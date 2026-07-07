ВАКС зняв електронний браслет із колишнього віцепрем’єра Чернишова

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення послабити запобіжний захід для колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, частково відмовивши прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у продовженні частини раніше накладених обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії корупції.

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Рішення судді та чинні обмеження

Розглянувши матеріали справи та вислухавши аргументи сторін, слідчий суддя Віктор Ногачевський дійшов висновку, що подальше носіння електронного браслета для Чернишова не є обов'язковим, тому найближчим часом цей пристрій із ексчиновника знімуть.

Проте суд продовжив дію таких обов’язків:

прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або безпосередньо до суду;

повідомляти правоохоронні органи про будь-яку зміну свого місця проживання чи офіційної роботи;

утримуватись від будь-яких прямих чи опосередкованих контактів із бізнесменом Тімуром Міндічем, Олександром Цукерманом та ще цілою низкою осіб, які проходять у матеріалах провадження;

здати на зберігання до відповідних державних органів свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на залишення території України.

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Справа Чернишова

Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня 2025 року ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня 2025 року ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня 2025 року за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

11 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Ідеться про Олексія Чернишова, який причетний до корупційної схеми в енергетиці.

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