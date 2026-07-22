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Кто такой Драпатый? Главнокомандующий с тремя выговорами от Сырского // Без цензуры. ВИДЕО
Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Чем он отличается от Александра Сырского, почему у него сложилась репутация командира, берущего на себя ответственность, и какие ожидания в связи с его назначением действительно реалистичны?
Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает о боевом пути Драпатого — от прорыва к Мариуполю и выхода из Изваринского котла до Херсонской операции и стабилизации ситуации в Харьковской области.
А также анализирует его попытки реформировать Сухопутные войска, отношение к подготовке военных, технологическое превосходство, коррупцию и ответственность командиров.
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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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