Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев возможен в течение двух недель, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что визит представителей Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в Киев может состояться в течение двух недель.

Об этом он рассказал в интервью изданию Axios, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Зеленский отметил, что одним из результатов его встречи с Трампом является вероятный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев в течение ближайших двух недель. Это будет их первая поездка в Украину после нескольких визитов в Россию.

Президент рассказал, что хочет подробно обсудить с ними идеи по возобновлению мирных переговоров для прекращения войны, а также хочет, чтобы они воочию увидели ситуацию в Украине.

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Украина заинтересована в возобновлении переговоров

По словам Зеленского, Уиткофф и Кушнер, как и раньше, стремятся достичь перемирия, чтобы создать пространство для дипломатии. В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение боевых действий.

Несмотря на нынешнюю динамику на поле боя и свой скептицизм относительно намерений Путина, Зеленский заявил, что по-прежнему заинтересован в возобновлении мирных переговоров с Россией.

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Что предшествовало