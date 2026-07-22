Кто такой Драпатый? Главнокомандующий с тремя выговорами от Сырского // Без цензуры. ВИДЕО

Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Чем он отличается от Александра Сырского, почему у него сложилась репутация командира, берущего на себя ответственность, и какие ожидания в связи с его назначением действительно реалистичны?

Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает о боевом пути Драпатого — от прорыва к Мариуполю и выхода из Изваринского котла до Херсонской операции и стабилизации ситуации в Харьковской области.

А также анализирует его попытки реформировать Сухопутные войска, отношение к подготовке военных, технологическое превосходство, коррупцию и ответственность командиров.

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