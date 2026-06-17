У Москві та низці регіонів РФ обмежують польоти малої авіації

Із 20 червня над Москвою та низкою регіонів РФ запроваджують заборону на польоти легких і надлегких літаків та цивільних безпілотників.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що рішення ухвалили "за поданням Міністерства оборони Росії".

"Тимчасовий режим" обмежує польоти в діапазоні висот до 5 200 метрів для легких і надлегких літаків і цивільних безпілотних повітряних суден, за винятком повітряних суден державної та експериментальної авіації - над Москвою, здебільшого Московською областю і частково над Рязанською, Тульською, Калузькою, Тверською, Ярославською та Владимирською областями, пише видання.

За даними Росавіації, заходи вжито для забезпечення безпеки польотів. Обмеження не торкнуться регулярних та чартерних рейсів.

Про плани заборонити польоти малої авіації і бізнес-джетів у Московській повітряній зоні повідомлялося в травні через зростання кількості атак БпЛА.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.

Згодом стало відомо, що Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ.

Президент Зеленський вже підтвердив ураження Московського НПЗ.

Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

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