Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова

Влада Німеччини розглядає можливість екстрадиції підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова - очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW.

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У прокуратурі підтвердили, що наразі триває процедура екстрадиції з міжнародною участю. Водночас деталей справи не розголошують. Там наголосили, що через характер провадження додаткова інформація не надається.

До якої саме країни можуть екстрадувати підозрюваного, у відомстві не уточнили.

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Обставини затримання

Про затримання фігуранта 25 лютого повідомила Національна поліція Іспанії. За її даними, арешт відбувся у німецькому місті Гайнсберг.

Іспанська сторона заявила, що операція проводилася у співпраці з групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA).

Втім, прокуратура Кельна у відповіді DW зазначила, що затримання не здійснювали співробітники BKA.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.

У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.

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