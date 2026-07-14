РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11014 посетителей онлайн
Новости Декриминализация порнографии
1 282 32

Рада поддержала законопроект о декриминализации порно в первом чтении

Декриминализация порно: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за изготовление и распространение детской порнографии, а также декриминализацию контента с участием совершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Законопроект направлен на ужесточение ответственности за изготовление и распространение детской порнографии.

Также законопроектом предлагается ужесточить ответственность за изготовление, сбыт, ввоз, перевозку порнографических материалов с участием несовершеннолетних; содержание притонов и сводничество с привлечением несовершеннолетних или малолетних; вовлечение несовершеннолетних в проституцию

В то же время законопроектом также предлагается декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку или иное перемещение порнографических материалов с участием совершеннолетних.

Читайте: СБУ задействовала "агентку под прикрытием" для операции против вебкам-студий, - СМИ

Что этому предшествовало?

  • Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.
  • Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по факту распространения порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • 28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.
  • 4 июня стало известно, что в Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.

Читайте также: Onlyfans и Pornhub платят налоги в Украине, но полиция при этом "давит" на моделей, - создательница контента

Автор: 

ВР (28831) порнография (239) декриминализация (65)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Дайте женщинам спокойно потеребить манду за деньги. Сколько можно уже мусоров кормить.
показать весь комментарий
14.07.2026 16:57 Ответить
+5
Баба Юля голосувала проти. Ех старість...
показать весь комментарий
14.07.2026 16:57 Ответить
+5
Ще як маріхуану і мак декриміналізують то поліцаям хоч на фронт іди. Бо нічим себе буде зайняти
показать весь комментарий
14.07.2026 17:14 Ответить

Загрузка...

 
 