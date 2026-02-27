РУС
Убийство Андрея Портнова
13 473 92

По подозрению в убийстве российского агента Портнова задержали гражданина Украины Азизова, - СМИ. ВИДЕО

Правоохранители Германии задержали подозреваемого в убийстве российского агента Андрея Порнова. 

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным журналистов, задержанного зовут Азизов Александр Азизович, 1981 г.р.

Он родом из городка Шахтерск в Донецкой области. 

"С 2005 по 2014 годы осуществлял предпринимательскую деятельность как ФЛП. Основной вид деятельности - розничная торговля топливом. Ранее Азизов уже фигурировал в уголовных делах в Украине. В частности, в 2007 году был подсудимым по статье 263 ч.1 УК - изготовление и ношение огнестрельного оружия. Но приговор не получил. А в 2021 году правоохранителями было зафиксировано управление Азизовым автомобилем в состоянии наркотического опьянения", - рассказал Михаил Ткач.

Источники УП рассказали, что Азизов вместе с братом Вели был осужден в 2007 году за незаконную добычу угля в "копанках".

В 2014-2015 гг. 13 раз контактировал с Барановым Павлом Евгеньевичем, причастным к деятельности "Союза добровольцев Донбасса". 

Также Азизов использовал российские номера телефонов. 

"По крайней мере с 2020 года Азизов, похоже, постоянно проживал в Ростове-на-Дону, что подтверждается сливами из баз данных интернет-провайдеров и медицинских центров РФ. 

В 2021 году в Харькове Азизов обновил загранпаспорт", - говорится в расследовании.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что Азизов в октябре 2021 года въехал из России в Украину через КПП "Гоптовка". 

В июне 2024 года Азизов получил судимость по ч.2 ст.231 УК РФ - незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

С октября 2024 года Азизов, вероятно, находится в розыске МВД России. 

Дочь Азизова Ляня проживает в оккупированной Луганской области и принимает активное участие в сообществе "Волонтеры-медики | ЛНР". 

Брат Азизова

Брат Александра Азизова также подозревается в соучастии в убийстве Портнова. Также он мог находиться на месте убийства с оружием. 

В 2022-2023 гг. Вели Азизов проживал в Харькове и основал агрофирму в Кременчуге. 

27 октября 2023 года Вели Азизов покинул Украину на автобусе, пересекая границу с Польшей, говорит Ткач. 

С 2018 по 2023 год Вели Азизов 105 раз пересекал государственную границу в направлении РФ, Польши и Молдовы, говорят собеседники в правоохранительных органах. 

Семья Вели Азизова, вероятно, проживает в России. 

Убийство Андрея Портнова

+23
Нє, така історія нам не подобається. Банально якось. Давайте іншу.
Ну, може колись вигонять з ЗСУ за остаточною непридатністю, поїду туристом в Іспанію, знайду Толю Шарія - то покажу як треба ))
27.02.2026 10:00
+19
звісно так
бо казбєк давно заслужив за усе те горе, яке наробив для України
на кого працював при реалізації - значення вже немає
головне - результат: ліквідація
27.02.2026 10:00
+18
Яки би він не був а добру справу зробив.
27.02.2026 10:03
Наркоту не поділили - Портнов теж підсів?
27.02.2026 09:54
А одне другому не заважає... Він же керував правоохоронцями - що йому заважало таким способом "кришувать" наркоторговців? А вони йому за "кришу" платили?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:15
Єфремов з килинкаровим помстилися??? Донецькі з луганськими розбираються???
27.02.2026 13:12
да уж
27.02.2026 13:34
так він герої чи ні ?
27.02.2026 09:55
звісно так
бо казбєк давно заслужив за усе те горе, яке наробив для України
на кого працював при реалізації - значення вже немає
головне - результат: ліквідація
27.02.2026 10:00
"жабогадюкінг"
27.02.2026 10:03
герой-лох.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:07
КІЛЯ АЗІЗОВ )))))))
27.02.2026 10:14
Питання чітко відображає нерозуміння шкоди для України від портнова.
Було б розуміння - не було б цього питання.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:20
Суцільне "ймовірно"
27.02.2026 09:57
чиста фсб-шна ліквідація
подєльника оно на ********** заникали (скорше вже й прикопали)
показать весь комментарий
27.02.2026 09:58
Нє, така історія нам не подобається. Банально якось. Давайте іншу.
Ну, може колись вигонять з ЗСУ за остаточною непридатністю, поїду туристом в Іспанію, знайду Толю Шарія - то покажу як треба ))
27.02.2026 10:00
цікаво інше - у скіко фсба оцінила життя/ліквідацію казбєка?
і скіко буде коштувати життя толіка шарія?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:09
У СБУ допросишся фінансування, ага. Виключно з-за любові до мистецтва. Подивитися на архітектуру Гауді.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:20
просто спортивний інтерес
ну розумію, усе залежатиме від способу та методів: фпві, короткоствол, ін'єкція сильнодіючого медпрепарату, отрута в їжу, отруйний реагент на поверхнях вхідних ручок, проникнення за адресою та залишення активних отруйних речовин, отрута в ліжко, на унітаз, поверхнях столових приладів, ліквідація під виглядом ************ п'яної бійки, дтп, сам втопився у душі...
просто спортивний інтерес, скіко суто для виконавця?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:23
Шпіонських фільмів передивилися?
Подивиться ще "Укол парасолькою" з Пьєром Рішаром.

