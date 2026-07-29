Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев возможен в течение двух недель, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что визит представителей Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — в Киев может состояться в течение двух недель.
Об этом он рассказал в интервью изданию Axios, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Зеленский отметил, что одним из результатов его встречи с Трампом является вероятный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев в течение ближайших двух недель. Это будет их первая поездка в Украину после нескольких визитов в Россию.
Президент рассказал, что хочет подробно обсудить с ними идеи по возобновлению мирных переговоров для прекращения войны, а также хочет, чтобы они воочию увидели ситуацию в Украине.
Украина заинтересована в возобновлении переговоров
По словам Зеленского, Уиткофф и Кушнер, как и раньше, стремятся достичь перемирия, чтобы создать пространство для дипломатии. В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение боевых действий.
Несмотря на нынешнюю динамику на поле боя и свой скептицизм относительно намерений Путина, Зеленский заявил, что по-прежнему заинтересован в возобновлении мирных переговоров с Россией.
Что предшествовало
- Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.
- 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
- Американская блогер Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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