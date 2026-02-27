По подозрению в убийстве российского агента Портнова задержали гражданина Украины Азизова, - СМИ. ВИДЕО

Правоохранители Германии задержали подозреваемого в убийстве российского агента Андрея Порнова.

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По данным журналистов, задержанного зовут Азизов Александр Азизович, 1981 г.р.

Он родом из городка Шахтерск в Донецкой области.

"С 2005 по 2014 годы осуществлял предпринимательскую деятельность как ФЛП. Основной вид деятельности - розничная торговля топливом. Ранее Азизов уже фигурировал в уголовных делах в Украине. В частности, в 2007 году был подсудимым по статье 263 ч.1 УК - изготовление и ношение огнестрельного оружия. Но приговор не получил. А в 2021 году правоохранителями было зафиксировано управление Азизовым автомобилем в состоянии наркотического опьянения", - рассказал Михаил Ткач.

Читайте: ГПСУ отказалась предоставить данные о пересечении украинской границы Портновым, - СМИ

Источники УП рассказали, что Азизов вместе с братом Вели был осужден в 2007 году за незаконную добычу угля в "копанках".

В 2014-2015 гг. 13 раз контактировал с Барановым Павлом Евгеньевичем, причастным к деятельности "Союза добровольцев Донбасса".

Также Азизов использовал российские номера телефонов.

"По крайней мере с 2020 года Азизов, похоже, постоянно проживал в Ростове-на-Дону, что подтверждается сливами из баз данных интернет-провайдеров и медицинских центров РФ.

В 2021 году в Харькове Азизов обновил загранпаспорт", - говорится в расследовании.

Читайте: Украина также проводит расследование убийства Портнова, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Источники в правоохранительных органах сообщили, что Азизов в октябре 2021 года въехал из России в Украину через КПП "Гоптовка".

В июне 2024 года Азизов получил судимость по ч.2 ст.231 УК РФ - незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

С октября 2024 года Азизов, вероятно, находится в розыске МВД России.

Дочь Азизова Ляня проживает в оккупированной Луганской области и принимает активное участие в сообществе "Волонтеры-медики | ЛНР".

Читайте также: Семья Портнова приобрела квартиры в Дубае на сумму более 2 млн долл., - СМИ. ФОТО

Брат Азизова

Брат Александра Азизова также подозревается в соучастии в убийстве Портнова. Также он мог находиться на месте убийства с оружием.

В 2022-2023 гг. Вели Азизов проживал в Харькове и основал агрофирму в Кременчуге.

27 октября 2023 года Вели Азизов покинул Украину на автобусе, пересекая границу с Польшей, говорит Ткач.

С 2018 по 2023 год Вели Азизов 105 раз пересекал государственную границу в направлении РФ, Польши и Молдовы, говорят собеседники в правоохранительных органах.

Семья Вели Азизова, вероятно, проживает в России.

Читайте: Германия рассматривает экстрадицию подозреваемого в убийстве российского агента Портнова

Убийство Андрея Портнова

Читайте: После убийства Портнова Зеленский разрешил ввести санкции против пророссийских деятелей совместно с США и ЕС