Якщо маєте спортивний інтерес - що тримає дома? Відкривайте любий сайт вакансій, вибираєте собі підрозділ - вперед.
Можна й до мене.
Все насправді просто. Перед тобою ворог. Контакт.
27.02.2026 10:33
до чого фільми?
за язика ж ніхто не тягнув - пообіцяли ліквідувати шарія
от і питання - за скіко?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:35
ще спитай, "за скіко" я з 24.02.22 на фронті.
То вже, якщо хочеш, скажу одну річ, що нас трохи бентежить.
Дійсно, якщо живі залишимося, колись позвільняємося, поїдемо з сім'ями хоч в ЄС, хоч на пляжі Єгипту, Турції чи Балі з Таїландом (не важливо).
І там зустрічаєш буху мразоту з рашистським триколором.
Єдина перспектива для нас - сидіти потім довго по тюрмам тих країн, куди поїдемо туристами...
27.02.2026 10:43
нашо тоді таке писати та палитися?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:44
Палитися?
Уявив собі картину - викличуть в штаб, там контрики (чорні шляпи, шкіряні плащі).
Такі мені - ти "адріан боянов"? Відряджаєшся у підпорядкування в ГУР ))))
Доведеться їхати...
показать весь комментарий
27.02.2026 10:50
де ти їх бачив - "у чорних шляпах та плащах"?
до чого тут ГУР?
а їхати доведеться - слово не горобець
пам'ятаєш як комсомолі "взяв зобов'язання - виконуй! не виконав - бери нове!"
та шо там комсомол, воно й зара так навкруги...
показать весь комментарий
27.02.2026 10:52
Ага, за 600грн до пенсії за УБД, далеко наїздиш.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:16
Друже, є ветеранські гранти на бізнес. Можеш не вірити, але я особисто отримав. Зайшли гроші на рахунок.
Інша справа - як раз в цей час повертався назад (доброволець вже в кубі), повернув грант.
І таке буває.
Пробуй.
Не чекай з моря погоди. Шо ті пенсії?
Може я й наївний, але все одно вірю в те, що в дальній перспективі будемо якось об'єднуватися в ветеранські спільноти та робити щось разом.
(був певний час дома, повністю звільнений - не сподобалося. Навколо одні ухилянти, за що з ними розмовляти, тим більше щось робити разом? Плюнув, вийшов на зв'язок з комбатом - було смішно. Але займаюся корисним - значить, все роблю вірно)
27.02.2026 13:12
до речі, а нашо чекати на дембель?
можете ж у відпустці з'здити до Іспанії
чи не можете?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:40
Можу. Багато хто з наших їздив у відпустку за кордон. Абсолютно не проблема.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:45
ну ось
в/с у відпустках за кордоном, із сім'ями жодних проблем
нашо чекати на дембель?
толік чекати не буде
показать весь комментарий
27.02.2026 10:46
А куди той Толік дінеться? Сподіваюсь, дочекається ще українського Мосаду. Хоча знаючи як у нас все хороше в ЗСУ започатковується, то я цілком повірю що наш Мосад якраз і почнеться із таких собі ветеранів у відпустках.
27.02.2026 11:04
та дай то Боже шоби так
а не так, як із Сергієм Русіновим
показать весь комментарий
27.02.2026 11:28
Можна й до мене.
Все насправді просто. Перед тобою ворог. Контакт.
Ви дуже часто ворога в лице бачите?Шанс побачити дрона вище у 1000 разів,чим пику рашистького оккупанта.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:16
Починав в часи, коли єдиними дронами були орлани десь високо.
27.02.2026 11:44
а зараз, шо по посадках забороняють вже шаритися, шоби на підарів не нарватися?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:54
Вище пропонував. Мобілізуйся, приїжджай, перевіриш особисто.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:59
ти якось боязко відповів щодо контакту
перед цим сам писав, шо з посадок із веслом не вилазиш
так і пиши, не стидайся
показать весь комментарий
27.02.2026 12:00
а взагалі за тобою ліквідація толіка шарія
ти слово дав
ще й пообіцяв показати як треба це робити
доповіси
показать весь комментарий
27.02.2026 12:07
ахаха не весели, пес) питання він задає) інтернет воїн місцевий?)
27.02.2026 13:00
а шо? заборонено?
показать весь комментарий
27.02.2026 13:03
бачу питанням на питання відповідаєш) класика
27.02.2026 13:05
місцеві воїни тіко так й поводяться
ще й гавкають
показать весь комментарий
27.02.2026 13:06
то роби вже щось з цим) скільки нормальні люди мають контактувати з такими як ти?
27.02.2026 13:19
тебе ніхто не примушує
показать весь комментарий
27.02.2026 14:14
а взагалі поясни мені - шо не так?
клієнт пише - забаранили казбєка не так, от звільнюся, поїду до Іспанії та на толіку шарію покажу, як треба робити
от йому і питання - а як треба? та скіко то буде коштувати?
шо не так? чого ти сюди тулися? можеш дати відповідь на ці прості питання?
показать весь комментарий
27.02.2026 14:17
ти кого, дурбелик, вирішив за язика тягнути? Перед ким мені за базар відповідати? Перед тобою?
Ти хто, взагалі?
Об'явись по людські - побакланимо трохи.
Чи за додатком 6 до УБД.
Чи по мастям.
Скіко буде коштувати....
Та йди ти накуй, чучело диванне.
Прохавай спочатку хоч трохи мною пережитого.
Тоді не треба буде й задавати уточнюючі питання - сам зрозумієш.

