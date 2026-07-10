Обговорили пріоритетні питання: Зеленський прокоментував зустріч із Навроцьким після кризи у відносинах

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким після напруження у відносинах між країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

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Розмова без зайвих емоцій

За словами президента, зустріч із польським лідером була тривалою та змістовною. Сторони обговорили ключові питання співпраці.

"Я вважаю, що у нас була важлива зустріч з президентом Польщі достатньо довга і конструктивна. Ми обговорили пріоритетні питання", - заявив Зеленський.

Президент уточнив, що під час переговорів йшлося про війну Росії проти України, а також про економічну взаємодію. Окремо він відзначив конференцію з відновлення України, яка відбулася у Гданську.

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Чутливі теми залишаються

Також сторони торкнулися історичних питань, які раніше викликали суперечки між Києвом і Варшавою. Зеленський наголосив на важливості обережного підходу до таких тем.

Він підкреслив, що необхідно діяти конструктивно і делікатно, щоб зберегти добросусідські відносини між Україною та Польщею.

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Відносини України та Польщі

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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