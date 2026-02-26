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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова

Екстрадиція підозрюваного у справі вбивства Портнова

Влада Німеччини розглядає можливість екстрадиції підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова - очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW.

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У прокуратурі підтвердили, що наразі триває процедура екстрадиції з міжнародною участю. Водночас деталей справи не розголошують. Там наголосили, що через характер провадження додаткова інформація не надається.

До якої саме країни можуть екстрадувати підозрюваного, у відомстві не уточнили.

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Обставини затримання

Про затримання фігуранта 25 лютого повідомила Національна поліція Іспанії. За її даними, арешт відбувся у німецькому місті Гайнсберг.

Іспанська сторона заявила, що операція проводилася у співпраці з групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA).

Втім, прокуратура Кельна у відповіді DW зазначила, що затримання не здійснювали співробітники BKA.

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Вбивство Андрія Портнова

Читайте також: Підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова затримали в Німеччині

Автор: 

Німеччина (8060) Портнов Андрій (363) вбивство (3271) екстрадиція (471)
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Топ коментарі
+16
Екстрадувати і нагородити.
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26.02.2026 19:08 Відповісти
+15
ТО ШО І ТРЄБОВАЛОСЬ ТАТАРОВУ!
Бо його орли виконавці, впевненна . Він з зе та Козирем так заматєрєлі, що амбіціі Портнова їх вже дістали !!!
а саме перед вбивстом Портнов був у Києві й зними зустрічався( писав ЦН ще тоді )
Слішкам многа знал Портнов й так само на багато що претендував в Україні
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26.02.2026 18:49 Відповісти
+13
оставьте вы человека в покое! кроме того, накормите! напоите! наградите! дайте денег! отпустите на волю с почестями! этот человек того заслуживает!
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26.02.2026 19:48 Відповісти
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Все в те дни,когда убили Портнова - писали про российский след
А я уже тогда написала - предполагаю,что это работа украинцев
и ,судя по уровню проведения операции
Это могли быть спецы уровня ГРУ
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26.02.2026 18:41 Відповісти
Скоро безстрашная МЄНДЄЛЬ й про це в Х напише ...
А може ні... Дивлячись на те, хто стоїть за гарантією її безпеки -шантажисти - гешефтники , чи мі6 з Лондону?
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26.02.2026 19:03 Відповісти
Ця ********* за бабло шо хош напише...
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26.02.2026 19:55 Відповісти
"... про це в Х напише."

В Х та МЄНДЄЛЬвошка може лише свиснути. Це якщо Х буде стоячий.
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26.02.2026 23:24 Відповісти
то звичайні найомні кіллери і їх національність не має значення - питання тільки в тому хто їм заплатив
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26.02.2026 19:43 Відповісти
ну хто)-"За даними УП, Портнов координував слідчих з грудня 2021 року у так званій "вугільній справі" про державну зраду Порошенка.)))
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26.02.2026 21:35 Відповісти
український МОССАД))))
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26.02.2026 20:54 Відповісти
ні - ТАТАРІВСЬКИЙ
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26.02.2026 21:45 Відповісти
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26.02.2026 21:47 Відповісти
ТО ШО І ТРЄБОВАЛОСЬ ТАТАРОВУ!
Бо його орли виконавці, впевненна . Він з зе та Козирем так заматєрєлі, що амбіціі Портнова їх вже дістали !!!
а саме перед вбивстом Портнов був у Києві й зними зустрічався( писав ЦН ще тоді )
Слішкам многа знал Портнов й так само на багато що претендував в Україні
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26.02.2026 18:49 Відповісти
Версія,що приїхавши в Київ,в оп,він пригрозив,що їх здасть,якщо не виконають його якусь умову і виїхав в Іспанію,а там з ним ще й попрацювали з цру,бо знав про сн майже все. Тому і засекретили розслідування.
Що залишалось робити козирю і буратіно?
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26.02.2026 18:57 Відповісти
Справа у тому, в чиїх інтересах зараз діють усі ВИКРИВАЧІ МАФІЇ зЄ?
На мій погляд їх дві
група вітьки-хйло
група ЄС- Лондон

Якщо валить вову своїми ЗМІ американська преса та британська , то....
Права *************- АНГЛІЧАНКА КАК ВСЕГДА РАШКЕ ГАДІТ
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26.02.2026 19:08 Відповісти
Насамперед,в своїх інтересах діють викривачі зермака,які недавно ще на них працювали: щоб своє імя вчасно якось відбілити перед історією.
Але вони правду говорять.
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26.02.2026 19:15 Відповісти
Дійсно... А хто такий вітька-хуйло?
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27.02.2026 08:50 Відповісти
Екстрадувати і нагородити.
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26.02.2026 19:08 Відповісти
Я готовий взяти його на поруки...
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26.02.2026 21:06 Відповісти
Земафія ойго вб'е , краще в Іспанію
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27.02.2026 00:04 Відповісти
Як так розумію екстрадиція буде з Німеччини в Іспанію? Іспанська поліція діє не в чиїхось інтересах, як написали вище, а виключно в інтересах закону.
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26.02.2026 19:32 Відповісти
оставьте вы человека в покое! кроме того, накормите! напоите! наградите! дайте денег! отпустите на волю с почестями! этот человек того заслуживает!
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26.02.2026 19:48 Відповісти
Якщо ішак та його банда мовчать, то з великою вірогідністю вони були замовниками. Портянка мала компромат на всю ішаківську банду.
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26.02.2026 20:04 Відповісти
Краще б Німеччина про "тауруси " згадала,а то святого чоловіка хочуть екстрадитувати)найважливіша подія?(((
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26.02.2026 20:56 Відповісти
Про ''тауруси'' має думати Потужний. Війна в його країні. Але він сім років думав і думає про міндичів.
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26.02.2026 21:03 Відповісти
Порніков "Зеленський став на сьогодні вже не тим ,ким він був напочатку")
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26.02.2026 21:06 Відповісти
До якої саме країни можуть екстрадувати підозрюваного, у відомстві не уточнили. (c)

Вбивство де відбулося? Очевидно, що Іспанія давала запит.
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26.02.2026 21:00 Відповісти
Тут його зелень за "сваєво чілавєка" на пожиттєве закриє.
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26.02.2026 21:05 Відповісти
Правильно написали, що портнов є російським агентом. А чому тоді український президент зустрічався з російським агентом? Чому приймали заяви російського агента українські правоохоронні органи на українських патріотів і порушували справи?
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26.02.2026 21:27 Відповісти
Екстрадиція куди? Риго-опешні вже вимагають їм віддати? Транзитом поїдуть на Кацапію.
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26.02.2026 21:38 Відповісти
ПОРТНЯЖКА ЖИВИЙ ЦЕ ВСЕ ІНСЦЕНУВАННЯ
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26.02.2026 23:01 Відповісти
на хріна Іспанії інсценування⁉️якогось портнова , для них він х. й в пальто
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27.02.2026 00:08 Відповісти
Провал спецслужби повний. Як і з замахом на Міндіча в Ізраїлі.
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27.02.2026 06:44 Відповісти
як іспанці переживають за вбивства проросійського лайна... Щоб так Україні допомогали активно
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27.02.2026 09:14 Відповісти
підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова.
А,хто це довів що Портнов був російським агентом?
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27.02.2026 16:03 Відповісти
 
 