Йди поки що, гуляй, вася.
27.02.2026 14:31
тобто, толік шарій може спати спокійно
показать весь комментарий
27.02.2026 14:47
Ворог мого ворога мій друг
показать весь комментарий
27.02.2026 10:01
навіть при тому, шо казбєка ліквідувала фсба?!
показать весь комментарий
27.02.2026 10:03
До чого тут фсб?
Відразу після вбивства лайнюка Портнова у іспанської поліції, яка ознайомилась із змістом телефонів, месенджерів вбитого, було дві основні версії.

"дві основні гіпотези, які розглядає поліція - це політичний злочин або зведення рахунків за фінансові борги чи тіньові бізнес-операції, каже журналістка Патрисія Ортега після спілкування зі слідчими."

https://www.radiosvoboda.org/a/versiyi-vbyvstvo-portnova-u-madrydi/33421537.html
27.02.2026 12:10
Qrwa, понароздавали громанянств, азізовим, арахаміям, умєровим, пєтровим, сирским, авакянам.....
показать весь комментарий
27.02.2026 10:01
!!!!!!!!!!!!!!
27.02.2026 10:23
Яка багатонаціональна структура)Aзізов?))Чисто українське прізвище)Походить від назви села Азізівка,Донецької області))Як і Ахметов від Ахметівки,Кілінкаров від Кілінкаровкі..))
показать весь комментарий
27.02.2026 10:02
Макеевка от макей, с мардовского одноногий, авдеевка от овто - медведь, хацапетавка от кацап. Там сплошная навезенная сасалиным мардва. 🤣🤣🤣
27.02.2026 11:00
Азізов як і Портнов чисто українські фамілії .
показать весь комментарий
27.02.2026 10:03
Яки би він не був а добру справу зробив.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:03
при цьому ще й добре зробив
27.02.2026 10:12
НавЄрняка! Виконав обов'язки нашої правоохоронної системи
показать весь комментарий
27.02.2026 10:18
Нагородити..
показать весь комментарий
27.02.2026 10:07
Панять, простіть і атпустіть!!! Чого наші дипломати не рятують хлопця? Ау, МЗС?
показать весь комментарий
27.02.2026 10:15
А як 27 жовтня 2023 року Велі Азізов залишив Україну автобусом, перетнувши кордон із Польщею? Мабуть інвалід, чи забашляв добре?
27.02.2026 10:17 Ответить
Ну як і завжди. З запискою від спецслужб, що їде на завдання.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:30
але справи портнова , не дивлячісь на його кримінальне минуле життя , і досі автаритетне для зеленського кагалу...досі 🤡 не зняв санкції з Петра Порошенко ...
показать весь комментарий
27.02.2026 10:27
Чим же їм портной не вгодив? Орків він цілком влаштовував.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:33
бабу не поділили
27.02.2026 10:45
Азізов, чистокровний українець з козаків мабуть.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:42
також як і Азаров
27.02.2026 10:43
Єрмаки і сєчіни це одна ротшильдівська бригада.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:54
