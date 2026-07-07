ВАКС снял электронный браслет с бывшего вице-премьера Чернышова

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение смягчить меру пресечения в отношении бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, частично отказав прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в продлении части ранее наложенных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

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Решение судьи и действующие ограничения

Рассмотрев материалы дела и выслушав аргументы сторон, следственный судья Виктор Ногачевский пришел к выводу, что дальнейшее ношение электронного браслета для Чернышова не является обязательным, поэтому в ближайшее время это устройство с бывшего чиновника снимут.

Однако суд продлил действие следующих обязательств:

являться по первому вызову к детективу, прокурору или непосредственно в суд;

сообщать правоохранительным органам о любом изменении своего места жительства или официальной работы;

воздерживаться от любых прямых или опосредованных контактов с бизнесменом Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом и еще целым рядом лиц, фигурирующих в материалах дела;

сдать на хранение в соответствующие государственные органы свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины.

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Дело Чернышова

Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием высокопоставленных государственных чиновников.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директор госпредприятия "Укркомунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.

13 июня 2025 года ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн получил застройщик Копистыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Минсоци, а Горбатюк — советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он обратился к высокопоставленным чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос отрицал свою причастность к отмене обысков у Чернышова.

27 июня 2025 года ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля 2025 года за вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова внесли залог в размере 120 млн грн.

11 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении. Речь идет об Алексее Чернышове, причастном к коррупционной схеме в энергетике.

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