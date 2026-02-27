По подозрению в убийстве российского агента Портнова задержали гражданина Украины Азизова, - СМИ. ВИДЕО
Правоохранители Германии задержали подозреваемого в убийстве российского агента Андрея Порнова.
Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным журналистов, задержанного зовут Азизов Александр Азизович, 1981 г.р.
Он родом из городка Шахтерск в Донецкой области.
"С 2005 по 2014 годы осуществлял предпринимательскую деятельность как ФЛП. Основной вид деятельности - розничная торговля топливом. Ранее Азизов уже фигурировал в уголовных делах в Украине. В частности, в 2007 году был подсудимым по статье 263 ч.1 УК - изготовление и ношение огнестрельного оружия. Но приговор не получил. А в 2021 году правоохранителями было зафиксировано управление Азизовым автомобилем в состоянии наркотического опьянения", - рассказал Михаил Ткач.
Источники УП рассказали, что Азизов вместе с братом Вели был осужден в 2007 году за незаконную добычу угля в "копанках".
В 2014-2015 гг. 13 раз контактировал с Барановым Павлом Евгеньевичем, причастным к деятельности "Союза добровольцев Донбасса".
Также Азизов использовал российские номера телефонов.
"По крайней мере с 2020 года Азизов, похоже, постоянно проживал в Ростове-на-Дону, что подтверждается сливами из баз данных интернет-провайдеров и медицинских центров РФ.
В 2021 году в Харькове Азизов обновил загранпаспорт", - говорится в расследовании.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что Азизов в октябре 2021 года въехал из России в Украину через КПП "Гоптовка".
В июне 2024 года Азизов получил судимость по ч.2 ст.231 УК РФ - незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.
С октября 2024 года Азизов, вероятно, находится в розыске МВД России.
Дочь Азизова Ляня проживает в оккупированной Луганской области и принимает активное участие в сообществе "Волонтеры-медики | ЛНР".
Брат Азизова
Брат Александра Азизова также подозревается в соучастии в убийстве Портнова. Также он мог находиться на месте убийства с оружием.
В 2022-2023 гг. Вели Азизов проживал в Харькове и основал агрофирму в Кременчуге.
27 октября 2023 года Вели Азизов покинул Украину на автобусе, пересекая границу с Польшей, говорит Ткач.
С 2018 по 2023 год Вели Азизов 105 раз пересекал государственную границу в направлении РФ, Польши и Молдовы, говорят собеседники в правоохранительных органах.
Семья Вели Азизова, вероятно, проживает в России.
Убийство Андрея Портнова
- 21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
- Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
- Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
- Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к экс-президенту-беглецу юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
- 25 февраля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве Портнова.
- Известно, что Портнов - главарь криминально-политической группировки в украинской власти.
- В 2021 году США ввели против Портнова санкции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо казбєк давно заслужив за усе те горе, яке наробив для України
на кого працював при реалізації - значення вже немає
головне - результат: ліквідація
Було б розуміння - не було б цього питання.
подєльника оно на ********** заникали (скорше вже й прикопали)
Ну, може колись вигонять з ЗСУ за остаточною непридатністю, поїду туристом в Іспанію, знайду Толю Шарія - то покажу як треба ))
і скіко буде коштувати життя толіка шарія?
ну розумію, усе залежатиме від способу та методів: фпві, короткоствол, ін'єкція сильнодіючого медпрепарату, отрута в їжу, отруйний реагент на поверхнях вхідних ручок, проникнення за адресою та залишення активних отруйних речовин, отрута в ліжко, на унітаз, поверхнях столових приладів, ліквідація під виглядом ************ п'яної бійки, дтп, сам втопився у душі...
просто спортивний інтерес, скіко суто для виконавця?
Подивиться ще "Укол парасолькою" з Пьєром Рішаром.
Якщо маєте спортивний інтерес - що тримає дома? Відкривайте любий сайт вакансій, вибираєте собі підрозділ - вперед.
Можна й до мене.
Все насправді просто. Перед тобою ворог. Контакт.
за язика ж ніхто не тягнув - пообіцяли ліквідувати шарія
от і питання - за скіко?
То вже, якщо хочеш, скажу одну річ, що нас трохи бентежить.
Дійсно, якщо живі залишимося, колись позвільняємося, поїдемо з сім'ями хоч в ЄС, хоч на пляжі Єгипту, Турції чи Балі з Таїландом (не важливо).
І там зустрічаєш буху мразоту з рашистським триколором.
Єдина перспектива для нас - сидіти потім довго по тюрмам тих країн, куди поїдемо туристами...
Уявив собі картину - викличуть в штаб, там контрики (чорні шляпи, шкіряні плащі).
Такі мені - ти "адріан боянов"? Відряджаєшся у підпорядкування в ГУР ))))
Доведеться їхати...
до чого тут ГУР?
а їхати доведеться - слово не горобець
пам'ятаєш як комсомолі "взяв зобов'язання - виконуй! не виконав - бери нове!"
та шо там комсомол, воно й зара так навкруги...
