В Москве и ряде регионов РФ ограничивают полеты малой авиации
С 20 июня над Москвой и рядом регионов РФ вводится запрет на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников.
Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что решение принято "по представлению Министерства обороны России".
"Временный режим" ограничивает полеты в диапазоне высот до 5 200 метров для легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации - над Москвой, в основном над Московской областью и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями, пишет издание.
По данным Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных рейсов.
О планах запретить полеты малой авиации и бизнес-джетов в Московской воздушной зоне сообщалось в мае из-за роста числа атак БПЛА.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
- Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.
- Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.
- Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.
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