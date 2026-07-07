ВАКС зняв електронний браслет із колишнього віцепрем’єра Чернишова
Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення послабити запобіжний захід для колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, частково відмовивши прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у продовженні частини раніше накладених обмежень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії корупції.
Рішення судді та чинні обмеження
Розглянувши матеріали справи та вислухавши аргументи сторін, слідчий суддя Віктор Ногачевський дійшов висновку, що подальше носіння електронного браслета для Чернишова не є обов'язковим, тому найближчим часом цей пристрій із ексчиновника знімуть.
Проте суд продовжив дію таких обов’язків:
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прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або безпосередньо до суду;
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повідомляти правоохоронні органи про будь-яку зміну свого місця проживання чи офіційної роботи;
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утримуватись від будь-яких прямих чи опосередкованих контактів із бізнесменом Тімуром
Міндічем, Олександром Цукерманом та ще цілою низкою осіб, які проходять у матеріалах провадження;
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здати на зберігання до відповідних державних органів свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на залишення території України.
Справа Чернишова
- Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
- Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
- 13 червня 2025 року ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
- На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
- За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
- За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
- 27 червня 2025 року ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.
- 2 липня 2025 року за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.
- 11 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Ідеться про Олексія Чернишова, який причетний до корупційної схеми в енергетиці.
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