальність через референдум.
Та і взагалі, слухати базікання цього "конь в пальто", як і того рудого нарцисса - собі гірше. Вони там про щось домовляються з ще одним додіком про якісь реалії "на землі", а нам своє робити.
