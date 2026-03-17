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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Україна та Іспанія створять спільну групу для розслідування вбивства Портнова, - Кравченко

У справі вбивства Портнова створюють міжнародну слідчу групу

Україна та Іспанія домовилися про створення спільної слідчої групи (JIT) для розслідування вбивства Андрій Портнов, що має пришвидшити встановлення всіх обставин злочину — від виконавців до організаторів.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко за результатами робочого візиту до Королівства Іспанії.

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"Окремо обговорили розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії. Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину", - ідеться в повідомленні.

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Створять спільну міжнародну слідчу групу

Нам вдалося переконати колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team) та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні. Ми вже передали іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску JIT. Такий формат посилить і пришвидшить розслідування.

Крім того, провів переговори з Міністром юстиції Феліксом Боланьйосом Гарсією, а також Президентом Національного суду Хуаном Мануелем Фернандесом Мартінесом.

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Взаємодія між Україною та Іспанією у сфері кримінальної юстиції

Підкреслив, що ми високо цінуємо конструктивну взаємодію між Україною та Іспанією у сфері кримінальної юстиції. Саме завдяки такій співпраці вдається забезпечувати невідворотність покарання для осіб, які намагаються уникнути відповідальності, переховуючись за кордоном. Передав колегам перелік актуальних для нас справ.

Вбивство Андрія Портнова

Автор: 

Іспанія (998) Портнов Андрій (364) розслідування (2301) Кравченко Руслан (210)
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Топ коментарі
+14
Черговий на 100% "свій генпрокурор" подав голос.😂
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17.03.2026 20:53 Відповісти
+11
Нах він потрібен! Більше немає що розслідувати?
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17.03.2026 20:51 Відповісти
+7
З якого дива очільник кримінально - політичного угрупування в українській владі робив вояжі з Іспанії в Україну?
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17.03.2026 20:56 Відповісти

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