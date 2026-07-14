Рада підтримала законопроєкт про декриміналізацію порно у першому читанні

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, яким пропонують посилити відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії та декриміналізувати дорослий контент із повнолітніми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Проєкт закону має на меті посилити відповідальність за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії.

Також законопроєктом пропонують посилити відповідальність за виготовлення, збут, ввезення, перевезення порнографічних матеріалів за участю неповнолітніх; утримання місць розпусти та звідництво із залученням неповнолітніх чи малолітніх; втягнення у проституцію неповнолітніх

Водночас проєктом закону також пропонують декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення порнографічних матеріалів за участю повнолітніх.

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Що передувало?

Міністерство внутрішніх справ України підтримало текст законопроєкту про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Як відомо, за 9 місяців 2025 року було розпочато майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.

28 травня Рада не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порнографічного контенту.

4 червня стало відомо, що до Верховної Ради внесено новий законопроєкт про декриміналізацію порнографії.

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