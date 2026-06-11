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Родина заступниці міністра юстиції Кравченко придбала нерухомості на $400 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

Родина заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко придбала три квартири у столичних ЖК бізнес-класу. Їхня вартість може сягати $400 тис.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Дві квартири придбала мати-пенсіонерка посадовиці. Третю - її чоловік, ймовірно, за кошти, отримані після продажу приватизованого державного житла.

Однак сама приватизація, як і походження решти коштів, викликає запитання, зазначають журналісти.

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Мама Кравченко

Із 2016 року Людмила Кравченко працювала директоркою одного з департаментів Міністерства юстиції. У 2023 очолювала департамент у Міністерстві інфраструктури, а у 2024-му — департамент в Мінсоцполітики. У 2025 вона повернулася до Мін'юсту та стала заступницею міністра, коли Міністерство очолив Герман Галущенко.

Журналісти встановили, що у січні 2021 року, коли Кравченко працювала у Мін’юсті, її мама Ольга Олексієнко придбала квартиру у столичному ЖК "Покровський посад".

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

Площа помешкання - близько 95 м². Офіційно ця нерухомість обійшлася матері Людмили Кравченко приблизно в 4,4 мільйона гривень, тобто 157 тисяч доларів за курсом на момент купівлі.

У 2022 році Ольга Олексієнко подарувала квартиру в "Покровському посаді" своїй онуці Анастасії, тобто доньці Людмили Кравченко.

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

Водночас Ольга Олексієнко у листопаді 2023-го придбала квартиру площею 52,5 м² у ЖК Manhattan City. Того ж місяця, за даними профільного сайту LUN.UA, один квадратний метр у цьому ЖК коштував щонайменше 62 тисячі гривень, або, за тодішнім курсом Нацбанку, близько 1700 доларів. Тобто ринкова вартість такої квартири в листопаді 2023 року мала б становити орієнтовно 90 тисяч доларів.

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

Проте офіційно нерухомість обійшлася матері чиновниці більш ніж удвічі дешевше. Квартира коштувала майже 1 мільйон 400 тисяч гривень — приблизно 38 тисяч доларів.

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Що відомо про маму Кравченко?

Мамі заступниці 73 роки.

"Жінка працювала викладачкою в Богуславському гуманітарному коледжі. Троє її колишніх колег підтвердили нам, що йдеться саме про матір Людмили Кравченко — зокрема, збіглися дата народження та дані про родичів. Один зі співрозмовників hromadske розповів, що Ольга Олексієнко викладала трудове навчання.

Людмила Кравченко та її донька Анастасія відмовилися відповідати на запитання про те, звідки в пенсіонерки Ольги Олексієнко кошти на нерухомість в столиці", - йдеться в матеріалі.

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Аномалії з приватизацією

У травні 2024 року чоловік нинішньої заступниці міністра юстиції, Володимир Кравченко, викупив права на квартиру площею майже 80 м² у ЖК "Шевченківський".

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

В середині 2024 року один квадратний метр тут коштував близько 2 тисяч доларів. Отже, ринкова вартість такої квартири тоді могла сягати близько 160 тисяч доларів, тобто приблизно 6,3 мільйона гривень за курсом на момент купівлі.

Проте у декларації за 2025 рік Кравченко вказує, що вартість квартири її чоловіка була лише трохи більш як два мільйони гривень. Тобто втричі дешевше ринку.

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

Частину грошей для придбання квартири в ЖК "Шевченківський" Кравченки, схоже, отримали від продажу іншого житла, зазначили автори.

Йдеться про квартиру площею близько 95 м² у селі Гатне під Києвом в ЖК "Озерний Гай". Це було службове житло, яке родина приватизувала у 2021 році.

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

Саме в історії цієї приватизації журналісти виявили певні аномалії. 

"На той момент, у 2021 році, сама Людмила Кравченко вже не мала права на безоплатну приватизацію житла, оскільки скористалася ним раніше. Так само не могла приватизувати квартиру і її донька Анастасія.

Чоловік чиновниці Володимир Кравченко також уже використав своє право на приватизацію, хоча й не повністю. Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні редакції, станом на 2021 рік він міг претендувати лише на майже 7 м² державного житла.