Яж сказал, шо палюбовник грохнул ис опчисфа "дручба". 🤣🤣🤣
27.02.2026 10:56
Мутні тіпочки.Звязки з рашкою і сєпарами.Очевидно що Портнова прибрали на замовлення.Саме цікаве-хто замовник?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:10
Правоохранители Германии задержали подозреваемого в убийстве российского агента Андрея Порнова. Источник: https://censor.net/ru/v3602696
27.02.2026 11:13
У 2014-2015 рр. 13 разів контактував з Барановим Павлом Євгеновичем, причетним до діяльності "Союза добровольцев Донбасса Джерело: https://censor.net/ua/v3602696
- 12 років це нікого не цікавило ?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:28
Чому не цікавило? Відповідь у, назву її так, трансрадянській мафії, представники якої в тій чи іншій мірі присутні у владних, правоохоронних органах, судовій системі України від 1991-го року і дотепер.
показать весь комментарий
27.02.2026 12:10
Оце поворот, мій земляк
27.02.2026 11:29
Це не син Миколи Азірова?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:49
"Интресная биография" у типа. И как он был связан с Портновым? Мотив? В статье ни слова об этом. На наемного убийцу не похож по биографии. Хотя, может денег нормально предложили в его понятии. Наемник без мотива? Тогда кто заказал такого, не похоже, что профессионального киллера?
27.02.2026 11:54
Одна з основних версій відразу після вбивства Портнова була "зведення рахунків за фінансові борги чи тіньові бізнес-операції".
показать весь комментарий
27.02.2026 12:16
Професійний кілер втік до рф - цей для прикриття ...
27.02.2026 12:17
На орден Богдана Хмельницького вже заробив, але для Золотої зірки Героя України треба ще попрацювати, є там один крєндєль в Іспанії...
показать весь комментарий
27.02.2026 12:02
слід явно росіянський, але для чого кацапам валити Портнова, не зрозуміло
27.02.2026 12:17
судя по фамилии и лицу можно сразу в гос структуры, у нас таких там больше чем украинцев уже
показать весь комментарий
27.02.2026 12:18
"Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі". УГРУПОВАННЯ З ОДНОГО ЧЛЕНУ? ЧИ НЕ З ОДНОГО? ТОДІ ХТО ІНШІ?
27.02.2026 12:25
тут треба ставити питання хто замовив портнова. Та доля у нього така була,- скажете ви бо багато знав. Якшо багато знав то чого поперся до ОП, після чого і...?
показать весь комментарий
27.02.2026 12:28
Портнов стільки ворогів собі наплодив, що там замовників може буть незліченно.
27.02.2026 13:07
от і скажіть, чи не став Єрмак одним з цих ворогів?
показать весь комментарий
27.02.2026 13:24
Шарій після вбивства Портнова почав срати "кірпічами".💩
27.02.2026 13:27
А нафіга ці "ексклюзивні" ватермарки??? Ось без них:

