Візит Віткоффа і Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.
Про це він розповів у інтерв’ю виданню Axios, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зеленський зазначив, що одним із результатів його зустрічі з Трампом є ймовірний візит Віткоффа та Кушнера до Києва протягом найближчих двох тижнів. Це буде їхня перша поїздка до України після кількох візитів до Росії.
Президент розповів, що хоче детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів для припинення війни, а також хоче, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні.
Україна зацікавлена у відновленні переговорів
За словами Зеленського, Віткофф і Кушнер, як і раніше, прагнуть досягти перемир’я, щоб створити простір для дипломатії. Водночас він наголосив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення бойових дій.
Попри нинішню динаміку на полі бою та свій скептицизм щодо намірів Путіна, Зеленський заявив, що все ще зацікавлений у відновленні мирних переговорів з Росією.
Що передувало
- Нагадаємо, 22 липня, Володимир Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Під час спілкування сторони обговорювали активізацію дипломатії та кроки для наближення миру.
- 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
- американська блогерка Лора Лумер заявила про можливий візит до України представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
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