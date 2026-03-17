Україна та Іспанія створять спільну групу для розслідування вбивства Портнова, - Кравченко

Україна та Іспанія домовилися про створення спільної слідчої групи (JIT) для розслідування вбивства Андрій Портнов, що має пришвидшити встановлення всіх обставин злочину — від виконавців до організаторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко за результатами робочого візиту до Королівства Іспанії.

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"Окремо обговорили розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії. Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину", - ідеться в повідомленні.

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Створять спільну міжнародну слідчу групу

Нам вдалося переконати колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team) та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні. Ми вже передали іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску JIT. Такий формат посилить і пришвидшить розслідування.

Крім того, провів переговори з Міністром юстиції Феліксом Боланьйосом Гарсією, а також Президентом Національного суду Хуаном Мануелем Фернандесом Мартінесом.

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Взаємодія між Україною та Іспанією у сфері кримінальної юстиції

Підкреслив, що ми високо цінуємо конструктивну взаємодію між Україною та Іспанією у сфері кримінальної юстиції. Саме завдяки такій співпраці вдається забезпечувати невідворотність покарання для осіб, які намагаються уникнути відповідальності, переховуючись за кордоном. Передав колегам перелік актуальних для нас справ.

Вбивство Андрія Портнова