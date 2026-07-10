Обговорили пріоритетні питання: Зеленський прокоментував зустріч із Навроцьким після кризи у відносинах
Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким після напруження у відносинах між країнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час спілкування з журналістами.
Розмова без зайвих емоцій
За словами президента, зустріч із польським лідером була тривалою та змістовною. Сторони обговорили ключові питання співпраці.
"Я вважаю, що у нас була важлива зустріч з президентом Польщі достатньо довга і конструктивна. Ми обговорили пріоритетні питання", - заявив Зеленський.
Президент уточнив, що під час переговорів йшлося про війну Росії проти України, а також про економічну взаємодію. Окремо він відзначив конференцію з відновлення України, яка відбулася у Гданську.
Чутливі теми залишаються
Також сторони торкнулися історичних питань, які раніше викликали суперечки між Києвом і Варшавою. Зеленський наголосив на важливості обережного підходу до таких тем.
Він підкреслив, що необхідно діяти конструктивно і делікатно, щоб зберегти добросусідські відносини між Україною та Польщею.
Відносини України та Польщі
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
- Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
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