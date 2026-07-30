РФ атакувала Житомирщину: влучання в підприємство, госпіталізовано 2 дорослих та 3 дітей

Під час чергової ракетно-дронової атаки ворога відбулося влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району на Житомирщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

"На жаль, до лікувальних закладів доставлено трьох дітей та двох дорослих. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники, правоохоронці, медичні бригади та представники місцевої влади. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація завданих руйнувань.

"Закликаємо жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку", - наголошує очільник області.

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Масований удар 30 липня

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі: російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.

у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.

Наразі відомо про 26 постраждалих у Львові.

Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.

За даними Повітряних сил, під час атаки ворога було збито 1 із 9 "Іскандерів", 54 крилаті ракети і 265 БпЛА, зафіксовано влучання 3 "Цирконів" та балістики.

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