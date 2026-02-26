Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова
Влада Німеччини розглядає можливість екстрадиції підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова - очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW.
У прокуратурі підтвердили, що наразі триває процедура екстрадиції з міжнародною участю. Водночас деталей справи не розголошують. Там наголосили, що через характер провадження додаткова інформація не надається.
До якої саме країни можуть екстрадувати підозрюваного, у відомстві не уточнили.
Обставини затримання
Про затримання фігуранта 25 лютого повідомила Національна поліція Іспанії. За її даними, арешт відбувся у німецькому місті Гайнсберг.
Іспанська сторона заявила, що операція проводилася у співпраці з групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA).
Втім, прокуратура Кельна у відповіді DW зазначила, що затримання не здійснювали співробітники BKA.
Вбивство Андрія Портнова
- 21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
- Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
- Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
- Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
- Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.
- У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.
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А я уже тогда написала - предполагаю,что это работа украинцев
и ,судя по уровню проведения операции
Это могли быть спецы уровня ГРУ
А може ні... Дивлячись на те, хто стоїть за гарантією її безпеки -шантажисти - гешефтники , чи мі6 з Лондону?
В Х та МЄНДЄЛЬвошка може лише свиснути. Це якщо Х буде стоячий.
Бо його орли виконавці, впевненна . Він з зе та Козирем так заматєрєлі, що амбіціі Портнова їх вже дістали !!!
а саме перед вбивстом Портнов був у Києві й зними зустрічався( писав ЦН ще тоді )
Слішкам многа знал Портнов й так само на багато що претендував в Україні
Що залишалось робити козирю і буратіно?
На мій погляд їх дві
група вітьки-хйло
група ЄС- Лондон
Якщо валить вову своїми ЗМІ американська преса та британська , то....
Права *************- АНГЛІЧАНКА КАК ВСЕГДА РАШКЕ ГАДІТ
Але вони правду говорять.
Вбивство де відбулося? Очевидно, що Іспанія давала запит.
А,хто це довів що Портнов був російським агентом?