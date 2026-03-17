Новости Убийство Андрея Портнова
Украина и Испания создадут совместную группу для расследования убийства Портнова, - Кравченко

По делу об убийстве Портнова создают международную следственную группу

Украина и Испания договорились о создании совместной следственной группы (JIT) для расследования убийства Андрея Портнова, что должно ускорить установление всех обстоятельств преступления — от исполнителей до организаторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко по итогам рабочего визита в Королевство Испания.

"Отдельно обсудили расследование убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, которое произошло в Испании. Для нас важно установить все обстоятельства: от исполнителей и организаторов до более широкого контекста этого преступления", - говорится в сообщении.

Создадут совместную международную следственную группу

Нам удалось убедить коллег в необходимости создания совместной международной следственной группы (Joint Investigation Team) и подтвердить стратегическую роль Украины как партнера в этом расследовании. Мы уже передали испанским судебным органам все необходимые документы для запуска JIT. Такой формат усилит и ускорит расследование.

Кроме того, провел переговоры с министром юстиции Феликсом Боланьосом Гарсией, а также с председателем Национального суда Хуаном Мануэлем Фернандесом Мартинесом.

Взаимодействие между Украиной и Испанией в сфере уголовной юстиции

Подчеркнул, что мы высоко ценим конструктивное взаимодействие между Украиной и Испанией в сфере уголовной юстиции. Именно благодаря такому сотрудничеству удается обеспечивать неотвратимость наказания для лиц, которые пытаются уйти от ответственности, скрываясь за границей. Передал коллегам перечень актуальных для нас дел.

Черговий на 100% "свій генпрокурор" подав голос.😂
17.03.2026 20:53 Ответить
Нах він потрібен! Більше немає що розслідувати?
17.03.2026 20:51 Ответить
З якого дива очільник кримінально - політичного угрупування в українській владі робив вояжі з Іспанії в Україну?
17.03.2026 20:56 Ответить
😂, ще й року не пройшло. куди поспішаєте? 🤣
17.03.2026 20:51 Ответить
бо комусь дуже заважає Порох.

нє, Порох до ліквідації портянки ніяким боком, але все ж таки !
авось за якусь хрєнь зачепимось і ву а ля від мосєйчучки:
"Барига портянку з'їв !"

.
17.03.2026 21:01 Ответить
а звідки докази щодо ліквідації, якщо розслідування навіть не починалося? 🤓👀
17.03.2026 21:15 Ответить
покойнік був поганою людиною і здох на асвальті

гарні люди вмирають у своїй постелі

.
17.03.2026 21:41 Ответить
я про докази, а не про погану чи добру, то все відносне.
але дякую, аби потриндіти у Алекс Мышкевич вийшло.
ПНХ.
17.03.2026 21:46 Ответить
портянка ваш родич ?

.
17.03.2026 22:07 Ответить
17.03.2026 20:51 Ответить
Думаю їх цікавить мобільник небіжчика. Він був завзятий колекціонер компромату.
17.03.2026 21:04 Ответить
17.03.2026 20:53 Ответить
Там би, в Іспанії, і цього русланчик залишити назавжди...
17.03.2026 20:54 Ответить
шо там расследовать?! некуда деньги государственные девать?
17.03.2026 20:54 Ответить
17.03.2026 20:56 Ответить
И что ***,даже допросят тех,кто встречался с ним в Киеве за несколько часов до убийства и они расскажут про суть этих тайных переговоров?
17.03.2026 21:13 Ответить
Таки хочуть отримати відомості з мобільних девайсів Портнова хоч в такий спосіб. А там ну дууууууже багато цікавого (ІМХО) про дєрьмака, Баканова, "5-6 менеджерів" і (о, бідося!) самого найвеличнішого!
Чи може хтось вважає, що ця ініциатива чергового "свого на n00% прокурвора" абсолютно в інтересах правосуддя?
17.03.2026 21:22 Ответить
Здохло **** від отруєння свинцем і х**** з ним. Розслідування завершено. Закопайте на смітнику вертикально головою вниз а в жопу швабру вставте
17.03.2026 21:28 Ответить
Той, хто його вбив, зробив величезну послугу Україні!
Якби ще так вчинили з тими, хто користувався послугами виродка портнова!
17.03.2026 21:36 Ответить
Ця влада дна ніколи не проб'є.Розслідувати,чому так багато гинуть на фронті,не на часі,а за чувака який приніс скільки збитків і горя в Україну,побігли.
17.03.2026 22:03 Ответить
Кому-то ещё этот парашный корм для червей интересен?
17.03.2026 22:04 Ответить
А що там розслідувати, здох виродок та й добре.
17.03.2026 22:49 Ответить
 
 