показать весь комментарий
27.02.2026 13:42
Стало відомо, хто вбив в Іспанії Андрія Портнова - це виявилися брати Азізови з окупованого Шахтарська Донецької області. Одного з них - Олександра Азізова затримали у Німеччині, інший - Велі Азізов переховується в Росії.

Азізови - раніше судимі колаборанти. До війни вони займалися видобутком вугілля на копанках. Після початку початку війни у ​​2014 році один із братів регулярно контактував із членом організації «Союз добровольців Донбасу» Павлом Барановим. Цю організацію очолює депутат Держдуми РФ Александр Бородай, який у 2014 році створював ДНР і був першим її ватажком, ще до Захарченка.

При цьому обидва брати бували і на підконтрольній території України, Велі Азізов займався тут бізнесом, якимось чином перетнув кордон і виїхав вже після 2022 року.

Загадковий журналіст Володимир Бондаренко пише, що Портнова замовив Юрій Іванющенко, а конфлікт у них стався через Столичний ринок у Києві, який Іванющенко контролював раніше.

«11.12.2020 юристи Портнова викинули фірму GOODLIGHT CAPITAL Юрія Іванющенко із засновників компанії «Ринок СП «Столичний», бенефиціаром став Євген Горбач, директор в фірмах Гранцева і Веничука (партнери Портнова)»

Зважаючи на те, що ймовірні кілери з Донбасу мають кримінальне минули і раніше займалися нелегальним видобутком вугілля, а Іванющенко, за даними численних журналістських розслідувань, контролював нелегальний видобуток вугілля на Донбасі, ця версія дуже схожа на правду.

Сам Іванющенко, до речі, за даними журналістів, спокійно проживає в Монако. Цікаво, чи його допитуватимуть європейські правоохоронці.
27.02.2026 14:16
27.02.2026 14:18
"27 жовтня 2023 року Велі Азізов залишив Україну автобусом, перетнувши кордон"
23й рік. Чоловік призовного віку сів та поїхав автобусом? Без хабарів, без протекції?
"А що так можна було?"
показать весь комментарий
27.02.2026 13:50
на крючку був , відправили як торпеду
показать весь комментарий
27.02.2026 13:55
Денис Казанський:
Стало відомо, хто вбив в Іспанії Андрія Портнова - повідомляється, що це брати Азізови з окупованого Шахтарська Донецької області. Про них розповідає «Українська правда» (посилання у коментарі).
Одного з них - Олександра Азізова затримали у Німеччині, інший - Велі Азізов переховується в Росії.
Азізови - раніше судимі колаборанти. До війни вони займалися видобутком вугілля на копанках. Після початку початку війни у ​​2014 році один із братів регулярно контактував із членом організації «Союз добровольців Донбасу» Павлом Барановим. Цю організацію очолює депутат Держдуми РФ Александр Бородай, який у 2014 році створював ДНР і був першим її ватажком, ще до Захарченка.
При цьому обидва брати бували і на підконтрольній території України, Велі Азізов займався тут бізнесом, якимось чином перетнув кордон і виїхав вже після 2022 року.
Загадковий журналіст Володимир Бондаренко пише, що Портнова замовив Юрій Іванющенко, а конфлікт у них стався через Столичний ринок у Києві, який Іванющенко контролював раніше.
27.02.2026 13:57
нам то що?
показать весь комментарий
27.02.2026 14:53
 
 