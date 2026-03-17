Украина и Испания создадут совместную группу для расследования убийства Портнова, - Кравченко
Украина и Испания договорились о создании совместной следственной группы (JIT) для расследования убийства Андрея Портнова, что должно ускорить установление всех обстоятельств преступления — от исполнителей до организаторов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко по итогам рабочего визита в Королевство Испания.
"Отдельно обсудили расследование убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, которое произошло в Испании. Для нас важно установить все обстоятельства: от исполнителей и организаторов до более широкого контекста этого преступления", - говорится в сообщении.
Создадут совместную международную следственную группу
Нам удалось убедить коллег в необходимости создания совместной международной следственной группы (Joint Investigation Team) и подтвердить стратегическую роль Украины как партнера в этом расследовании. Мы уже передали испанским судебным органам все необходимые документы для запуска JIT. Такой формат усилит и ускорит расследование.
Кроме того, провел переговоры с министром юстиции Феликсом Боланьосом Гарсией, а также с председателем Национального суда Хуаном Мануэлем Фернандесом Мартинесом.
Взаимодействие между Украиной и Испанией в сфере уголовной юстиции
Подчеркнул, что мы высоко ценим конструктивное взаимодействие между Украиной и Испанией в сфере уголовной юстиции. Именно благодаря такому сотрудничеству удается обеспечивать неотвратимость наказания для лиц, которые пытаются уйти от ответственности, скрываясь за границей. Передал коллегам перечень актуальных для нас дел.
Убийство Андрея Портнова
- 21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
- Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
- Судья в Испании, расследующая убийство, постановила засекретить материалы расследования.
- Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к экс-президенту-беглецу юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
- 25 февраля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве Портнова.
- Известно, что Портнов - глава уголовно-политической группировки в украинской власти.
- В 2021 году США ввели против Портнова санкции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нє, Порох до ліквідації портянки ніяким боком, але все ж таки !
авось за якусь хрєнь зачепимось і ву а ля від мосєйчучки:
"Барига портянку з'їв !"
гарні люди вмирають у своїй постелі
але дякую, аби потриндіти у Алекс Мышкевич вийшло.
Чи може хтось вважає, що ця ініциатива чергового "свого на n00% прокурвора" абсолютно в інтересах правосуддя?
Якби ще так вчинили з тими, хто користувався послугами виродка портнова!