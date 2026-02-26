Германия рассматривает экстрадицию подозреваемого в убийстве Портнова

Власти Германии рассматривают возможность экстрадиции подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе прокуратуры Кельна на запрос DW.

В прокуратуре подтвердили, что в настоящее время продолжается процедура экстрадиции с международным участием. В то же время детали дела не разглашаются. Там подчеркнули, что из-за характера производства дополнительная информация не предоставляется.

В какую именно страну могут экстрадировать подозреваемого, в ведомстве не уточнили.

Обстоятельства задержания

О задержании фигуранта 25 февраля сообщила Национальная полиция Испании. По ее данным, арест состоялся в немецком городе Гайнсберг.

Испанская сторона заявила, что операция проводилась в сотрудничестве с группой специальных операций Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA).

Впрочем, прокуратура Кельна в ответе DW отметила, что задержание не осуществляли сотрудники BKA.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к экс-президенту-беглецу юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Известно, что Портнов - главарь криминально-политической группировки в украинской власти.

В 2021 году США ввели против Портнова санкции.

