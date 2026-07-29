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Новости Визит Уиткоффа в Украину
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Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев возможен в течение двух недель, - Зеленский

Зеленский о визите Кушнера и Виткоффа

Президент Владимир Зеленский сообщил, что визит представителей Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в Киев может состояться в течение двух недель.

Об этом он рассказал в интервью изданию Axios, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Зеленский отметил, что одним из результатов его встречи с Трампом является вероятный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев в течение ближайших двух недель. Это будет их первая поездка в Украину после нескольких визитов в Россию.

Президент рассказал, что хочет подробно обсудить с ними идеи по возобновлению мирных переговоров для прекращения войны, а также хочет, чтобы они воочию увидели ситуацию в Украине.

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Украина заинтересована в возобновлении переговоров

По словам Зеленского, Уиткофф и Кушнер, как и раньше, стремятся достичь перемирия, чтобы создать пространство для дипломатии. В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение боевых действий.

Несмотря на нынешнюю динамику на поле боя и свой скептицизм относительно намерений Путина, Зеленский заявил, что по-прежнему заинтересован в возобновлении мирных переговоров с Россией.

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Что предшествовало

  • Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.
  • 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
  • Американская блогер Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Автор: 

Зеленский Владимир (25359) Кушнер Джаред (79) Стив Уиткофф (323)
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Топ комментарии
+4
Питання одне, що воно дасть ці поїздки?
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29.07.2026 16:24 Ответить
+2
Якого хера вони тут забули ?
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29.07.2026 16:30 Ответить
+2
Зеленський бавить друзів Трампа, замість того щоб готуватись до зими та перемагати на фронті!
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29.07.2026 16:53 Ответить

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