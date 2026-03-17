Украина и Испания создадут совместную группу для расследования убийства Портнова, - Кравченко

Украина и Испания договорились о создании совместной следственной группы (JIT) для расследования убийства Андрея Портнова, что должно ускорить установление всех обстоятельств преступления — от исполнителей до организаторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко по итогам рабочего визита в Королевство Испания.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Отдельно обсудили расследование убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, которое произошло в Испании. Для нас важно установить все обстоятельства: от исполнителей и организаторов до более широкого контекста этого преступления", - говорится в сообщении.

Создадут совместную международную следственную группу

Нам удалось убедить коллег в необходимости создания совместной международной следственной группы (Joint Investigation Team) и подтвердить стратегическую роль Украины как партнера в этом расследовании. Мы уже передали испанским судебным органам все необходимые документы для запуска JIT. Такой формат усилит и ускорит расследование.

Кроме того, провел переговоры с министром юстиции Феликсом Боланьосом Гарсией, а также с председателем Национального суда Хуаном Мануэлем Фернандесом Мартинесом.

Взаимодействие между Украиной и Испанией в сфере уголовной юстиции

Подчеркнул, что мы высоко ценим конструктивное взаимодействие между Украиной и Испанией в сфере уголовной юстиции. Именно благодаря такому сотрудничеству удается обеспечивать неотвратимость наказания для лиц, которые пытаются уйти от ответственности, скрываясь за границей. Передал коллегам перечень актуальных для нас дел.

