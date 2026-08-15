Трамп і Маск помирилися: мільярдер планує виділити $100 млн на підтримку республіканців, - WSJ

Президент США Дональд Трамп та американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск відновили стосунки приблизно через рік після публічного конфлікту.

Про це пише газета The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Примирення і відновлення спілкування

За даними джерел, примиренню між Трампом і Маском посприяли віцепрезидент Джей Ді Венс та глава апарату Білого дому С'юзі Вайлз.

Тепер Маск і Трамп приблизно раз на місяць говорять телефоном.

Читайте також: Трамп про депортацію Маска зі США: Розгляну це питання

Фінансова підтримка республіканців

Також засновник Tesla і SpaceX готовий допомогти Республіканській партії на виборах напередодні проміжних виборів до Конгресу.

За словами співрозмовників видання, "Маск дав зрозуміти, що планує витратити щонайменше $100 млн на кампанію з мобілізації виборців, щоб допомогти Республіканській партії зберегти контроль над Конгресом".

Крім того, зазначається, що Маск відмовився від планів створити окрему політичну партію.

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо, що влітку 2025 року між мільярдером Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями. Трамп заявляв, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск натомість заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

Згодом він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Маск також заявляв, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна". Трамп натомість сказав, що Ілон Маск збожеволів.

Читайте також: Шкодую про деякі свої дописи щодо Трампа, вони зайшли надто далеко, - Маск