Здавалося б, за таких умов приватизувати квартиру площею 95 м² було неможливо. Однак у службовій квартирі реєструється рідний брат заступниці міністра юстиції Сергій Олексієнко", - продовжили у розслідуванні.

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

Брат заступниці міністра своїм правом на приватизацію ще не скористався. Тому співвласниками квартири в Гатному стали брат чиновниці Сергій Олексієнко та її чоловік Володимир Кравченко. А за надлишок квадратних метрів родина доплатила лише 10 гривень.

"Примітно, що у своїх майнових деклараціях за 2020 та 2021 роки Людмила Кравченко не вказувала брата як співмешканця - тобто члена родини. 

Так само і Сергій Олексієнко, який тоді працював на держслужбі, у своїх деклараціях не згадував про сестру. А проживав він, за документами, в Ірпені, а не в Гатному, де розташована квартира.

Брат посадовиці Сергій Олексієнко в розмові з hromadske спочатку взагалі не згадав, про яку приватизацію йдеться, а потім заявив, що не має часу спілкуватися з журналістом. Чоловік заступниці міністра Володимир Кравченко також відмовився коментувати цю приватизацію. На подальші повідомлення чоловік не відповів", - зазначили автори матеріалу.

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Родичі у Мін’юсті?

Журналісти встановили, що Громадська організація, до якої входила донька чиновниці Анастасія Кравченко, у 2020-му підписала меморандум про співпрацю з Мін’юстом.

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

А у 2023-му донька Анастасія Кравченко отримувала в Мінʼюсті зарплату.

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

Також відомо, що зять Людмили Кравченко Торніке Угрехелідзе у серпні 2020-го, бувши безробітним, подав декларацію кандидата на посаду головного спеціаліста одного з відділів Департаменту публічного права Міністерства юстиції України. Цю посаду він таки отримав. А цим департаментом керувала тоді саме Людмила Кравченко.

У 2020 році Торніке Угрехелідзе вже був у стосунках з дочкою Людмили Кравченко - Анастасією. Зокрема, у серпні того ж року дівчина публікувала фотографію, на якій можна побачити каблучку.

Нерухомість родини заступниці міністра юстиції Кравченко

З 2023 року зять посадовиці, Торніке Угрехелідзе, працює у Мінцифрі. У 2023 році він увійшов до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в діяльності Міністерства цифрової трансформації.

У міністерстві на запит hromadske відповіли: "Мінцифри не має повноважень та законних підстав зобов'язувати своїх співробітників надавати публічні коментарі щодо питань приватного характеру, які не стосуються їхньої безпосередньої службової діяльності".

Рідний брат заступниці міністра юстиції, Сергій Олексієнко, який брав участь у приватизації квартири в Гатному, також був пов'язаний з Мінʼюстом. З 2017 по 2023 рік чоловік працював інспектором у Генеральній дирекції Державної кримінально-виконавчої служби - структурі, яка підпорядкована Міністерству юстиції.

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Автор: 

