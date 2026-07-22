Хто такий Драпатий? Головнокомандуч з трьома доганами від Сирського // Без цензури. ВIДЕО

Михайло Драпатий став новим головнокомандувачем Збройних сил України. Чим він відрізняється від Олександра Сирського, чому має репутацію командира, який бере на себе відповідальність, і які очікування від його призначення справді реалістичні?

Марина Данилюк-Ярмолаєва розповідає про бойовий шлях Драпатого — від прориву до Маріуполя та виходу з Ізваринського котла до Херсонської операції й стабілізації ситуації на Харківщині.

А також аналізує його спроби реформувати Сухопутні війська, ставлення до підготовки військових, технологічної переваги, корупції та відповідальності командирів.

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