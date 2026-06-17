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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Москве и ряде регионов РФ ограничивают полеты малой авиации

РФ ограничивает полёты малой авиации: вероятно, из-за атак БПЛА

С 20 июня над Москвой и рядом регионов РФ вводится запрет на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что решение принято "по представлению Министерства обороны России".

"Временный режим" ограничивает полеты в диапазоне высот до 5 200 метров для легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации - над Москвой, в основном над Московской областью и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями, пишет издание.

По данным Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных рейсов.

О планах запретить полеты малой авиации и бизнес-джетов в Московской воздушной зоне сообщалось в мае из-за роста числа атак БПЛА.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
  • Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.
  • Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.
  • Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

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авиация (2916) россия (97935)
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Слава Богу, що хоч дронам літати не заборонили
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17.06.2026 16:29 Ответить
😆 У Москві зʼявились автовишки (!) з військовими для збиття дронів автоматами
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17.06.2026 16:33 Ответить
з дахів висоток не можно, бо там пентхауси, і автоматчікі можуть з'їхати з розуму і почати стріляти не у той бік.
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17.06.2026 16:40 Ответить
Та чого, нехай оце чмо собі літає...
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17.06.2026 16:39 Ответить
Ну то их дела на дроны и ракеты от ЗСУ это не распространяется...
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17.06.2026 17:00 Ответить
 
 