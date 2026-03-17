Україна та Іспанія створять спільну групу для розслідування вбивства Портнова, - Кравченко
Україна та Іспанія домовилися про створення спільної слідчої групи (JIT) для розслідування вбивства Андрій Портнов, що має пришвидшити встановлення всіх обставин злочину — від виконавців до організаторів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко за результатами робочого візиту до Королівства Іспанії.
"Окремо обговорили розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії. Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину", - ідеться в повідомленні.
Створять спільну міжнародну слідчу групу
Нам вдалося переконати колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team) та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні. Ми вже передали іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску JIT. Такий формат посилить і пришвидшить розслідування.
Крім того, провів переговори з Міністром юстиції Феліксом Боланьйосом Гарсією, а також Президентом Національного суду Хуаном Мануелем Фернандесом Мартінесом.
Взаємодія між Україною та Іспанією у сфері кримінальної юстиції
Підкреслив, що ми високо цінуємо конструктивну взаємодію між Україною та Іспанією у сфері кримінальної юстиції. Саме завдяки такій співпраці вдається забезпечувати невідворотність покарання для осіб, які намагаються уникнути відповідальності, переховуючись за кордоном. Передав колегам перелік актуальних для нас справ.
Вбивство Андрія Портнова
- 21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
- Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
- Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
- Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
- 25 лютого стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова.
- Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.
- У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.
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