УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15959 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
551 6

У Москві та низці регіонів РФ обмежують польоти малої авіації

РФ обмежує польоти малої авіації: ймовірно, через атаки БпЛА

Із 20 червня над Москвою та низкою регіонів РФ запроваджують заборону на польоти легких і надлегких літаків та цивільних безпілотників.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Зазначається, що рішення ухвалили "за поданням Міністерства оборони Росії".

"Тимчасовий режим" обмежує польоти в діапазоні висот до 5 200 метрів для легких і надлегких літаків і цивільних безпілотних повітряних суден, за винятком повітряних суден державної та експериментальної авіації - над Москвою, здебільшого Московською областю і частково над Рязанською, Тульською, Калузькою, Тверською, Ярославською та Владимирською областями, пише видання.

За даними Росавіації, заходи вжито для забезпечення безпеки польотів. Обмеження не торкнуться регулярних та чартерних рейсів.

Про плани заборонити польоти малої авіації і бізнес-джетів у Московській повітряній зоні повідомлялося в травні через зростання кількості атак БпЛА.

Також читайте: Уражено установку переробки нафти на Московському НПЗ, пункти управління та склади ворога. У Рибінську досі вирує пожежа, - Генштаб

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.
  • Згодом стало відомо, що Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ.
  • Президент Зеленський вже підтвердив ураження Московського НПЗ.
  • Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

Також читайте: Після ударів порт Туапсе припинив відвантаження нафти, - ВМС

Автор: 

авіація (4295) росія (70468)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Богу, що хоч дронам літати не заборонили
показати весь коментар
17.06.2026 16:29 Відповісти
😆 У Москві зʼявились автовишки (!) з військовими для збиття дронів автоматами
показати весь коментар
17.06.2026 16:33 Відповісти
з дахів висоток не можно, бо там пентхауси, і автоматчікі можуть з'їхати з розуму і почати стріляти не у той бік.
показати весь коментар
17.06.2026 16:40 Відповісти
Та чого, нехай оце чмо собі літає...
показати весь коментар
17.06.2026 16:39 Відповісти
Ну то их дела на дроны и ракеты от ЗСУ это не распространяется...
показати весь коментар
17.06.2026 17:00 Відповісти
Заборонили, бо криворуке ППО вже не одного такого збило. Та й паливо в дефіциті. Пішки хай ходять.
показати весь коментар
17.06.2026 17:13 Відповісти
 
 