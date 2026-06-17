В Москве и ряде регионов РФ ограничивают полеты малой авиации

С 20 июня над Москвой и рядом регионов РФ вводится запрет на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что решение принято "по представлению Министерства обороны России".

"Временный режим" ограничивает полеты в диапазоне высот до 5 200 метров для легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации - над Москвой, в основном над Московской областью и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями, пишет издание.

По данным Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных рейсов.

О планах запретить полеты малой авиации и бизнес-джетов в Московской воздушной зоне сообщалось в мае из-за роста числа атак БПЛА.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.

Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.

Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.

Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

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