Мін’юст (1631) нерухомість (1054)
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Топ коментарі
+10
Оцих гнид нація мусить знати та бачити в обличчя
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11.06.2026 10:48 Відповісти
+9
Та ви ******* вже Де хоч одне вбите падло???????????????
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11.06.2026 10:48 Відповісти
+9
чому людину з шизофренією не візьмуть на роботу в дитячий садок, а хворих на клептоманію запросто беруть в міністерства?
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11.06.2026 10:49 Відповісти
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Та ви ******* вже Де хоч одне вбите падло???????????????
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11.06.2026 10:48 Відповісти
Вчора на виїзді з Києва затримали екс-військкома Одеси, Борисова. Це падло катається по країні, розважається, вирішує свої питання, фігуруючи при цьому у чотирьох кримінальних провадженнях ДБР. Тільки з офіційних джерел відомо, що він "наколядував" на посаді 143 млн грн, але заставу чомусь йому зі 150 млн зменшили до 12-ти. Оце у нас судді-гуманісти...
Так само відпетляла від покарання Крупа зі своїми "заробленими" мільйонами доларів у ліжку і в сумці за вікном. Їй вже починають повертати конфісковане майно.
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11.06.2026 11:24 Відповісти
Типовий приклад для керівників ДБР НацдержСлужби НАБУ САП БЕБ СБУ НацПолу … щодо використанням держслужбовцем Мінюсту мінсоцполітики …., свого службового положення для проведення корупційних дій на посаді, з афільованим зв'язками родичів!! НацдержСлужби може ще і перевірити як виконані цими мародерами на посадах, і оті нікчемні Тіпіай… А «приватизація» службового житла стала масовою, ще за Лавриновичами, коли він був ненародним депутатом у ВРУ, а вертухаєм, який гадив В. ЧОРНОВОЛУ!!,
Тоді ще лавринович, «приватизував» декілька разів, свої службові квартири від ВРУ, для свої двох синів!! У РигоАНАЛІВ, це було тотальним явищем у ВРУ!! Мороз з лавриновичем і керівником адміністрацієї ВРУ, це засвідчать документально!
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11.06.2026 12:56 Відповісти
Так і про це, теж не знали усі кєровніки🤑🤑🤑 Мінюсту, Мінсоцполітики, …, та їх купа кадрових вертухаїв із держсекретарями💩 з «доброчесністю»????
Ось така херня малята, в Україні робить собі «щаслівую жисть», одягає вишиванку і чекає на московитів за три дні, щоб і їм присягнути заради місця при кориті, і далі мордувати Українців, керуючиними ними, як кріпосними рабами??? Головне. щоб для їх керовніків🤑, оті Тіпіай були намальовані з пальця….
Люстрація цієї наволочі на посадах🤬, обов'язкова і дієва з вірьовкою🤬, як це зробили в Сирії, повинна бути і в Україні!!
Дітям і онукам Українців, які життям боронять Свободу України, не можна передавати таке ЯРМО на їх шиї!! Ось такі вони «кластери для ЄС» від привладних з КМУ та ЦОВВ, ОДА, в органах державної влади з 2014 -2026 році🤬🤬🤬🤬‼️‼️‼️‼️‼️
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11.06.2026 13:11 Відповісти
Оцих гнид нація мусить знати та бачити в обличчя
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11.06.2026 10:48 Відповісти
Мало знати! Треба якось діяти! Суцільна корупція! Бидло жирує та ссить межиочі! Поки одна надія на НАБУ!
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11.06.2026 12:36 Відповісти
Безкарність з 2019 року, та кругова порука посадовців в КМУ і ЦОВВ, ОДА, знищують Україну, як це робить і ****** з орками!!
Борімося з цією клановою, сімейною потороччю в Україні, що всілася на спини Українців, і мародерить їх, як і ота наволоч кабміндічівська від зеленського з оману!!
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11.06.2026 13:19 Відповісти
чому людину з шизофренією не візьмуть на роботу в дитячий садок, а хворих на клептоманію запросто беруть в міністерства?
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11.06.2026 10:49 Відповісти
Не сім'я,а кубло корупціонерів.Ця банда повинна не елітну нерухомість скупати,а,в кращому випадку, обживати апартаменти,побудовані Денисом Малюською(не проти ночі буде згаданий).
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11.06.2026 10:52 Відповісти
Зелені жирують,їм не потрібна могилізація 😭😡
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11.06.2026 11:03 Відповісти
Цих гнид потрібно всюди знайти. Бо це потенціал для кацапів. Ці гандони нас продадуть
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11.06.2026 10:52 Відповісти
люте кумівство
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11.06.2026 10:52 Відповісти
Просто гарна зарплата у викладачів в Богуславському гуманітарному коледжі.
Кожен викладач в Україні мабуть має можливість придбати квартирку-дві за свою зарплату.
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11.06.2026 10:56 Відповісти
Ця длядь зеленський мусить здохнути цей гандон. Через цю ***** загинули шановні УКРАЇНЦІ.
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11.06.2026 10:54 Відповісти
