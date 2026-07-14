Рада поддержала законопроект о декриминализации порно в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за изготовление и распространение детской порнографии, а также декриминализацию контента с участием совершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Законопроект направлен на ужесточение ответственности за изготовление и распространение детской порнографии.

Также законопроектом предлагается ужесточить ответственность за изготовление, сбыт, ввоз, перевозку порнографических материалов с участием несовершеннолетних; содержание притонов и сводничество с привлечением несовершеннолетних или малолетних; вовлечение несовершеннолетних в проституцию

В то же время законопроектом также предлагается декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку или иное перемещение порнографических материалов с участием совершеннолетних.

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Что этому предшествовало?

Министерство внутренних дел Украины поддержало текст законопроекта о декриминализации производства и распространения порнографии.

Как известно, за 9 месяцев 2025 года было возбуждено почти 1,5 тысячи уголовных дел по факту распространения порнографии для взрослых. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

28 мая Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографического контента.

4 июня стало известно, что в Верховную Раду внесен новый законопроект о декриминализации порнографии.

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