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Новини Звільнення Сирського
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Хто такий Драпатий? Головнокомандуч з трьома доганами від Сирського // Без цензури. ВIДЕО

Михайло Драпатий став новим головнокомандувачем Збройних сил України. Чим він відрізняється від Олександра Сирського, чому має репутацію командира, який бере на себе відповідальність, і які очікування від його призначення справді реалістичні?

Марина Данилюк-Ярмолаєва розповідає про бойовий шлях Драпатого — від прориву до Маріуполя та виходу з Ізваринського котла до Херсонської операції й стабілізації ситуації на Харківщині.

А також аналізує його спроби реформувати Сухопутні війська, ставлення до підготовки військових, технологічної переваги, корупції та відповідальності командирів.

Дивіться та коментуйте на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Сирський Олександр (1040) Данилюк-Ярмолаєва Марина (483) Драпатий Михайло (45)
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