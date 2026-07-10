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Новини Зустріч Навроцького та Зеленського
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Обговорили пріоритетні питання: Зеленський прокоментував зустріч із Навроцьким після кризи у відносинах

Зеленський про зустріч з Навроцьким

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким після напруження у відносинах між країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

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Розмова без зайвих емоцій

За словами президента, зустріч із польським лідером була тривалою та змістовною. Сторони обговорили ключові питання співпраці.

"Я вважаю, що у нас була важлива зустріч з президентом Польщі достатньо довга і конструктивна. Ми обговорили пріоритетні питання", - заявив Зеленський.

Президент уточнив, що під час переговорів йшлося про війну Росії проти України, а також про економічну взаємодію. Окремо він відзначив конференцію з відновлення України, яка відбулася у Гданську.

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Чутливі теми залишаються

Також сторони торкнулися історичних питань, які раніше викликали суперечки між Києвом і Варшавою. Зеленський наголосив на важливості обережного підходу до таких тем.

Він підкреслив, що необхідно діяти конструктивно і делікатно, щоб зберегти добросусідські відносини між Україною та Польщею.

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Відносини України та Польщі

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28298) Навроцький Кароль (202)
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