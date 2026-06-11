Родина заступниці міністра юстиції Кравченко придбала нерухомості на $400 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

Родина заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко придбала три квартири у столичних ЖК бізнес-класу. Їхня вартість може сягати $400 тис.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дві квартири придбала мати-пенсіонерка посадовиці. Третю - її чоловік, ймовірно, за кошти, отримані після продажу приватизованого державного житла.

Однак сама приватизація, як і походження решти коштів, викликає запитання, зазначають журналісти.

Читайте також: В арештованому будинку Захарченка незаконно проживали сторонні особи, - АРМА

Мама Кравченко

Із 2016 року Людмила Кравченко працювала директоркою одного з департаментів Міністерства юстиції. У 2023 очолювала департамент у Міністерстві інфраструктури, а у 2024-му — департамент в Мінсоцполітики. У 2025 вона повернулася до Мін'юсту та стала заступницею міністра, коли Міністерство очолив Герман Галущенко.

Журналісти встановили, що у січні 2021 року, коли Кравченко працювала у Мін’юсті, її мама Ольга Олексієнко придбала квартиру у столичному ЖК "Покровський посад".

Площа помешкання - близько 95 м². Офіційно ця нерухомість обійшлася матері Людмили Кравченко приблизно в 4,4 мільйона гривень, тобто 157 тисяч доларів за курсом на момент купівлі.

У 2022 році Ольга Олексієнко подарувала квартиру в "Покровському посаді" своїй онуці Анастасії, тобто доньці Людмили Кравченко.

Водночас Ольга Олексієнко у листопаді 2023-го придбала квартиру площею 52,5 м² у ЖК Manhattan City. Того ж місяця, за даними профільного сайту LUN.UA, один квадратний метр у цьому ЖК коштував щонайменше 62 тисячі гривень, або, за тодішнім курсом Нацбанку, близько 1700 доларів. Тобто ринкова вартість такої квартири в листопаді 2023 року мала б становити орієнтовно 90 тисяч доларів.

Проте офіційно нерухомість обійшлася матері чиновниці більш ніж удвічі дешевше. Квартира коштувала майже 1 мільйон 400 тисяч гривень — приблизно 38 тисяч доларів.

Читайте: Власник Telegram-каналу "Інсайдер" Сахаров із бронюванням в СБУ має елітний автопарк та житло в Конча-Заспі. ВIДЕО

Що відомо про маму Кравченко?

Мамі заступниці 73 роки.

"Жінка працювала викладачкою в Богуславському гуманітарному коледжі. Троє її колишніх колег підтвердили нам, що йдеться саме про матір Людмили Кравченко — зокрема, збіглися дата народження та дані про родичів. Один зі співрозмовників hromadske розповів, що Ольга Олексієнко викладала трудове навчання.

Людмила Кравченко та її донька Анастасія відмовилися відповідати на запитання про те, звідки в пенсіонерки Ольги Олексієнко кошти на нерухомість в столиці", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: "Слуга народу" Негулевський, підозрюваний в отриманні хабарів у ВР, орендує маєток у Козині за заниженою ціною, - Bihus.Info

Аномалії з приватизацією

У травні 2024 року чоловік нинішньої заступниці міністра юстиції, Володимир Кравченко, викупив права на квартиру площею майже 80 м² у ЖК "Шевченківський".

В середині 2024 року один квадратний метр тут коштував близько 2 тисяч доларів. Отже, ринкова вартість такої квартири тоді могла сягати близько 160 тисяч доларів, тобто приблизно 6,3 мільйона гривень за курсом на момент купівлі.

Проте у декларації за 2025 рік Кравченко вказує, що вартість квартири її чоловіка була лише трохи більш як два мільйони гривень. Тобто втричі дешевше ринку.

Частину грошей для придбання квартири в ЖК "Шевченківський" Кравченки, схоже, отримали від продажу іншого житла, зазначили автори.

Йдеться про квартиру площею близько 95 м² у селі Гатне під Києвом в ЖК "Озерний Гай". Це було службове житло, яке родина приватизувала у 2021 році.

Саме в історії цієї приватизації журналісти виявили певні аномалії.

"На той момент, у 2021 році, сама Людмила Кравченко вже не мала права на безоплатну приватизацію житла, оскільки скористалася ним раніше. Так само не могла приватизувати квартиру і її донька Анастасія.

Чоловік чиновниці Володимир Кравченко також уже використав своє право на приватизацію, хоча й не повністю. Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні редакції, станом на 2021 рік він міг претендувати лише на майже 7 м² державного житла.

Здавалося б, за таких умов приватизувати квартиру площею 95 м² було неможливо. Однак у службовій квартирі реєструється рідний брат заступниці міністра юстиції Сергій Олексієнко", - продовжили у розслідуванні.

Брат заступниці міністра своїм правом на приватизацію ще не скористався. Тому співвласниками квартири в Гатному стали брат чиновниці Сергій Олексієнко та її чоловік Володимир Кравченко. А за надлишок квадратних метрів родина доплатила лише 10 гривень.

"Примітно, що у своїх майнових деклараціях за 2020 та 2021 роки Людмила Кравченко не вказувала брата як співмешканця - тобто члена родини.

Так само і Сергій Олексієнко, який тоді працював на держслужбі, у своїх деклараціях не згадував про сестру. А проживав він, за документами, в Ірпені, а не в Гатному, де розташована квартира.

Брат посадовиці Сергій Олексієнко в розмові з hromadske спочатку взагалі не згадав, про яку приватизацію йдеться, а потім заявив, що не має часу спілкуватися з журналістом. Чоловік заступниці міністра Володимир Кравченко також відмовився коментувати цю приватизацію. На подальші повідомлення чоловік не відповів", - зазначили автори матеріалу.

Читайте: "Слуга народу" Мотовиловець орендує елітну квартиру в Києві у фіктивної фірми майстрині з нарощування вій, - Bihus.Info

Родичі у Мін’юсті?

Журналісти встановили, що Громадська організація, до якої входила донька чиновниці Анастасія Кравченко, у 2020-му підписала меморандум про співпрацю з Мін’юстом.

А у 2023-му донька Анастасія Кравченко отримувала в Мінʼюсті зарплату.

Також відомо, що зять Людмили Кравченко Торніке Угрехелідзе у серпні 2020-го, бувши безробітним, подав декларацію кандидата на посаду головного спеціаліста одного з відділів Департаменту публічного права Міністерства юстиції України. Цю посаду він таки отримав. А цим департаментом керувала тоді саме Людмила Кравченко.

У 2020 році Торніке Угрехелідзе вже був у стосунках з дочкою Людмили Кравченко - Анастасією. Зокрема, у серпні того ж року дівчина публікувала фотографію, на якій можна побачити каблучку.

З 2023 року зять посадовиці, Торніке Угрехелідзе, працює у Мінцифрі. У 2023 році він увійшов до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в діяльності Міністерства цифрової трансформації.

У міністерстві на запит hromadske відповіли: "Мінцифри не має повноважень та законних підстав зобов'язувати своїх співробітників надавати публічні коментарі щодо питань приватного характеру, які не стосуються їхньої безпосередньої службової діяльності".

Рідний брат заступниці міністра юстиції, Сергій Олексієнко, який брав участь у приватизації квартири в Гатному, також був пов'язаний з Мінʼюстом. З 2017 по 2023 рік чоловік працював інспектором у Генеральній дирекції Державної кримінально-виконавчої служби - структурі, яка підпорядкована Міністерству юстиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ринок нерухомості: Рада підтримала зниження податку на оренду житла до 5%