РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8137 посетителей онлайн
Новости Убийство Андрея Портнова
1 331 12

Германия рассматривает экстрадицию подозреваемого в убийстве Портнова

Экстрадиция подозреваемого по делу об убийстве Портнова

Власти Германии рассматривают возможность экстрадиции подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе прокуратуры Кельна на запрос DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В прокуратуре подтвердили, что в настоящее время продолжается процедура экстрадиции с международным участием. В то же время детали дела не разглашаются. Там подчеркнули, что из-за характера производства дополнительная информация не предоставляется.

В какую именно страну могут экстрадировать подозреваемого, в ведомстве не уточнили.

Читайте также: Кризис Зеленского связан с убийством Портнова, который был мозгом вертикали Зеленского-Ермака, - СМИ

Обстоятельства задержания

О задержании фигуранта 25 февраля сообщила Национальная полиция Испании. По ее данным, арест состоялся в немецком городе Гайнсберг.

Испанская сторона заявила, что операция проводилась в сотрудничестве с группой специальных операций Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA).

Впрочем, прокуратура Кельна в ответе DW отметила, что задержание не осуществляли сотрудники BKA.

Смотрите также: Украина также проводит расследование убийства Портнова, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Убийство Андрея Портнова

Читайте также: Подозреваемого в убийстве российского агента Портнова задержали в Германии

Автор: 

Германия (1839) Портнов Андрей (61) убийство (505) экстрадиция (62)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
ТО ШО І ТРЄБОВАЛОСЬ ТАТАРОВУ!
Бо його орли виконавці, впевненна . Він з зе та Козирем так заматєрєлі, що амбіціі Портнова їх вже дістали !!!
а саме перед вбивстом Портнов був у Києві й зними зустрічався( писав ЦН ще тоді )
Слішкам многа знал Портнов й так само на багато що претендував в Україні
показать весь комментарий
26.02.2026 18:49 Ответить
+2
Версія,що приїхавши в Київ,в оп,він пригрозив,що їх здасть,якщо не виконають його якусь умову і виїхав в Іспанію,а там з ним ще й попрацювали з цру,бо знав про сн майже все. Тому і засекретили розслідування.
Що залишалось робити козирю і буратіно?
показать весь комментарий
26.02.2026 18:57 Ответить
+1
Все в те дни,когда убили Портнова - писали про российский след
А я уже тогда написала - предполагаю,что это работа украинцев
и ,судя по уровню проведения операции
Это могли быть спецы уровня ГРУ
показать весь комментарий
26.02.2026 18:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все в те дни,когда убили Портнова - писали про российский след
А я уже тогда написала - предполагаю,что это работа украинцев
и ,судя по уровню проведения операции
Это могли быть спецы уровня ГРУ
показать весь комментарий
26.02.2026 18:41 Ответить
Скоро безстрашная МЄНДЄЛЬ й про це в Х напише ...
А може ні... Дивлячись на те, хто стоїть за гарантією її безпеки -шантажисти - гешефтники , чи мі6 з Лондону?
показать весь комментарий
26.02.2026 19:03 Ответить
Ця ********* за бабло шо хош напише...
показать весь комментарий
26.02.2026 19:55 Ответить
то звичайні найомні кіллери і їх національність не має значення - питання тільки в тому хто їм заплатив
показать весь комментарий
26.02.2026 19:43 Ответить
ТО ШО І ТРЄБОВАЛОСЬ ТАТАРОВУ!
Бо його орли виконавці, впевненна . Він з зе та Козирем так заматєрєлі, що амбіціі Портнова їх вже дістали !!!
а саме перед вбивстом Портнов був у Києві й зними зустрічався( писав ЦН ще тоді )
Слішкам многа знал Портнов й так само на багато що претендував в Україні
показать весь комментарий
26.02.2026 18:49 Ответить
Версія,що приїхавши в Київ,в оп,він пригрозив,що їх здасть,якщо не виконають його якусь умову і виїхав в Іспанію,а там з ним ще й попрацювали з цру,бо знав про сн майже все. Тому і засекретили розслідування.
Що залишалось робити козирю і буратіно?
показать весь комментарий
26.02.2026 18:57 Ответить
Справа у тому, в чиїх інтересах зараз діють усі ВИКРИВАЧІ МАФІЇ зЄ?
На мій погляд їх дві
група вітьки-хйло
група ЄС- Лондон

Якщо валить вову своїми ЗМІ американська преса та британська , то....
Права *************- АНГЛІЧАНКА КАК ВСЕГДА РАШКЕ ГАДІТ
показать весь комментарий
26.02.2026 19:08 Ответить
Насамперед,в своїх інтересах діють викривачі зермака,які недавно ще на них працювали: щоб своє імя вчасно якось відбілити перед історією.
Але вони правду говорять.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:15 Ответить
В хто такий вітька-хйло?
показать весь комментарий
26.02.2026 19:56 Ответить
Екстрадувати і нагородити.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:08 Ответить
Як так розумію екстрадиція буде з Німеччини в Іспанію? Іспанська поліція діє не в чиїхось інтересах, як написали вище, а виключно в інтересах закону.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:32 Ответить
оставьте вы человека в покое! кроме того, накормите! напоите! наградите! дайте денег! отпустите на волю с почестями! этот человек того заслуживает!
показать весь комментарий
26.02.2026 19:48 Ответить
 
 