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11.06.2026 10:56 Відповісти
зеленський це кончана потвора.
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11.06.2026 10:57 Відповісти
Баба робоча, як корабельна сосна! (с)
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11.06.2026 11:01 Відповісти
Можливо, у неї також був власний ключ від калітки будинку, котрий арендував Галущенко, і вони з Гринчук туди по черзі ходили "вирішувати робочі питання" 😂
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11.06.2026 11:28 Відповісти
Не здивуюсь, якщо вона з Гринчук там зустрічалая і без Галущенка...
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11.06.2026 11:53 Відповісти
Вона такі гроші насмоктала у попереднього шефа Галущенка.
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11.06.2026 11:06 Відповісти
Встигнуть вони разом з голобородько виїхати з України до арешту чи ні?
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11.06.2026 11:08 Відповісти
Наші пильні (скоріш мабуть пилом притрушені) прикордонники будь-кого пропустять.
Доведено неодноразовими втечами за кордон наближених до зеленого паразита "ефективних менеджерів".
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11.06.2026 11:31 Відповісти
Можна подумати, що при нашій владі, за 35 років незалежності держави і на будь-якій посаді, були і є чесні чиновники. Не смішить мої капці. Там лише шайка-банда-система.
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11.06.2026 11:12 Відповісти
паразити існують вічно, але у нас вони останні 7 років в ідеальних умовах розвиваються, всі державні антибіотики замінили на поживне стимулююче добриво!
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11.06.2026 11:45 Відповісти
Не придбала, а нажилася на "должності" зам міністра.
Дивні ті журналісти... Ніби пси які гавкають на місяць - на реальність, яка стала змістом існування чиновництва, нової генерації корупціонерів - злодіїв
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11.06.2026 11:15 Відповісти
Крали, крадемо та будемо красти, нас цього навчали керівники з детинства
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11.06.2026 11:19 Відповісти
Так можна ж виходить жити ).Поки бідняки ховають синів і дочок,поважні люди роблять справи.Справедливості заради так було завжди,це не ноухау зе,просто під час війни це виглядае максимально по скотськи.
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11.06.2026 11:29 Відповісти
******* Україна-Закон про антисимітизм протирічить 24 ст. Конституції. І вже на підході закон про заборону висвітлювання інформації про чиновників-корупціонерів. Але це все херня, ми потужно крокуєм в ЄС. Чи це реторика щоб нею прикрити шухер-мухер з бюджетними коштами.
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11.06.2026 11:39 Відповісти
має бути привітання на великих банерах, черговий чиновник виїбав систему влади у всі дірки
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11.06.2026 11:41 Відповісти
якщо трудовікі в ліцеях так заробляють, то вчителі скоро всю нову забудову Києва зкуплять ще на стадії фундаменту!😀
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11.06.2026 11:42 Відповісти
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11.06.2026 11:55 Відповісти
А шо такого? Працюємо. Та і пенсія в матері гарна. От і накапало на три квартири. Вчіться...
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11.06.2026 11:57 Відповісти
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11.06.2026 12:05 Відповісти
Вертикаль юстиції функціонує бездоганно, раз таке можливе. Судді добре знають таблицю ділення.
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11.06.2026 12:06 Відповісти
Вот это размах квартального воровства,и это только вонючий заместитель,только какой то вонючий Минюст и только то,что всплыло,шоу продолжается
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11.06.2026 12:09 Відповісти
Унікальна скотозелена риговлада! Тварь на тварі.... 🤢😡
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11.06.2026 12:12 Відповісти
Мама посадовиці, вчителька. Ось чому вона навчила своїх дітей. Красти.
А чужих вона чому навчала?
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11.06.2026 12:20 Відповісти
Якщо Князеві за корупційну схему у ВС та мільйонні хабарі дали 5 років ( вийде через 2) - то не ці "дрібнички" взагалі ніхто не зверне увагу!! Ну квартирка - внучці, мільони - братику, дом - дідусю....Що вони, жебраки??? Мін'юст не прогодує??? Та у тому МЮУ прибиральниці на лексусах їздять....бо усі молоді, ******* швидко гроші....І це якась замміністра....
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11.06.2026 12:33 Відповісти
Можна тільки щиро радіти успіху цієї родини, однієї з багатьох.
І будь ласка не кидайтесь в них какашками, вони також люди і їм може бути це неприємно.
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11.06.2026 12:37 Відповісти
Цар Лох, а потім пишуть про дірку в бюджеті, влада дірява..
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11.06.2026 13:20 Відповісти
 
 