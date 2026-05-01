Візит Чарльза III до США завершився: гучні заяви Трампа і сигнали союзникам
Завершився чотириденний державний візит короля Великої Британії Чарльза III до США, який супроводжувався важливими політичними сигналами та відбувався на тлі складних міжнародних обставин.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на NBC News.
Поїздка привернула значну увагу через низку чутливих тем у відносинах між Вашингтоном і Лондоном.
Дипломатія без конфліктів
Під час прощання президент США Дональд Трамп назвав британського монарха "найвеличнішим королем", коротко підсумувавши свої враження від зустрічі.
Аналітики зазначають, що Чарльз III зумів поєднати дипломатичність із відвертістю у висловлюваннях щодо складних питань міжнародної політики.
Виступ у Конгресі та політичний контекст
Одним із ключових моментів візиту стала промова Чарльза III у Конгресі США, яку британські медіа назвали "майстер-класом з дипломатії".
У виступі монарх поєднав історичні алюзії, гумор та акценти на підтримці союзників, зокрема України, а також торкнувся тем війни, балансу влади та кліматичних змін.
Не обійшлося і без гучних заголовківу пресі. Зокрема Дональд Трамп аж кілька разів розкритикував німецького канцлера Фрідріха Мерца. А що до британського прем’єра, очільник Білого дому заявив, що вважає його політичні рішення помилковими.
А ще Трамп сказав Чарльзу III, що Путін хоче війни та може "знищити все населення".
Президент США відвідав Лондон у вересні, а спікер Палати представників Майк Джонсон — у січні, в рамках святкування 250-річчя Америки. Останній виступив перед парламентом під час свого візиту, ставши першим очільником нижньої палати Конгресу, який зробив це.
Загалом візит короля після перебування у Вашингтоні можна назвати успішним.
Президент США говорив про нього тільки компліментарно, а під час виступу у Конгресі монарх понад 10 разів зривав овації, як повідомляли журналісти RFI.
Чарльз III поїхав до Штатів у час коли відносини двох країн суттєво погіршилися.
Чотириденний державний візит короля Великобританії Карла III і королеви Камілли до США завершився. Президент США Дональд Трамп на прощання назвав Карла «найвеличнішим королем» і оголосив про скасування мит на шотландське віскі.
Як відзначають кореспонденти Бі-бі-сі, для британсько-американських відносин візит короля пройшов явно успішно, але наскільки вистачить цього успіху, враховуючи характер Трампа, зовсім неясно.
ржавому нужно не завалить промежуточные выборы, надо что-то делать, что может быть трактовано как успех его администрации
Кульминацией его государственного визита стало выступление во вторник на совместном заседании обеих палат Конгресса. Всего второе подобное выступление британского монарха в истории (первое было в 1991 году, когда в Конгрессе выступила королева Елизавета II).
Как же отличалась речь короля Чарльза от всех речей, которые мы слышим сейчас от американских политиков, в особенности от президента! Выступление короля было противоположно по своей сущности тому, за что выступают Трамп, Вэнс, вся администрация 47-го президента и все MAGA-движение.
Король говорил о ценностях. Об общих ценностях, на которых построена современная либерально-демократическая цивилизация. На которых основаны близкие, особые союзнические отношения между США и Великобританией. О ценностях, которые так чужды 47-му президенту и его окружению.
Трамп вчера сказал о выступлении короля в Конгрессе, что король «даже заставил демократов встать со своих мест и аплодировать стоя», а ему, Трампу, никогда это не удавалось. Думается, что 47-й президент плохо следил за тем, что происходило в зале в Капитолии. Демократов не нужно было заставлять вставать и устраивать овацию британскому монарху. Они делали это искренне. Потому что король Чарльз очень убедительно, искренне говорил об общих ценностях, о том, на чем основан союз либеральных демократий мира.
Но вот кого действительно король заставил встать со своих мест - республиканцев, включая спикера Джонсона и вице-президента Вэнса. Король Чарльз сказал, что единственный раз в истории была задействована 5-я статься договора НАТО - когда произошло террористическое нападение на США 11 сентября 2001 года, и все страны НАТО пришли на помощь Америке. И сейчас, сказал король, наш долг, наша обязанность - снова всем вместе помогать Украине и поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, в войне, развязанной против нее жестоким российским диктатором. Все демократы встали и устроили королю овацию. Все республиканцы в зале были вынуждены тоже встать. Вслед за ними, сидевший за спиной короля за спикерским столом спикер Джонсон тоже вынужден был встать и аплодировать. И лишь после этого, после паузы, когда уже стоял и аплодировал весь зал, и даже спикер Джонсон, был вынужден с опозданием встать и аплодировать сидевший рядом со спикером вице-президент Вэнс. Тот самый Вэнс, который около десяти дней назад сказал, что больше всего гордится тем, что администрация Трампа прекратила помощь Украине.
Король Чарльз повторил то же самое еще раз - на государственном ужине в Белом Доме - что нужно укреплять НАТО, что нужно поддерживать Украину в борьбе против напавшей на нее российской тирании.
В выступлении короля в Конгрессе были еще два важных момента.
Когда король сказал, что великим достижением создателей США было создание системы сдержек и противовесов - системы, при которой невозможна узурпация власти ее исполнительной ветвью, которая сделала верховенство закона, верховенство права основой общественного устройства. Этот важный тезис короля также полностью идет в разрез с политикой Трампа и с республиканской программой «Проект-2025», согласно которой исполнительная власть должна получить широкие и практически неограниченные полномочия, находиться вне контроля, управлять всем, фактически игнорируя власть законодательную.