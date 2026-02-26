Германия рассматривает экстрадицию подозреваемого в убийстве Портнова
Власти Германии рассматривают возможность экстрадиции подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе прокуратуры Кельна на запрос DW.
В прокуратуре подтвердили, что в настоящее время продолжается процедура экстрадиции с международным участием. В то же время детали дела не разглашаются. Там подчеркнули, что из-за характера производства дополнительная информация не предоставляется.
В какую именно страну могут экстрадировать подозреваемого, в ведомстве не уточнили.
Обстоятельства задержания
О задержании фигуранта 25 февраля сообщила Национальная полиция Испании. По ее данным, арест состоялся в немецком городе Гайнсберг.
Испанская сторона заявила, что операция проводилась в сотрудничестве с группой специальных операций Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA).
Впрочем, прокуратура Кельна в ответе DW отметила, что задержание не осуществляли сотрудники BKA.
Убийство Андрея Портнова
- 21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
- Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
- Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
- Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к экс-президенту-беглецу юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
- Известно, что Портнов - главарь криминально-политической группировки в украинской власти.
- В 2021 году США ввели против Портнова санкции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А я уже тогда написала - предполагаю,что это работа украинцев
и ,судя по уровню проведения операции
Это могли быть спецы уровня ГРУ
А може ні... Дивлячись на те, хто стоїть за гарантією її безпеки -шантажисти - гешефтники , чи мі6 з Лондону?
Бо його орли виконавці, впевненна . Він з зе та Козирем так заматєрєлі, що амбіціі Портнова їх вже дістали !!!
а саме перед вбивстом Портнов був у Києві й зними зустрічався( писав ЦН ще тоді )
Слішкам многа знал Портнов й так само на багато що претендував в Україні
Що залишалось робити козирю і буратіно?
На мій погляд їх дві
група вітьки-хйло
група ЄС- Лондон
Якщо валить вову своїми ЗМІ американська преса та британська , то....
Права *************- АНГЛІЧАНКА КАК ВСЕГДА РАШКЕ ГАДІТ
Але вони правду говорять.