Інша справа - як раз в цей час повертався назад (доброволець вже в кубі), повернув грант.
І таке буває.
Пробуй.
Не чекай з моря погоди. Шо ті пенсії?
Може я й наївний, але все одно вірю в те, що в дальній перспективі будемо якось об'єднуватися в ветеранські спільноти та робити щось разом.
(був певний час дома, повністю звільнений - не сподобалося. Навколо одні ухилянти, за що з ними розмовляти, тим більше щось робити разом? Плюнув, вийшов на зв'язок з комбатом - було смішно. Але займаюся корисним - значить, все роблю вірно)
можете ж у відпустці з'здити до Іспанії
чи не можете?
в/с у відпустках за кордоном, із сім'ями жодних проблем
нашо чекати на дембель?
толік чекати не буде
а не так, як із Сергієм Русіновим
Все насправді просто. Перед тобою ворог. Контакт.
Ви дуже часто ворога в лице бачите?Шанс побачити дрона вище у 1000 разів,чим пику рашистького оккупанта.
перед цим сам писав, шо з посадок із веслом не вилазиш
так і пиши, не стидайся
ти слово дав
ще й пообіцяв показати як треба це робити
доповіси
ще й гавкають
клієнт пише - забаранили казбєка не так, от звільнюся, поїду до Іспанії та на толіку шарію покажу, як треба робити
от йому і питання - а як треба? та скіко то буде коштувати?
шо не так? чого ти сюди тулися? можеш дати відповідь на ці прості питання?
Ти хто, взагалі?
Об'явись по людські - побакланимо трохи.
Чи за додатком 6 до УБД.
Чи по мастям.
Скіко буде коштувати....
Та йди ти накуй, чучело диванне.
Прохавай спочатку хоч трохи мною пережитого.
Тоді не треба буде й задавати уточнюючі питання - сам зрозумієш.
Йди поки що, гуляй, вася.
Відразу після вбивства лайнюка Портнова у іспанської поліції, яка ознайомилась із змістом телефонів, месенджерів вбитого, було дві основні версії.
"дві основні гіпотези, які розглядає поліція - це політичний злочин або зведення рахунків за фінансові борги чи тіньові бізнес-операції, каже журналістка Патрисія Ортега після спілкування зі слідчими."
https://www.radiosvoboda.org/a/versiyi-vbyvstvo-portnova-u-madrydi/33421537.html
- 12 років це нікого не цікавило ?
Азізови - раніше судимі колаборанти. До війни вони займалися видобутком вугілля на копанках. Після початку початку війни у 2014 році один із братів регулярно контактував із членом організації «Союз добровольців Донбасу» Павлом Барановим. Цю організацію очолює депутат Держдуми РФ Александр Бородай, який у 2014 році створював ДНР і був першим її ватажком, ще до Захарченка.
При цьому обидва брати бували і на підконтрольній території України, Велі Азізов займався тут бізнесом, якимось чином перетнув кордон і виїхав вже після 2022 року.
Загадковий журналіст Володимир Бондаренко пише, що Портнова замовив Юрій Іванющенко, а конфлікт у них стався через Столичний ринок у Києві, який Іванющенко контролював раніше.
«11.12.2020 юристи Портнова викинули фірму GOODLIGHT CAPITAL Юрія Іванющенко із засновників компанії «Ринок СП «Столичний», бенефиціаром став Євген Горбач, директор в фірмах Гранцева і Веничука (партнери Портнова)»
Зважаючи на те, що ймовірні кілери з Донбасу мають кримінальне минули і раніше займалися нелегальним видобутком вугілля, а Іванющенко, за даними численних журналістських розслідувань, контролював нелегальний видобуток вугілля на Донбасі, ця версія дуже схожа на правду.
Сам Іванющенко, до речі, за даними журналістів, спокійно проживає в Монако. Цікаво, чи його допитуватимуть європейські правоохоронці.
23й рік. Чоловік призовного віку сів та поїхав автобусом? Без хабарів, без протекції?
"А що так можна було?"
Стало відомо, хто вбив в Іспанії Андрія Портнова - повідомляється, що це брати Азізови з окупованого Шахтарська Донецької області. Про них розповідає «Українська правда» (посилання у коментарі).
Одного з них - Олександра Азізова затримали у Німеччині, інший - Велі Азізов переховується в Росії.
Азізови - раніше судимі колаборанти. До війни вони займалися видобутком вугілля на копанках. Після початку початку війни у 2014 році один із братів регулярно контактував із членом організації «Союз добровольців Донбасу» Павлом Барановим. Цю організацію очолює депутат Держдуми РФ Александр Бородай, який у 2014 році створював ДНР і був першим її ватажком, ще до Захарченка.
При цьому обидва брати бували і на підконтрольній території України, Велі Азізов займався тут бізнесом, якимось чином перетнув кордон і виїхав вже після 2022 року.
Загадковий журналіст Володимир Бондаренко пише, що Портнова замовив Юрій Іванющенко, а конфлікт у них стався через Столичний ринок у Києві, який Іванющенко контролював раніше.