Візит Чарльза III до США завершився: гучні заяви Трампа і сигнали союзникам

Завершився чотириденний державний візит короля Великої Британії Чарльза III до США, який супроводжувався важливими політичними сигналами та відбувався на тлі складних міжнародних обставин.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на NBC News.

Поїздка привернула значну увагу через низку чутливих тем у відносинах між Вашингтоном і Лондоном.

Дипломатія без конфліктів

Під час прощання президент США Дональд Трамп назвав британського монарха "найвеличнішим королем", коротко підсумувавши свої враження від зустрічі.

Аналітики зазначають, що Чарльз III зумів поєднати дипломатичність із відвертістю у висловлюваннях щодо складних питань міжнародної політики.

Виступ у Конгресі та політичний контекст

Одним із ключових моментів візиту стала промова Чарльза III у Конгресі США, яку британські медіа назвали "майстер-класом з дипломатії".

У виступі монарх поєднав історичні алюзії, гумор та акценти на підтримці союзників, зокрема України, а також торкнувся тем війни, балансу влади та кліматичних змін.

Не обійшлося і без гучних заголовківу пресі. Зокрема Дональд Трамп аж кілька разів розкритикував німецького канцлера Фрідріха Мерца. А що до британського прем’єра, очільник Білого дому заявив, що вважає його політичні рішення помилковими.

А ще Трамп сказав Чарльзу III, що Путін хоче війни та може "знищити все населення".

Президент США відвідав Лондон у вересні, а спікер Палати представників Майк Джонсон — у січні, в рамках святкування 250-річчя Америки. Останній виступив перед парламентом під час свого візиту, ставши першим очільником нижньої палати Конгресу, який зробив це.

